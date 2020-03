Da lunedì 23 marzo e fino al termine dei lavori previsti per venerdì 10 aprile, è istituito h24 il senso unico provvisorio in via Calamandrei, nel tratto compreso tra via Pastori e via Chiari con direzione in uscita dalla città (verso località Chiani).

Negli stessi giorni e nel medesimo orario, in ambo i lati di via Calamandrei, nel tratto compreso tra via Chiari e via Pastori, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli.

Negli stessi giorni e nel medesimo orario, nell’area di parcheggio di via Gobetti posta in corrispondenza dei numeri civici 14, 18/1 e 18/2, divieto di sosta con rimozione forzata.

In virtù di tale provvedimento, via Calamandrei e via Benedetto Croce saranno raggiungibili dalla località Chiani percorrendo il raccordo autostradale fino all’uscita per via Fratelli Lebole e proseguendo per via Giovanbattista Vico fino alla rotatoria di via Benedetto Croce.

Questo per consentire gli interventi di manutenzione straordinaria del fondo stradale di via Calamandrei.