La Top Ten dello scaffale

TOP TEN

1. The Mamba mentality. Il mio basket

di Kobe Bryant, Rizzoli (€ 25.00)

2. Spillover. L’evoluzione delle pandemia

di David Quammen, Adelphi (€ 14.00)

3. Scolpitelo nel vostro cuore. Dal Binario 21 ad Auschwitz

di Liliana Segre, Piemme (€ 12.00)

4. Virus, la grande sfida. Dal coronavirus alla peste:come la…

di Roberto Burioni, Rizzoli (€ 15.00)

5. I Segreti della serotonina

di Carol Hart, Edizioni il Punto d’Incontro (€ 13.90)

6. Fragile. La mia storia

di Marco Van Basten, Edwin Schoon, Mondadori (€ 20.00)

7. Conto i giorni felici

di Daniela Gambino, Graphe.it (€ 11.90)

8. Prima che tu venga al mondo

di Massimo Gramellini, Solferino (€ 16.00)

9. Leopoldo Cicognara filosofo dell’arte

a cura di Gaetano Cataldo, Leo S. Olschki Editore (€ 28.00)

10. La memoria rende liberi.La vita interrotta di una bambina nella Shoah

di Enrico Mentana, Liliana Segre, Rizzoli (€ 15.90)

LO SCAFFALE

IL PROFUMO NEL MONDO ANTICO

di Giuseppe Squillace, Leo S. Olschki Editore (€ 22.00)

Da offerte agli dèi per fumum, le sostanze aromatiche divennero parte della vita quotidiana dei popoli antichi. Incenso, mirra, nardo, rosa, zafferano, maggiorana, cardamomo, cinnamomo, cassia furono gli ingredienti di fragranze preziose come l’Aigyption, il Megallion, il Panathenaicum create dall’arte dei profumieri e impiegate, in funzione dei costi, soprattutto da famiglie benestanti. Aperto dalla prefazione del noto creatore di fragranze Lorenzo Villoresi, il volume comprende la traduzione italiana del Sugli odori del filosofo e botanico greco Teofrasto (IV-III secolo a.C.), presentata unitamente a un’ampia raccolta di brani di autori greci e latini che, in riferimento al tema della profumeria, ricordano i miti di metamorfosi in sostanza odorosa, il nome degli antichi profumieri, l’elenco degli ingredienti base delle fragranze, i metodi di estrazione delle es-senze, i ‘segreti del mestiere’, le vie delle spezie. Un insieme di informazioni affascinanti che portano il lettore in paesi come l’Armenia, l’Arabia Felix e l’India, terre ricche di aromi e in grado di affascinare lo stesso Alessandro Magno che, proprio nel profumo, riconobbe un elemento caratte rizzante dell’essere re.

CURARE L’INSONNIA CON LO YOGA

di Lisa Sanfilippo, Edizioni il Punto d’Incontro (€ 13.90)

Lo yoga offre un approccio olistico alla guarigione dall’insonnia, un problema sempre più diffuso. Lisa Sanfilippo spiega come usare le pratiche yoga per risolvere i problemi di fondo che inibiscono il sonno di buona qualità, con risultati immediati e duraturi. Curare l’insonnia con lo yoga ti permette di lavorare su 5 livelli: fisico, energetico, mentale, emotivo e spirituale. Il metodo specifico di Lisa Sanfilippo unisce la tradizione dello yoga e i suoi esercizi pratici alle moderne ricerche delle neuroscienze, riuscendo a individuare e risolvere le cause emotive e psicologiche più profonde alla base della mancanza di sonno. Incorpora inoltre cambiamenti dello stile di vita che possono aiutare a ottenere un riposo di qualità migliore.

Grazie alla sua consapevolezza del legame mente-corpo, Curare l’insonnia con lo yoga mostra come avere una salute migliore in maniera olistica, per ripristinare l’equilibrio di tutto il corpo.

di Claudio Zeni