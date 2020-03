20 contagiati ad Arezzo, ma stiamo andando molto meglio di provincia e regione

Sono al momento 20 le persone contagiate dal coronavirus nella città di Arezzo. Un nuovo caso da ieri, che aggiunto ad altri 6 in provincia ha portato il totale dell’aretino da 79 a 86 unità. La buona notizia è che – pur dovendo rimanere comunque in casa per i successivi decreti del Governo – le persone isolate o in quarantena sono adesso solo 273 in città, perché sono scaduti i termini dell’isolamento obbligatorio per 182 bambini che erano costretti in casa in conseguenza dell’infezione dell’insegnante del plesso scolastico Monte Bianco.

Ma non è questa l’unica buona notizia data dal Sindaco Alessandro Ghinelli nel corso del consueto appuntamento del tardo pomeriggio. Sono state infatti realizzati dei grafici che hanno permesso di valutare come la città di Arezzo stia mostrando un andamento del contagio molto diverso – in positivo – di quello che si sta registrando invece in provincia o addirittura nell’intera regione. Il sintomo di un corretto comportamento della maggior parte delle persone, che isolandosi stanno impedendo al virus di diffondersi come sta invece accadendo altrove.

Ma sono solo la maggior parte, purtroppo, perché ancora c’è una gran quantità di gente che sta dimostrando senso civico e rispetto degli altri molto minore. La chiusura dei parchi è stata ignorata. La gente già ieri si era trasferita nei parchi esterni alla città e non recintati, ma dai controlli effettuati oggi sono stati trovati anche parchi riaperti e gente all’interno, cui la Polizia Locale ha dovuto ordinare di tornare a casa. Inspiegabile perché non siano state denunciate tutte le persone trovate all’interno dei parchi riaperti, vista la palese e clamorosa violazione dell’ordinanza emessa dall’amministrazione comunale. Sul tema, Ghinelli non si è solo espresso in modo negativo contro i trasgressori, ma ha anche sottolineato che domani i controlli saranno molto più stringenti.

Proseguendo sul tema dei controlli appunto, 110 sono stati quelli effettuati nella giornata odierna, con 3 verbali elevati per violazione dell’art. 650, cioè per non aver rispettato la prescrizione di restare a casa ed uscire solo per motivi gravi e necessità effettive.