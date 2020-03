Dove non arriva l’intelligenza può arrivare il virus, voi da che parte state?

“Perché si continua a voler convincere gente che di farsi convincere non ha nessuna voglia? Quando sarà l’ora di iniziare veramente ad obbligare le persone a restare in casa, o a punirle severamente? Queste sono prescrizioni fatte per l’incolumità di tutti, ogni giorno di attesa rischia di portare il disastro anche da noi“.

Era questo il vero testo integrale della domanda che chi scrive ha rivolto ieri sera ad Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo, durante la sua ormai purtroppo consueta diretta Facebook sull’epidemia di coronavirus. L’argomento, ovviamente, la troppa gente in giro di cui ogni sera lo stesso primo cittadino è stato costretto a lamentarsi. Anche ieri, Ghinelli ha insistito svariate volte sulla necessità di restare a casa il più possibile – soprattutto gli anziani, ma vale per tutti – oltre che sull’obbligo di avere motivazioni gravi e necessità impellenti e vere, serie, reali, per uscire.

Proprio per bocca di Ghinelli, in questi giorni abbiamo sentito svariati esempi di assoluta stupidità. Il più clamoroso di tutti è venuto fuori ieri sera: c’era un furgoncino di vendita dei gelati in via del Vingone, con tanto di musica ad alto volume per attirare la gente. Esiste qualcosa di più stupido? Probabilmente no, non solo dalla parte del gestore, ma anche dei suoi eventuali clienti/acquirenti. E’ pericoloso stare in giro, ce lo ripetono centinaia di volte al giorno da tutte le parti; , è assolutamente da evitare qualsiasi tipo di assembramento, fa parte della stessa litania che sentiamo a raffica; bisogna in ogni modo avere precauzioni igieniche che in media non teneva nessuno fino ad oggi, i video per dire alla gente di lavarsi le mani l’han fatto cani e porci, eppure non dovrebbe esserci niente di più naturale al mondo. E la risposta a tutti questi stimoli verso un certo tipo corretto di comportamenti è il furgoncino dei gelati che vende in mezzo alla strada? Non ci abbiamo capito niente allora. Anzi, no, non ci hanno capito niente. Loro, chi è protagonista di questa vicenda, non tutti noi.

Il furgoncino dei gelati è solo l’esempio più clamoroso però. Come racconta da giorni il sindaco alla maggior parte di noi – che se ne sta a casa e se esce lo fa solo per le necessità più impellenti ed obbligatorie come la spesa o il vaccino del figlio – continua ad esserci un’enormità di gente in giro, nei parchi, a correre, a girare in bicicletta, a passeggiare. L’aretino continua a trovare scuse per uscire di casa, invece che avere dei validi motivi. Portar fuori il cane, ad esempio. Ci sono cani che ormai non si ricordano nemmeno più com’è fatta casa, perché tutti i componenti del nucleo familiare li portano fuori a turno per uscire e, con al guinzaglio il lasciapassare abbaiante e scodinzolante, fanno le giratine che vogliono. Allo stesso modo, ci sono persone che vanno allo stesso supermercato più volte al giorno per comprare quattro stupidaggini, ma intanto passano il tempo e vanno in giro.

La domanda che avevamo rivolto ieri sera al sindaco era mirata proprio in questa esatta direzione. “Perché si continua a voler convincere gente che di farsi convincere non ha nessuna voglia? Quando sarà l’ora di iniziare veramente ad obbligare le persone a restare in casa, o a punirle severamente? Queste sono prescrizioni fatte per l’incolumità di tutti, ogni giorno di attesa rischia di portare il disastro anche da noi“. Non c’è molto altro da aggiungere. Dove non arriverà l’intelligenza della gente, molto probabilmente arriverà – se non altro prima e più facilmente – il maledetto coronavirus che provoca la Covid-19, che sta facendo così tante vittime.

E’ una questione di intelligenza, appunto. Vi sembra intelligente andare fuori a passeggiare o a correre in questo periodo e con i rischi che si corrono? No che non lo è, anzi, è una delle peggiori stupidaggini che si possano fare, ma fino a quando non vi troverete una pistola alla testa non lo accetterete. Più importante il vostro personale allenamento. Per cosa poi? Dovete andare alle olimpiadi? Vi sembra intelligente andare a fare le giratine al supermercato perché non sapete come passare il tempo? Eppure, proprio ieri, una amica cassiera ha segnalato di aver servito quattro volte la stessa persona (anziana e con bastone).

“E’ una questione di intelligenza” è stato anche il succo della risposta che Ghinelli ha dato alla domanda rivolta da chi scrive. Un modo per stemperare, anche perché della domanda rivolta da chi scrive non era stato letto il testo, ma fatto un sunto addolcito dall’addetta stampa del sindaco, cui le domande vengono inviate via WhatsApp. Ma non è comunque una risposta sbagliata. E’ una risposta intelligente, come invece non sono i comportamenti di chi ancora insiste a girellare per qualunque stupidaggine. E l’intelligenza, mi dispiace dovervelo ricordare, è uno dei fattori che permette, aiuta e agevola la selezione naturale. L’abbiamo virtualmente fermata grazie (o per colpa) di scienza e tecnologia, la legge di Darwin per quanto riguarda l’Homo Sapiens, ma qualcosa conta ancora. E chi non si comporta con intelligenza in questa situazione non fa altro che agevolare la natura ad “eliminare” chi è meno competitivo. Ed è un tipo di competitività per la quale non serve allenarsi ed andare a correre, perché si tratta della competitività cerebrale: l’intelligenza. Nella stessa situazione, sopravvivrà meglio (e potrà quindi diffondere i suoi geni, come dicono le leggi naturali) chi avrà avuto comportamenti più intelligenti relativamente alla situazione.

Voi preferite essere dalla parte degli intelligenti o continuare a girellare come trottole impazzite nelle città svuotate da chi sta a casa?

Giulio Cirinei