Censurate le domande dei giornalisti a Ghinelli

La situazione è già abbastanza grave di suo. In poco meno di un mese abbiamo visto cancellati, forse per sempre, gli stili di vita che abbiamo sempre avuto. Giustamente, sia chiaro, ma è un dato di fatto che abbiamo perso molte delle libertà personali di cui abbiamo sempre goduto. Chi scrive è anzi convinto fino dall’inizio che la strada da percorrere avrebbe dovuto essere molto più dura e rapida di quanto non sia stata, ma non conoscendo fino in fondo tutti i meccanismi che stanno dietro l’amministrazione di una città, di una regione o di una nazione, la scelta di ArezzoOra è stata per evitare commenti di questo genere. Ognuno è libero di pensarla come vuole, ed utilizzare un mezzo giornalistico per diffondere delle proprie idee non qualificate, ci è sempre sembrato un modo orrido di fare giornalismo.

ArezzoOra ha invece sempre scelto di farsi portavoce dei cittadini, soprattutto in questa fase di terribile emergenza. E’ per questo che non sempre, ma spesso, abbiamo rivolto domande al sindaco Alessandro Ghinelli, partendo da segnalazioni e/o proteste rivolte a noi dai lettori. Lo stesso Ghinelli ha definito chi scrive “un abbonato”, quando Barbara Bianconi – addetta stampa del primo cittadino – rivolse l’ennesima domanda nostra, ormai una decina di giorni fa. L’idea che ci facemmo allora era che Ghinelli fosse un po’ scocciato dalle domande, ma vista l’emergenza e la difficile situazione in cui anche lui deve muoversi ogni giorno, abbiamo deciso di non pensare male per forza. Questo nostro modo di fare, la voglia di evitare le polemiche, è proseguito anche negli ultimi giorni, quando in ragione di un inspiegabile tempo limite di mezz’ora, è capitato che lo spazio alle domande non sia stato dato per niente. Semplicemente, Ghinelli non chiese nemmeno se c’erano domande, parte saltata e tanti saluti.

Stasera si è toccato il punto di non ritorno. ArezzoOra ha ricevuto diverse segnalazioni da dipendenti delle poste, riguardanti le aperture e le chiusure degli uffici postali. Un argomento già trattato da Ghinelli nei giorni scorsi, quando si è fatto portavoce delle richiesta dei cittadini di riaprire alcuni sedi che sono attualmente chiuse. Si è più volte permesso di “passare la palla” a Poste Italiane e spingere un’azienda non ‘pubblica’ a muoversi nei confronti dei cittadini e delle loro richieste.

ArezzoOra è stata questa sera portavoce delle segnalazioni dei dipendenti. Questa la domanda che abbiamo rivolto a Ghinelli per tramite di Barbara Bianconi, che come sempre dovrebbe raccoglierle e girarle al primo cittadino: “Viene chiesta da giorni l’apertura di più uffici postali per garantire i servizi essenziali senza costringere le persone a spostarsi e quindi rischiare di più, ma in questo modo si metterebbe a rischio più personale di Poste Italiane. Ci segnalano invece che la maggior parte delle persone che si recano in questi giorni alla posta lo fa per operazioni che sarebbero differibili o comunque non strettamente necessarie. Non sarebbe possibile, se non risolvere, quanto meno mitigare il problema riducendo il numero delle operazioni effettuabili in questo momento di emergenza a quelle strettamente indispensabili?”

Quando il sindaco ha chiesto a Barbara Bianconi se c’erano domande per lui, l’addetta stampa ha risposto di no. Non solo whatsapp aveva dato conferma di lettura della domanda da parte dell’addetta stampa, ma lei aveva anche iniziato a scrivere qualcosa in una risposta poi mai inviata. Ha risposto però alle 19:00, quando abbiamo immediatamente chiesto spiegazioni di quanto appena accaduto. “Non è una domanda per il sindaco ma per le poste” ha risposto la Bianconi, continuando “come può un sindaco decidere per le poste?”

E come può un governo decidere per un’azienda privata cosa deve vendere o no nel suo punto vendita aperto? Eppure lo ha fatto! Come può un sindaco decidere di privare – giustamente, lo ripeteremo all’infinito – le persone delle proprie libertà personali? Non è la stessa cosa? Ma soprattutto: ieri sera il sindaco ha rimarcato che aveva chiesto a Poste Italiane di riaprire alcuni uffici e avendone ottenuto un rifiuto si sarebbe rivolto più in alto. Quindi, perché non può seguire la stessa strada?

In definitiva, è iniziata la censura. Applicata dall’addetta stampa direttamente, che ha evitato che la domanda venisse rivolta al sindaco e senza nemmeno darne precedente annuncio a chi l’aveva posta la domanda, già alle 17:43. Non solo perché pochi minuti dopo siamo stati contattati dal Direttore di un’altra testata aretina che ha detto che anche una sua domanda è stata censurata come se non fosse mai esistita. Un atteggiamento molto grave da parte dell’amministrazione comunale. Soprattutto, sarà molto grave se non verranno presi provvedimenti nei confronti di chi si è permesso di censurare le domande dei giornalisti. Oltre tutto in un momento di così grave emergenza, nella quale i giornalisti e la stampa sono stati indicati dal governo come essenziali per il funzionamento dello stato, grazie alle informazioni che possono veicolare ai cittadini chiusi in casa.

Giulio Cirinei