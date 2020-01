Saione: residenti abbandonati a se stessi, le coltellate di cui tutti fingono di non saper nulla

Sono passate ore da quando è venuta alla luce l’ennesima aggressione, con annesse coltellate o comunque ferite da taglio, avvenuta come sempre nella zona di Saione che si trova a ridosso della linea ferroviaria. Ormai quasi 36 ore dai fatti, una quindicina da quando sono diventati di dominio pubblico. Eppure – come successe a Natale – da enti, politica ed istituzioni non si sente volare una mosca, non si vede una reazione, non si legge mezza riga. E, ovviamente, non si vede una faccia che sia una, di nessuna parte politica. I residenti della zona vanno avanti, abbandonati a se stessi e al marciume che gli dilaga sotto casa un giorno dopo l’altro, chiedono aiuto alle autorità, alle Forze dell’Ordine, alla politica, alla stampa… a tutti, perché quando uno chiede aiuto disperatamente, non sta molto a guardare quale faccia stia dietro la mano che potrebbe forse tendersi verso di lui. Ma di mani tese, a Saione, non si vede nemmeno l’ombra.

Le Forze dell’Ordine fanno quello che possono, arrestano e fermano chi possono, ma tanto tornano tutti in giro in poche ore grazie a Magistratura e leggi dello Stato. Ecco come “cala” il numero dei reati: non diminuiscono i fatti criminosi, calano solo le denunce, perché la gente ha capito che è perfettamente inutile, tempo perso, fiato sprecato. E senza le denunce a certificare e aggiungere un +1 ogni volta, i numeri calano. Ma i dati di fatto sono altri, e chi gira di pattuglia lo sa bene quanto chi vive in quella zona, a differenza di chi sta negli uffici.

Chi governa oggi la città, aveva fatto uno spot della sicurezza durante la campagna elettorale di cinque anni fa. Il risultato negativo è sotto gli occhi di tutti e non c’è scusante che tenga. Ma non è solo colpa di chi siede a Palazzo Cavallo, sia chiaro, perché le cose sono peggiorate ovunque e comunque, e sotto sotto le cause sono più nazionali che locali. Qua, semplicemente, ci si è voluti mostrare capaci di fare quel che in realtà non si era nemmeno capaci di immaginare. E ci si è dimostrati incapaci di reagire a quello che non era prevedibile, lasciando un’intera zona della città allo sbando e in mano alla delinquenza che ogni giorno prende sempre più spazio.

Chi avrebbe potuto approfittare politicamente di tutto questo per cercare di tornare al potere al prossimo giro, presenta segreterie e manda comunicati, ma nomina solo OXFAM e quella scritta, o quei volantini, dimenticandosi – volutamente, dopo ore è per forza una scelta – di quanto siano costretti ad ingoiare giornalmente (o nottalmente, mi si passi il termine) quelli che li ci abitano da sempre e ci hanno investito tutto, ci hanno puntato per la loro esistenza su questa terra. Si finge quindi che le coltellate di Natale, o quelle di ieri, non ci siano mai state, perché nominarle significherebbe dover ammettere che in mezzo a quei tanti realmente disperati che si accolgono indiscriminatamente, c’è una delinquenza dilagante che ha numeri molto più importanti e molto più pericolosi per la collettività di quanto faccia politicamente piacere e comodo. Mentre fa piacere e comodo la (giusta) retorica contro volantini e scritte.

Intanto, i residenti di Saione, di via Piave, di via Trasimeno, di via Montegrappa, di via Cesti, di via Vittorio Veneto, di Campo di Marte etc etc etc, chiedono aiuto. Chiedono aiuto e non ottengono nemmeno una risposta. Nemmeno un comunicato stampa alla “me ne lavo le mani con du’ parole, ma almeno non sembra che sto zitto” da pura convenienza politica. Niente di niente. Come se non esistessero nemmeno più. Meglio non toccare la polvere, meglio far finta che non ci sia, che se s’alza per aria poi ci mette un pezzo a tornare giù.

Abbandonati a se stessi e al marciume che gli dilaga sotto casa, un giorno dopo l’altro.

Presto – segnatevelo perché chi scrive ve lo dice adesso, 5 gennaio 2020 – ci scapperà il morto. Quel giorno sarete tutti li pronti a dire la vostra. Anche noi saremo pronti a dire la nostra. Anche gli abitanti del “bronx aretino” lo saranno. Vi aspetteranno. A braccia aperte. Ma, probabilmente, i pugni saranno chiusi. Sapevatelo.

Giulio Cirinei