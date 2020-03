Emergenza coronavirus: da Banca Valdichiana 15 milioni a sostegno di famiglie e imprese

Quindici di milioni di Euro per finanziamenti a famiglie e imprese, sospensione del pagamento delle rate di mutuo. Queste le iniziative assunte da Banca Valdichiana per offrire un sostegno alla comunità, colpita dall’emergenza- coronavirus. Il Consiglio di Amministrazione della banca ha deliberato le varie misure, rendendole anche immediatamente effettive.

“Sono questi i momenti in cui la banca del territorio dimostra quanto sia prezioso il suo ruolo e, al contempo, tutta la sua “utilità” afferma il Presidente di Banca Valdichiana, Fabio Tamagnini. “Il blocco pressoché integrale delle attività economiche, necessario per fronteggiare il dilagare dei contagi, ha avuto immediate ripercussioni sulla nostra area di competenza, soprattutto per il comparto del turismo che, alle soglie di una nuova stagione, si è come “congelato”. Fedeli alla nostra funzione mutualistica, abbiamo messo a punto ed approvato questi due provvedimenti entrambi destinati ad aiutare privati ed imprese, uno mettendo a disposizione liquidità, l’altro alleviando gli impegni economici”.

“Cinque milioni di finanziamenti sono stati già stanziati per le famiglie, dieci milioni per le imprese” spiega il Direttore Generale Danilo Trabacca. “I tassi sono estremamente vantaggiosi per tutti e ancor più nel caso dei soci, gli importi massimi finanziabili sono, rispettivamente, di 5.000 e 50.000 Euro. Per quanto riguarda la sospensione del pagamento delle rate dei mutui – precisa Trabacca – siamo soggetti alle misure preannunciate dal Governo che dovrebbero già rafforzare quelle assunte all’inizio di marzo, a favore dei lavoratori sospesi o in regime di riduzione oraria. In ogni caso, noi abbiamo deliberato e possiamo quindi rassicurare la clientela”.

“Sul piano strettamente operativo – spiega Enrico Zagari, Responsabile Area Mercato Banca Valdichiana – abbiamo disposto percorsi autorizzativi particolarmente agevolati che consentiranno a soci e clienti di ricevere molto velocemente il finanziamento richiesto. Per quanto riguarda la durata massima del rimborso, è stata fissata in cinque anni per le famiglie (60 rate mensili di importo pari a circa 80 euro) e in 36 mesi, con 12 di preammortamento, per le imprese. Per accedere al piano di interventi gli interessati dovranno presentare un’autocertificazione con le motivazioni alla base della richiesta”.

Si ricorda che le filiali di Banca Valdichiana osservano l’orario ridotto di apertura 8.20 – 13.20 e che l’operatività viene garantita nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza per gli addetti e l’utenza. La banca rinnova la raccomandazione alla clientela a recarsi in banca solo per le esigenze veramente urgenti. La maggior parte delle operazioni può essere svolta attraverso home banking, sportelli automatici e casse intelligenti.