Un solo nuovo contagiato oggi in città, ad oggi 29 in tutto

Aumentano di una sola unità i contagiati della città di Arezzo. Nel suo giornaliero bilancio in diretta delle 18:30, il sindaco Alessandro Ghinelli ha parlato di una sola nuova persona risultata positiva al tampone di controllo per il coronavirus. Il totale del comune è quindi di 29 contro i 28 di ieri. Decisamente un ottimo dato, visto che conferma l’andamento di questi ultimi giorni, con un aumento lineare e che non risponde assolutamente ai dati nazionali, regionali e provinciali. In provincia una giornata nera, con un aumento di 15 unità che porta il totale provinciale die ocntagiati dalle 132 alle 147 unità.

Per quanto riguarda le persone che sono invece ristrette in quarantena, il totale varia dalle 110 persone di ieri alle 119 di oggi. L’aumento effettivo sarebbe stato di 11 persone, ma ce ne sono invece 2 che hanno superato il periodo di isolamento. Si tratta di 102 adulti e 17 minorenni, ancora da far risalire allo scoppio del contagio in città, con l’episodio del plesso scolastico della Monte Bianco.

Sono proseguiti anche oggi i controlli della Polizia Locale in tutto il territorio, anche coadiuvati dai droni, che dall’alto hanno sorvegliato i comportamenti degli aretini, soprattutto in prossimitò dei parchi cittadini che non hanno una recinzione che ne permetta la chiusura. Nelle immagini odierne è stato possibile vedere non solo alcuni interventi degli agenti per dei gruppetti di persone, ma anche un paio di casi in cui le persone erano non solo fuori, non solo raggruppate, ma anche presumibilmente “impegnate” in discussioni. Alcune immagini hanno mostrato in modo evidente una litigata, con addirittura degli spintoni fra tre persone.

Il presidente della camera di Commercio Guasconi è intervenuto da remoto per cercare di fare un po’ di chiarezza sulle indicazioni contenute nell’ultimo decreto emesso dal Governo, che ha utilizzato il codice ATECO per stabilire quali sono le attività che dovranno chiudere e quali potranno invece proseguire la produzione. Non è infatti molto chiaro in molti casi, visto che il codice ATECO non sempre identifica in modo preciso ogni tipo di produzione, ed esistono quindi aziende che realizzano prodotti che sono sicuramente di prima necessità, ma che non hanno ricevuto dal decreto indicazioni precise.