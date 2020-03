Per l’italiano medio portar fuori il cane è una buona scusa, non un valido motivo

“Quasi come essere in guerra”, dicono in tanti, ma i nostri vecchi ci prenderebbero a schiaffi. Se non fosse che sono ormai troppo pochi – e soprattutto troppo avanti con gli anni – quelli che una guerra, vera, l’hanno vissuta. Quelli che avrebbero diritto di darceli, quegli schiaffi. Quelli a cui dovremmo chiedere scusa oggi, per tanti motivi. Il primo fra tutti è che i dati statistici della pandemia di coronavirus sono chiari: a rischiare maggiormente sono i più deboli, i già malati, ma soprattutto gli anziani. La scienza ci spiegherà perché, ma a perdere la battaglia contro il virus sono soprattutto persone avanti con gli anni. Non è un caso se, fino a ieri, la persona più giovane ad aver perso la vita in Italia aveva 38 anni. E, come detto, era già vittima di una situazione particolare che l’aveva resa persona debole e più facilmente attaccabile da Covid-19.

Combattere questo virus dall’esterno è difficile, quasi impossibile, perché è completamente nuovo. Sono cose che succedono in natura purtroppo: una mutazione genetica ha reso possibile il contagio dagli animali di una infezione che fino a quel momento non aveva la possibilità di attaccare gli esseri umani. La conseguenza è un virus sconosciuto ai nostri sistemi immunitari, ma anche a quelli sanitari. Non esistono contromosse certe e facili da applicare, come accade invece per le tante altre malattie conosciute. E’ il nostro sistema immunitario, al momento, a dover fare tutto il lavoro. Con medici e personale sanitario che possono solo cercare di assistere i malati, curare i sintomi, prendere tempo, permettendo ai nostri corpi di reagire come sono comunque programmati a fare. Se sono in grado, e per fortuna la maggior parte degli infettati risponde in modo corretto sconfiggendo il virus, anche se dopo lunga lotta e tante sofferenze. L’unica contromossa certamente valida e applicabile al momento è la dilazione temporale: ritardare la diffusione del contagio. Porta a due risultati, uno conseguenza dell’altro: il primo è la diminuzione del numero di malati, che permette anche di non congestionare un sistema sanitario già in grave difficoltà; il secondo è il conseguente guadagno di tempo, da sfruttare per la ricerca di una cura e di un vaccino per questa piaga ormai diffusa a tutti i continenti (Antartide esclusa) e alla maggior parte dei paesi del pianeta.

E’ a questo che servono le restrittive regole cui gli italiani dovrebbero giocoforza sottoporsi. Quarantena, isolamento, chiusura di attività e di luoghi e modi di aggregazione. Ma l’italiano è sempre italiano, purtroppo. La maggior parte di noi, da sempre, invece di chiedersi cosa sia possibile fare per la collettività, pensa a trovare il modo di succhiare più possibile, dalla mammella dell’Italia. Il solito, indomito e incrollabile egoismo, che si mescola alla stupidità umana e da la stura ai tanti comportamenti fuori di testa (ed illegali) cui assistiamo in questi giorni.

Lo stato fa sue le indicazioni dei medici e ci dice “restate a casa”. Si raccomanda “uscite solo per casi di estrema necessità”. Ci da una serie di precise motivazioni considerate davvero valide per farlo. Questo dovrebbe ridurre al minimo indispensabile il numero di persone in giro. Conseguentemente i contatti interpersonali, e quindi la diffusione del contagio. La reazione dell’italiano medio è semplice, oltre che facilmente prevedibile: la spasmodica ricerca di una motivazione che possa anche solo lontanamente suonare valida, pur di continuare a fare quello che faceva prima e non veder intaccato il proprio personale orticello. Quindi scuse su scuse per mettere il naso fuori di casa. Lotte su lotte per conquistarsi il “diritto” di poter uscire e passeggiare, la peggior stupidaggine che si possa fare in questo momento. Discussioni epocali e infinite per stabilire se sia lecito fare jogging o andare in bicicletta. E rompere così tanto le scatole da arrivare ad ottenere lo sdoganamento di una follia. Se è insicuro andare a lavorare dentro i propri uffici, se è pericoloso qualsiasi tipo di contatto umano, perché dovrebbe esserlo di meno andare a passeggiare o a correre, o in bicicletta? “Eh, ma la gente chiusa in casa non ci resiste”. E quindi? Andiamo pure tutti fuori, sennò in casa si scoppia, ma intanto diffondiamo (e becchiamoci) il contagio. Per poi, magari, lamentarci quando l’infezione dovesse colpirci personalmente o lo stato sarà costretto ad intensificare o prolungare ad libitum isolamento e quarantena.

Ecco quindi che vediamo ancora intere famiglie andare al supermercato. E assistiamo impotenti agli addetti – quelli che dovrebbero controllare che nei punti vendita si entri secondo le regole – che chiudono tutti e due gli occhi e lasciano entrare anche tre o quattro persone con un solo carrello. E c’è solo da immaginarsi quale sarebbe la reazione, se qualcuno di quelli che sono ancora in fila ad attendere il proprio turno d’ingresso protestasse. Perché siamo in Italia, non si può nemmeno pensare di toccare il personale orticello di qualcuno, nemmeno se in quell’orticello sta facendo cose illegali, folli e pericolose.

L’italiano è questo. Sempre a caccia degli stratagemmi che gli permettano di andare in barba alle regole. Sempre in cerca di quei sotterfugi o di quelle furberie che lo facciano vivere tranquillo nel suo orticello, sbattendosene nella maniera più assoluta dei danni che i suoi comportamenti “da furbo” possono provocare all’intero sistema, ma anche solo a chi gli sta più vicino. E la maggior parte di noi contribuisce a tutto questo nel modo più insospettabile, con il silenzio e il menefreghismo che quasi tutti applicano ogni giorno. C’è uno in giro? Pace, problemi suoi. Lo rimproveriamo? “Pensa ai fatti tuoi” è la risposta più educata che possiamo ottenere. Come se non fossero fatti nostri. Come se il mancato rispetto di queste regole fosse un problema solo da un punto di vista legale e personale di chi commette le infrazioni. Come se non mettessero in pericolo anche noi e i nostri cari, questi comportamenti.

Intanto però siamo tutti bravi a lamentarci dei provvedimenti del Governo, delle regole, della clausura, dell’economia che crolla… Certo, sono tutte cose vere, ma non lo sono meno delle centinaia di persone già morte, non lo sono meno delle centinaia che ancora moriranno. Chi ci governa ha dimostrato un’assoluta incapacità quantomeno a comunicare le cose secondo modi e tempi che abbiano una logica. L’ultima dimostrazione è lo slittamento di imposte, tasse e pagamenti vari. Previsto da giorni ma in ritardo epocale, rispetto alla data in cui sarebbe servito a professionisti e imprenditori per programmare le cose da fare. Il nostro Governo non ci sta quindi aiutando ad aiutarci contro questo “coronavairus”, ma siamo noi stessi le prima fonte dei nostri mali. Siamo quelli che siamo usciti dalle zone rosse per andare a sciare. Siamo quelli che ogni giorno portano fuori il cane sedici volte pur di mettere il naso fuori di casa. Siamo quelli che si incazzano perché dovrebbero restarci, a casa. Siamo quelli che, da bravi italiani medi, stiamo ancora a cercare il modo di uscire e fare quel che ci pare, invece che il modo più veloce per uscire da questa emergenza. Perché in Italia portar fuori il cane a fare i suoi bisogni è una buona scusa, non un valido motivo.

Giulio Cirinei