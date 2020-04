La consegna delle mascherine dovrebbe finire oggi, sabato dedicato a chi sarà rimasto senza

La consegna delle mascherine va avanti. Secondo i dati diffusi ieri sera dal sindaco Alessandro Ghinelli nel corso della sua giornaliera conferenza stampa, alle 17 del giovedì santo erano state imbustate 92.000 confezioni con due mascherine ciascuna, come previsto per questo primo lotto in arrivo dalla Regione Toscana. Il primo cittadino ha anche parlato della consegna, dicendo che tutte le frazioni erano già state coperte – dato confermato anche dall’ufficio stampa – e che anche la città stessa era a buon punto. Il tutto pronosticando la conclusione delle consegne per il pomeriggio di oggi.

In realtà, i dati che vengono dal territorio smentiscono quanto riportato nella conferenza stampa. Non è questo il momento di fare polemiche su argomenti come questi, ma le precisazioni sono necessarie. Da una nostra piccola indagine – abbiamo chiesto notizie ai cittadini sui social ricevendo centinaia di messaggi privati – la maggior parte delle frazioni non è in realtà ancora stata completamente coperta dalla consegna. I dati cui si riferiva Ghinelli, molto probabilmente, erano quelli dell’affidamento delle mascherine destinate alle frazioni, ai volontari che effettuano fisicamente la consegna sul territorio. Al Comune risultano quindi ormai coperte delle zone che, nella realtà dei fatti, ancora non hanno ricevuto tutte le mascherine di cui sono destinatarie. Una questione di non secondaria importanza da sottolineare. Non è e non vuole essere una polemica sulla gestione della consegna. Un intero apparato di imbustamento messo su in poche ore. Una intera macchina di decine e decine di volontari che vanno casa per casa organizzata negli stessi tempi. Oltre duecentomila mascherine da accoppiare, sigillare, organizzare in base a liste di decine di migliaia di persone e poi trasportare e consegnare. Se c’è qualche piccola falla nel sistema è già segno di un gran lavoro fatto bene, visti i tempi.

Ma che quanto detto ieri sera da Ghinelli sulle consegne è inesatto va detto e ripetuto. Perchè basandosi sulle parole del sindaco infatti, chi abita nelle frazioni e non ha trovato le mascherine nella cassetta della posta può pensare di essere stato “saltato”. L’amministrazione ha già pensato a questa, che più che una possibilità è una certezza. Ci sono infatti molte abitazioni, soprattutto nelle frazioni, che sono in posti isolati e difficili da raggiungere, o da trovare. Come ci sono molte abitazioni sprovviste di una cassetta postale, o con riportati nomi diversi da quelli presenti nelle liste del Comune, sulle quali si basano i volontari per la consegna delle mascherine. Quando la consegna sul territorio sarà davvero finita, saranno centinaia le persone ancora senza mascherine, se non migliaia. Il primo cittadino ha comunicato ieri sera due numeri di telefono – Protezione Civile e Centro Operativo Comunale – da poter contattare se non si fossero ricevute le mascherine o se nella consegna se ne fossero trovate meno di quanto previsto. I due numeri di telefono dati ieri sono 0575377528 e 0575377210, ma andando a cercarli sulla pagina Facebook del sindaco per riportarli in questo articolo, abbiamo visto che lui ha scritto che oggi verranno comunicati quelli da contattare, quindi potrebbero variare in giornata. Soprattutto però, è importante che tutti quelli che sono rimasti senza mascherine aspettino a telefonare. La consegna non è infatti ancora terminata. Nemmeno nelle frazioni, a differenza di quanto ha detto in primo cittadino nella conferenza stampa, visto che abbiamo ricevuto centinaia di segnalazioni da tutto il circondario.

Non lo ha specificato Ghinelli ieri sera, ma è agli stessi numeri che dovranno sicuramente affidarsi anche quei cittadini cui le mascherine sono state rubate dalla cassetta. Si, avete capito bene. Rubate. Perché sono decine i casi segnalati di furto certamente avvenuto. In molti posti i volontari sono stati fisicamente visti inserirle nelle cassette dove poi non sono state trovate dai destinatari. Una cosa assurda e inaudita. Una dimostrazione di grettezza, stupidità e inciviltà assolute. Arrivare a rubare una coppia di mascherine da una cassetta postale in questo momento storico è gravissimo. Viene voglia di pensare a corda e sapone in certi momenti. Anche perché lasciare qualcuno senza protezioni significa aiutare il contagio, quindi correre il rischio di far ammalare, o addirittura morire, delle persone. E chi si è reso protagonista di questi furti non si è evidentemente reso conto che, pensando di tutelarsi di più con più mascherine, si è in realtà tutelato di meno. Le mascherine distribuite infatti servono per non infettare, non per non infettarsi. E lasciando qualcuno senza ha aumentato la possibilità di subirlo il contagio, non l’ha diminuita.