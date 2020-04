Il primo giorno senza nuovi contagi in provincia

Oggi è stato il primo giorno, dall’inizio di questa maledetta epidemia, che nella nostra provincia non si sono contati nuovi contagi. In città era già successo, ma un doppio zero nella tabella non si era mai visto fino ad oggi. Un dato positivo, sicuramente importante, che fa seguito a un trend nazionale che sta mostrando chiaramente, da diversi giorni, i risultati dell’immenso sacrificio cui tutta la popolazione si sta sottoponendo da settimane. Anche al netto di tutte quelle persone che le regole hanno scelto di non rispettarle, uscendo, girellando, fregandosene della propria e dell’altrui sicurezza. Perché sono stati tanti a infrangere le restrizioni imposte dai decreti del Governo, ma sempre una sparuta minoranza rispetto alla cittadinanza civile e rispettosa, che vive fra le quattro mura uscendo davvero solo quando è strettamente necessario.

Ghinelli l’ha voluto dire prima ancora di comunicare i dati odierni nella consueta giornaliera conferenza stampa, noi vogliamo sottolinearlo con forza: questo è il momento di tenere duro, di non mollare, di non lasciarci prendere dall’euforia. È il momento di non seguire il cuore, che con l’approssimarsi delle festività pasquali potrebbe indurre troppa gente a comportamenti che potrebbero far saltare il banco. Con i parenti e gli amici ci troveremo più avanti, festeggeremo alla fine di questa immane tragedia. Lo stesso dicasi per le gite fuori porta, tradizione consolidata soprattutto di Pasquetta. Dobbiamo tutti avere la forza di rinunciarci per quest’anno, di rinviare a momenti migliori. Sono proprio i dati confortanti degli ultimi giorni – sia a livello nazionale che locale il rallentamento della diffusione del virus è evidente – a indicarci come la strada del lockdown e dell’isolamento sia stata quella giusta. Certo, modi e tempi potevano essere diversi, potevano essere migliori. Tutto poteva sicuramente essere fatto meglio. Ma lo diciamo oggi, con la semplicità di giudizio di chi parla dopo i fatto e non deve prevederli per salvare le persone.

Ed è proprio per questo, ricordando che poco più di un mese fa tutti abbiamo – chi più, chi meno – sottovalutato questo coronavirus, che dobbiamo continuare a tenere duro e vivere le festività pasquali senza prenderci quelle libertà che tutti vorremmo. Il 20 febbraio erano in pochi a parlare di chiusura totale per salvarsi e venivano per lo più additati quasi come dei pazzi. Oggi sono i dati a sottolineare come si stato giusto farlo e quanto la diffusione del contagio sia direttamente proporzionale al numero di persone che se ne vanno in giro. Ma, soprattutto, dobbiamo ricordarci che da quando il virus ha iniziato a girare per l’Italia, quella di ieri è stata la prima giornata senza nuovi contagi nella nostra provincia. E dobbiamo ricordarci anche che il nostro territorio – soprattutto quello comunale – ha dovuto fortunatamente subire numeri molto meno negativi di tanti altri. Per tutti questi motivi le festività pasquali ci dovranno vedere tutti a casa. Teniamo duro.