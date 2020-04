“Bimbi fuori!”, ma anche anziani e disabili, a Roma considerano l’emergenza già finita?

Bimbi, anziani e disabili possono di nuovo uscire. Tra l’altro accompagnati da un adulto sano. In pratica, da oggi, possono riprendere a girellare a piacimento praticamente tutti. Certo, con alcune limitazioni, che per come sono scritte sono e restano solo teoriche. Perché l’italiano è campione del mondo da centomila anni consecutivi di due sport: “inventare modi di aggirare le leggi” e “chiudere un occhio”. E senza delle regole precise e assolutamente inequivocabili, l’italiano troverà sempre il modo di far quel che gli pare, scivolando fra le pieghe delle leggi fatte male e quelle delle palpebre chiuse di chi dovrebbe applicarle sul campo.

Pare evidente che a Roma considerino già finita o quasi questa emergenza. Altrimenti non si spiega una decisione così poco lungimirante e così tanto controcorrente, come quella di emettere la circolare diffusa ieri pomeriggio. Quali sono i tre punti fondamentali è presto detto: possono uscire a camminare fuori di casa i genitori che accompagnano un figlio minorenne; possono uscire gli adulti che accompagnano fuori a passeggiare un anziano o un disabile di cui si occupano. Nel caso dei figli perché portarli fuori a camminare equivale ad attività fisica, come il jogging, quindi autorizzata se fatta nei dintorni di casa. Sulla stessa unità di misura della prossimità si basano le passeggiate fuori, anch’esse autorizzate, con anziani e disabili di cui ci si occupa. In questi due casi è considerata questione di salute. Quale sarà il risultato di tutte queste “eccezioni”? Quanti sono quelli che da oggi hanno riconquistato il diritto di uscire anche senza uno dei motivi fondamentali per la sopravvivenza? Con queste nuove indicazioni fornite dai mirabolanti governanti italiani, sono milioni e milioni gli italiani che da oggi potranno legittimamente uscire di casa ogni volta che vogliono. Senza pensare ad anziani e disabili (che sono però le categorie che rischiano di più in assoluto), basta fare il conto di quanti sono i minorenni in Italia e aggiungere a quel totale i loro due genitori, che potranno uscire con loro anche se a turno.

Autorizziamo ad uscire gli anziani, la categoria più a rischio di tutte, sono i numeri nudi e crudi a dirlo. Autorizziamo ad uscire i disabili, che sono persone più fragili e con più problemi. Anche loro ad altissimo rischio. Autorizziamo ad uscire i bambini, il nostro futuro, quello del nostro paese. E si aggiungono a tutti quelli che portano fuori il cane, fanno jogging vicino a casa, vanno a fare la spesa, lavorano, vanno in farmacia. Tutte eccezioni per cui non sono state previste misure cautelari sufficienti a renderle solo buoni motivi, e non ottime scuse. Ad esempio, sarebbe bastato obbligare chi fa la spesa ad una cifra minima da spendere ogni volta che va al supermercato, per impedire ai furboni di andarci svariate volte al giorno. Con le misure attuali, chi può impedirci di andare li dieci volte consecutive per comprare dieci cose diverse? Certo, tutti si raccomandano di fare grosse spese che durino diversi giorni, ma non c’è una misura minima stabilita, quindi chi compra una bottiglia di birra e una pizza non è punibile. Lo stesso vale per le passeggiate, da oggi autorizzate per tutti tranne gli adulti soli. Si, certo, bisogna stare “vicino a casa”. Cosa significa la parola vicino? Ci vuole un parametro che indichi cosa è lontano e cosa è vicino. Ma non lo si mette, sennò tocca poi verificarne il rispetto in modo preciso e si passa da precisini a farlo. In pratica, come sempre, questo governo ha scritto delle misure che sono fatte ad hoc per poter dire “le ho fatte” ma per non avere troppe rotture di scatole da gestire.

A questo punto torna di moda alla grande la risposta che Ghinelli diede a una nostra domanda la sera del 19 marzo, quando chiedemmo “Perché si continua a voler convincere gente che di farsi convincere non ha nessuna voglia? Quando sarà l’ora di iniziare veramente ad obbligare le persone a restare in casa, o a punirle severamente? Queste sono prescrizioni fatte per l’incolumità di tutti, ogni giorno di attesa rischia di portare il disastro anche da noi”. La sua risposta fu molto pacata, forse anche perché la domanda non venne letta nella sua interezza, ma cambiata ammorbidendola da chi l’aveva ricevuta. Il primo cittadino rispose che era una questione di intelligenza, e da oggi lo è ancora di più, ma è questa la cosa che fa più paura con le attuali regole. La maggior parte degli italiani ha dimostrato in queste settimane di essere abbastanza intelligente e lungimirante da capire che la situazione era da prendere assolutamente sul serio. Ma in tutte le città e in tutti i paesi ci sono stati centinaia e centinaia di casi che hanno dimostrato quanti sono invece quelli che di neuroni ne hanno pochi o li sanno usare male. O che sono solo egoisti. Gente al supermercato fino a 4 o 5 volte al giorno. Gente a giocare a pallone nei parchi che hanno alla fine costretto a chiuderli. Addirittura, domenica scorsa sono state denunciate 59 persone (in tutta Italia) che hanno abbandonato la quarantena obbligatoria per andare a passeggio. Ora le nuove normative. O meglio, le nuove interpretazioni fornite direttamente dal viminale.

Da oggi quindi ci sono 30/40 milioni di persone che possono girellare più o meno come vogliono, anche se allontanarsi troppo da casa non potranno. Quanti di questi dimostreranno di essere davvero intelligenti e lungimiranti? Quanti invece saranno così stupidi da uscire ogni dieci minuti o passar fuori tutto il tempo che gli pare, perché finché nessuno li controlla potranno dire di essere appena usciti? E’ qui che si giocherà la partita nei prossimi mesi, ma siamo abbastanza certi di poter prevedere che il picco di contagi a cui – giorno più, giorno meno – siamo arrivati, verrà di nuovo raggiunto se non anche superato da un secondo picco. In Cina questo non è successo, ma in Cina ancora adesso si esce solo per motivi molto gravi e fondamentali per la sopravvivenza. Da noi, da oggi, si passeggia praticamente a piacimento. Prima di maggio arriverà il secondo picco e sarò peggiore del primo. Grazie a queste nuove regole stupide e poco lungimiranti. E i morti saranno migliaia di nuovo. La selezione naturale del terzo millennio non si giocherà sulla vera forza fisica, ma sull’intelligenza. Scegliete voi cosa fare, ognuno raccoglierà quel che ha seminato. La cosa brutta è che quella semina mieterà tante vittime innocenti anche fra chi non passeggerà come se niente fosse, e saranno tutti sulla coscienza di chi ha scritto una circolare folle come questa.