8 reti al Castello nella prima amichevole del 2020

Buona prova dell’Arezzo nella prima amichevole del 2020, dopo soli due giorni di lavoro al rientro dalla sosta per le vacanze natalizie. L’avversario di turno, l’FC Castello guidata dall’ex tecnico amaranto Davide Mezzanotti, non può opporre più di tanta resistenza alla banda di Di Donato. Troppa la differenza tecnica, ma queste amichevoli non sono mai agevoli da affrontare. Non solo perché arrivano subito dopo la pausa invernale, ma anche perché gli avversari di turno vivono sempre queste occasioni come uniche e vogliono in tutti i modi mettersi in mostra contro avversari di tutt’altra categoria.

La squadra di mister Di Donato è apparsa in ottime condizioni, sia fisiche che mentali. Ottimo modo di riprendere l’attività, le otto reti rifilate al Bernicchi ai padroni di casa. La prima marcatura arriva al 6° minuto con Gori, che insacca di piattone facile facile l’assist di testa di Piu. Al 15° il raddoppio, la giocata strappaapllausi che sarebbe valsa da sola il prezzo del biglietto: azione di Gori sul lato destro del limite dell’area, il suo tentativo di conclusione rimpallato che si impenna a campanile e finisce proprio dove c’è Cutolo, che con una rovesciata volante spettacolare scavalca il portiere del Castello mandando la palla proprio sotto l’angolo alto del secondo palo. Lo 0-3 al 38°, grazie ad un bellissimo uno due fra Piu e Gori, col centravanti ancora in versione assistman, colpo di tacco per l’esterno che di destro fulmina ancora il portiere castellano. Prima del riposo, al 43°, arriva anche il poker: ancora Gori all’assist e conclusione di prima intenzione di Rolando di controbalzo, con portiere e difensore mandati fuori tempo e palla nell’angolo opposto.

Scoppiettante l’inizio ripresa, con l’Arezzo che mette a segno due reti in un minuto. Al 47° Cheddira trasforma un rigore, al 48° Mosti di destro fulmina in diagonale l’estremo difensore dei padroni di casa per lo 0-6. Al 58° il break: Zini scivola calciando un angolo e la palla arriva a N’ Guassen, che si fa tutto il campo facendo a sportellate con qualsiasi cosa si trovi davanti fino ad arrtivare in area e battere Daga in diagonale. Ma il Castello, com’è giusto che sia, finisce li. Al 62° e al 72° arrivano i due goal che fissano il punteggio finale sull’1-8. Entrambi di Mesina, servito tutte e due le volte da Caso. Al 62° il traversone rasoterra arretrato dell’esterno mette il centravanti in condizione di controllare nel cuore dell’area e scegliere l’angolo dove calciare il pallone. Al 72° invece è un lancio in profondità, a consentire al numero 9 amaranto di mettere a segno la personale doppietta con un potente diagonale incrociato di destro. L’unica nota negativa al 75°, quando Mosti si ferma ed esce toccandosi la coscia, in seguito ad uno scatto in profondità. L’Arezzo a quel punto non ha più nessuno in panchina accanto allo staff tecnico, e conclude la partita in 10 contro 11, limitando a quel punto la fase offensiva per controllare giooco e pallone.

Non è certa paragonabile ad una gara ufficiale – la prima del 2020 sarà domenica prossima fra le mura amiche contro la Pianese – ma quello disputato ieri a Città di Castello è stato un buon test, che ha messo in evidenza come la squadra di Di Donato sia pronta a riprendere le ostilità di un campionato che è ancora tutto da scrivere.