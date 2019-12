Venite a mettere la faccia in via Piave, invece di “chiacchierare” a vanvera da casa con dei comunicati stampa

Via Piave. Ore 4 (circa) della notte di Natale. Una rissa fra stranieri nel primo tratto della strada. Qualcuno estrae un coltello. Un 24enne viene ferito alla testa e ad un braccio. Arrivano le Forze dell’Ordine. Arriva il 118. Il giovane viene portato al Pronto Soccorso ma è meno grave di quanto sembrava. Viene curato e dimesso. Intanto, in via Piave, la Polizia Scientifica indaga per ricostruire l’accaduto e capire chi fosse realmente coinvolto. E’ ormai l’alba, è Natale, e tanti auguri a tutti. A coltellate, ma auguri.

L’episodio di questa notte non è niente di nuovo, né di imprevedibile. Nel corso di questi ultimi anni, l’escalation di violenza e di piccola delinquenza nella zona è stata evidente, gli episodi sempre più frequenti. E sempre più gravi. Anche stavolta “è andata bene”, ma non si deve aver paura di dire che prima o poi ci scapperà il morto, e allora…

Via Piave è stata quindi spesso teatro della cronaca, ed è tornata al centro della scena in settimana, quando un deficiente – è bene chiamare certa gente con il suo nome – ha scritto e distribuito lungo tutta la strada decine e decine di piccoli volantini. Bianchi, scritta in pennarello blu: “Negri di merda”. Un caso nemmeno isolato tra l’altro, visto che era già successo proprio lì. Stesse modalità, stessa – o similissima – grafia. La stessa mano quasi certamente.

Un episodio che fa schifo, c’è poco da dire, ma non più e non meno di quanto accaduto stanotte. Soprattutto, sono entrambi episodi non nuovi. Già successi, risuccederanno, a meno che non ci si decida a fare davvero qualcosa. Invece, finora, l’unica reazione è scritta. Tutte le forze politiche a condannare il deficiente di cui parlavamo prima. Ed hanno ragione. Ma le cause, non le analizza nessuno? I fatti di tutti i giorni, non li combatte nessuno? Ma no, certo che no, quello che conta è accaparrarsi più preferenze possibile per le prossime – vicine – elezioni amministrative. Quello che conta è strappare il plauso di chi la pensa nello stesso modo di chi scrive il comunicato stampa. Quello che invece non conta niente è capire cosa succede e perché.

E’ surreale dover raccontare queste cose, perché si penserebbe ad un qualche Bronx d’oltre confine o oltreoceano, ma chi vive in via Piave – o come chi scrive ci va con regolare ed assidua frequenza da anni – non può fingere di non vedere ogni giorno gli stessi giri, ogni giorno gli stessi episodi, ogni giorno gli stessi strani “movimenti” della stessa identica gente. Tipi come quello che adesso – sono le 15 circa del giorno di Natale – sta facendo la ronda avanti e indietro per via Piave. E’ uno straniero, e ha incontrato chi scrive quattro volte nel giro degli stessi dieci minuti, quelli che ci ha messo chi scrive a percorrere via Piave avanti e indietro una sola singola volta, da cima a fondo. Era palese il nervosismo del “tipo”, perché aveva certamente capito che stava incontrando la stessa persona avanti e indietro. Faceva la ronda lui, la faceva chi scrive. La differenza è che chi scrive la faceva per scrivere un articolo, il tipo invece? Ma in via Piave, anche alla luce del sole del giorno di Natale, basta avere occhi aperti e guardare con attenzione, per capire che ci sono 6 o 7 “pali” che girano a vuoto, tenendo solo d’occhio il territorio. E chi ci abita lo sa. Conosce quelle facce. Capisce quei movimenti. Conosce le situazioni. E non esce di sera, se proprio non deve.

C’è invece chi, in settimana ha scritto e inviato a tutte le testate comunicati stampa, ma solo per convenienza politica. Persone che probabilmente possono scegliere fra due opzioni: la prima, nemmeno sanno dov’è via Piave; la seconda, non ci sono comunque mai stati e sicuramente non di sera/notte.

Ecco quindi che il quadro di gente davvero brutta si completa. C’è chi delinque e chi aiuta chi lo fa. Compresi, ovviamente, tutti quelli che abitualmente sono coinvolti nelle varie risse, aggressioni e varie che sono successe e succedono in questa piccola porzione di via Piave da anni. C’è chi reagisce a questo scrivendo dei volantini con delle offese pesanti e razziste. C’è chi reagisce a questo inviando comunicati che condannano – giustamente – il volantinaggio, ma senza essersi mai presi la briga di uscire dalle loro belle case in centro o in collina, per venire a mettere la faccia in via Piave o nelle vie limitrofe, meno che meno di sera o di notte. Chi scrive si, sia chiaro. Chi scrive è stato anche aggredito, in via Piave, da chi voleva difendere gli stranieri che stavano – esattamente in quel preciso momento – dando vita alla peggior rissa che si ricordi in quella strada. Era il 13 agosto di qualche anno fa e chi scrive si trovò a passeggiare col cane in via Piave allo scoppiare della rumba.

Ma chi manda quei comunicati dalla sua bella casa altrove o dal suo ufficio pulito e ordinato in centro, si è chiesto perché qualcuno arrivi a scrivere delle cose del genere su dei volantini – probabilmente più volte fra l’altro – ed abbia il coraggio e l’imbecillità di distribuirli lungo via Piave? Qualcuno ha provato a mettersi nei panni di chi sa che in qualsiasi momento, davanti al suo portone di casa, potrebbero volare bottigliate o coltellate? Qualcuno ha pensato a chi si è trovato più volte a dover schivare, passeggiando davanti a casa, le macchie di sangue lasciate in strada e sui marciapiedi nelle ultime ore? Qualcuno ha mai pensato a chi ha investito tutta una vita di risparmi per comprarsi una casa, e si trova adesso un valore molto più basso perché nessuno, se può scegliere, vorrebbe adesso vivere in via Piave o nelle strade limitrofe?

E allora, una volta ogni tanto, mettete da parte la convenienza politica, evitate di scrivere cose su argomenti che non conoscete davvero o che non vi interessa analizzare fino in fondo. Smettete di darvi visibilità sulle spalle dei cittadini che in questa zona devono vivere ogni giorno. Perché si parla di gente vera, non di avatar da videogame del vostro Risiko elettorale. Era facile condannare pochi giorni fa in tutte le salse i volantini razzisti e squallidi distribuiti in via Piave. Siano tutti qui in attesa dei vostri comunicati stampa sull’ennesimo episodio di violenza adesso, attendiamo fiduciosi.

Intanto però si cerca anche il colpevole del volantinaggio. Per punirlo. E’ gusto che sia così, ma nessuno intanto eliminerà le cause che hanno provocato l’idiota reazione volantinatoria. E quindi, queste esasperazioni e conseguenti reazioni, continueranno a succedere. Fino a che non ci scapperà il morto, ed allora tutto quanto finirà d’improvviso. Perché quando qualcuno ci rimetterà la buccia, tutti faranno quel che potrebbero fare adesso. Intervenire. Sul serio. Coi fatti e la faccia. Non per scritto da casa. Chi scrive ora esce da casa. E percorre via Piave con figlia unenne e cane. Chi scrive vi aspetta qua, tanto vi conosce tutti, vorrebbe farvi gli auguri. E non a coltellate. Buon Natale.

Giulio Cirinei