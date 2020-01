Montevarchi: continuano i controlli nelle abitazioni del centro storico

Continuano i controlli di natura amministrativa coordinati con la locale Polizia Municipale al fine di verificare le effettive residenze del centro storico presso diverse abitazioni dove risiedono famiglie di cittadini extracomunitari. Nell’ambito di uno di questi controlli sono stati rinvenuti e sequestrati 8 grammi di marijuana all’interno di una abitazione dove risiedevano un cittadino senegalese e due nigeriani, incensurato il primo al contrario dei due coinquilini, tutti e tre disoccupati.

Per la ricerca dello stupefacente, i militari montevarchini hanno inoltre coinvolto un’unità cinofila del Nucleo Carabinieri Cinofili di Firenze.

Sono state raccolte dichiarazioni in ordine al pagamento degli affitti e si ipotizzano violazioni di natura amministrativa: i militari stanno valutando il coinvolgimento della Guardia di Finanza della Compagnia di San Giovanni, nel caso si riscontrino casi di probabili affitti in nero.

L’occasione è inoltre servita a monitorare la presenza nigeriana nel valdarno, per evitare che possano formarsi gruppi dediti ad attività illecite.

Sempre a Montevarchi i Carabinieri hanno accertato come un uomo ed una donna, entrambi di origine campana e con precedenti penali specifici alle spalle, fossero riusciti tramite la ormai classica truffa della finta compravendita online, a far accreditare il primo sulla propria carta postepay la somma di 350 euro, richiesti ad un valdarnese per l’acquisto di un cane – mai consegnato; in un secondo caso, invece, la somma di 150 euro era stata fatta accreditare su un conto corrente bancario a lei intestato, quale acconto per una settimana di vacanze: entrambi i truffatori, dopo aver richiesto il denaro, hanno fatto perdere le proprie tracce.

Dopo le denunce presentate dalle vittime, i Carabinieri hanno attuato immediate attività investigative che hanno permesso di arrivare alla completa identificazione e alla denuncia di entrambi i malfattori.

Un cittadino albanese da tempo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per numerosi reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti è stato denunciato per evasione, poiché l’uomo non trovato in casa durante i controlli di routine effettuati dai Carabinieri ed espressamente previsti dalla legge.

I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Giovanni Valdarno, hanno denunciato un operaio pregiudicato che, oltre ad aver ripetutamente perseguitato la sua ex moglie, aveva recentemente cercato di introdursi nell’abitazione della stessa, finendo però coinvolto in una zuffa con un altro ex marito della donna ed il fratello, i quali lo hanno preso e malmenato.