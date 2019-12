I Carabinieri di Bibbiena sventano un furto di articoli di profumeria

Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Bibbiena hanno sventato un furto di considerevole valore ai danni di una profumeria. Un 29enne originario della Romania, pregiudicato per reati specifici, e la propria compagna, tra l’altro incinta, dopo essersi introdotti in un esercizio commerciale e aver commissionato al personale una confezione regalo, si sono impossessati di numerose confezioni di profumi molto costosi e dei più noti brand. Il trucco utilizzato, il giovane invalido per una lesione riportata durante la commissione di un furto, aveva approfittato della sedia a rotelle in suo uso per nascondere la refurtiva. Le commesse non capendo precisamente cosa stesse accadendo, hanno tuttavia notato qualcosa che non andava ed hanno immediatamente allertato il 112.

In pochi minuti, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bibbiena ha intercettato la coppia che si stava allontanandosi. I Carabinieri, dopo la perquisizione personale dei due soggetti, si sono trovati di fronte ad una serie di profumi il cui valore ha di poco superato i 1300,00 euro. La perquisizione del veicolo, ha consentito di recuperare all’interno dello stesso ulteriori due confezioni di profumo, una confezione di auricolari per smartphone ed anche attrezzi atti allo scasso e chiavi alterate. Sono in corso indagini finalizzate ad attribuire eventualmente ai due rei la commissione di ulteriori furti.

Immediato l’arresto per il giovane, accusato di tentato furto in concorso con la compagna, denunciata invece a piede libero. La refurtiva è stata immediatamente restituita alla proprietà della profumeria, mentre quanto ulteriormente rinvenuto è stato sequestrato in vista di ulteriori accertamenti. Il cittadino romeno si trova agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato dal Tribunale di Arezzo. La prontezza dei Carabinieri nel rispondere alla segnalazione, ha permesso di circoscrivere il furto al solo tentativo.