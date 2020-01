Sangue davanti al portone, ancora coltellate a Saione nel silenzio di tutti

Ennesima aggressione nella tarda serata di ieri nel “bronx aretino”. Stavolta non via Piave, “mancata” solo per una decina di metri, visto che i fatti si sono svolti davanti al primo portone di via Marcantonio Cesti, che di via Piave è la prosecuzione. Poco prima della mezzanotte, rincasando da una serata fuori, una residente del palazzo che si trova sopra la nota tabaccheria all’angolo, si è trovata davanti una scena di quelle da thriller. O splatter, fate voi. Un uomo disteso a terra, sanguinante, proprio sul gradino di marmo dove si apre il portone del condominio. Colpito quasi certamente da una coltellata, o comunque da un altro oggetto tagliente. Sangue che esce copioso e una donna sopra di lui, che gli grida “amore! amore!”. Poco distanti due stranieri, di colore, che assistono alla scena, palesemente interessati. Sono coinvolti nell’accaduto? Non è dato saperlo, ma vista l’aria che tira in quella zona si sarebbero dileguati, se non interessati.

Sul posto arriva un’ambulanza della Misericordia di Arezzo. I sanitari prestano soccorso all’uomo ferito. Vengono chiamate anche le Forze dell’Ordine, mentre alcuni residenti si affacciano alle finestre. Qualcuno scende in strada. Volanti non se ne vedono arrivare. Nel frattempo il ferito è stato medicato e deve aver rifiutato il trasferimento in Pronto Soccorso. Forse, perché dal 118 non trapela mezza notizia che sia mezza su questo intervento. Probabile comunque che sia la vittima ad aver rifiutato di essere portato via, probabilmente avrebbe preferito che sull’accaduto calasse un velo pietoso, forse omertoso, magari per evitare ulteriori ritorsioni da chi l’ha aggredito. Un fatto di cronaca come tanti, nel solito teatro e con lo stesso pubblico di sempre. Saione. Non è la solita via Piave per una decina di metri o poco più.

Lo stesso teatro quindi, dove ieri è stata realizzata un’altra oscena coreografia. Poco prima di Natale la comparsa di decine di volantini con scritto “negri di merda”. Pochi giorni dopo, la notte di Natale, le coltellate fra stranieri proprio nel tratto di strada dove si trova OXFAM, bersaglio questa notte di una scritta minacciosa – “OXFAM RAUS”, scritto con la vernice – da tutti commentata questa mattina. Già, perché in giornata sono arrivati i comunicati di chi si è immediatamente sollevato a difesa della ONG. Giustamente. Non tanto perché sia giusto difendere OXFAM stessa, quanto perché è giustissimo scagliarsi con tutte le proprie forze contro chi pensa che sia lecito realizzare scritte come quella di stanotte, con tra l’altro l’evidente riferimento ad un periodo storico che è bene non dimenticare perché non debba mai ricapitare.

Ma la scritta contro OXFAM è comparsa la stessa notte in cui sono nuovamente volate altre coltellate. E se non è stata un’arma da taglio a ferire l’uomo disteso a terra sanguinante in via Cesti, è stato comunque un altro oggetto tagliente. Si è trattato comunque di un’aggressione. Si è trattato comunque di sangue sparso per terra. Si è trattato comunque di civili residenti che si sono trovati a vivere scene da “bronx” davanti a casa. Gente per cui nessuno ha speso una parola la notte di Natale. Gente per cui nessuno l’ha spesa oggi o la spenderà domani. Gente costretta ad alzarsi presto, prendere straccio e secchio, e mettersi a pulire il sangue dal suo portone di casa. Gente costretta a scavalcare persone ferite e sanguinanti per rientrare nelle proprie abitazioni.

Ma in che mondo siamo finiti? Giudicate incivili gli autori dei volantini razzisti? Certo, lo sono. Giudicate incivili gli autori della scritta minacciosa sul muro di OXFAM? Certo, lo sono. Ma non è molto migliore chi apre bocca (leggasi tastiera ed e-mail) solo per difendere se stesso o gli altri da questi comportamenti, mentre lascia sottaciuti episodi come quello della notte di Natale o di ieri sera. Non è in nessun modo accettabile un comportamento di questo genere da parte di forze politiche, enti, associazioni. Non è tollerabile che si finga che niente succede di male e che certa gente scriva quegli assurdi volantini o quelle scritte sui muri solo per inciviltà, razzismo, nazifascismo e tirate pure fuori tutte le cose che volete. E’ proprio il comportamento di chi finge che vada tutto bene e sottolinea i comportamenti razzisti, a portare le persone civili ai gesti incivili avvenuti negli ultimi venti giorni. Intendiamo quelli senza feriti, quelli per cui non arriverà nessun comunicato stampa. Quelli per cui non si alzerà alcun coro indignato.

Intanto i residenti sono stanchi, stomacati, increduli, di fronte alla totale assenza di istituzioni, enti e forze politiche. Tutti pronti a scrivere ed urlare “fascismo”, nessuno pronto a metterci la faccia ed affrontare i problemi, quelli veri.

Un volantino o una scritta sono gravissimi, ma non più di una coltellata, ricordatevelo tutti.

La foto a corredo di questo articolo è stata scattata questo pomeriggio, dopo che qualcuno aveva già ripulito meglio che poteva il sangue che aveva sporcato il gradino soggetto della foto stessa (n.d.r.)

Giulio Cirinei