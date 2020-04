Arezzo, il giorno più nero in attesa che rientri il ritardo nelle analisi

Il giorno più nero per Arezzo dall’inizio della diffusione del contagio del coronavirus anche da noi. Dieci nuovi contagiati nella nostra città, trentadue in tutto nel territorio provinciale. Sono numeri mai visti da noi e molto allarmanti, soprattutto se visti nel contesto. Sei risultati positivi sono all’interno di due diverse RSA: la Fossombroni e la Guillichini. In entrambi i casi, a risultare contagiati dal coronavirus sono stati due operatori e un ospite. Uno dei quattro operatori risultava già in isolamento, ma gli altri tre hanno saputo solo oggi di essere risultati positivi al tampone. I quattro nuovi casi non riconducibili alle due RSA, vedono invece coinvolti parenti di persone già contagiate in precedenza.

Questi dati sono oggettivamente i peggiori da oltre un mese a questa parte. Mai si erano contati così tanti positivi in un solo giorno, perché? I motivi sono due, anche se tutto è da ricondurre ad una sola causa. A causa di problemi di approvvigionamento dei reagenti, l’azienda sanitaria aveva accumulato negli ultimi giorni un fortissimo ritardo nell’analisi dei tamponi, di cui è contemporaneamente aumentato il numero di quelli effettuati. I risultati odierni sono quindi frutto dell’analisi dei campioni prelevati a circa 750 cittadini aretini, non i mille di cui ha parlato Ghinelli che si riferivano a tutta l’area vasta. Una percentuale di nuovi contagiati che si attesta quindi al 4,3% delle analisi effettuate, non particolarmente dissimile – ha dichiarato il Direttore D’urso della ASL Toscana Sud Est – da quelle registrate nelle settimane precedenti.

In teoria questo dovrebbe rassicurarci. Se le percentuali di nuovi contagi stanno rimanendo simili a quelle precedenti, l’alto numero è dovuto solo all’elevato numero di campioni analizzati, dovuto al loro aumento ed al recupero del ritardo. Ma il dato preoccupante è quello dei giorni trascorsi fra il prelievo e l’analisi. I positivi che hanno saputo solo oggi di aver contratto il coronavirus, negli ultimi giorni potrebbero aver diffuso ulteriormente il contagio senza saperlo. Ad esempio il caso dei tre casi positivi della RSA Fossombroni, la Casa Pia per intendersi, dove i due operatori e l’ospite risultati oggi contagiati sono assolutamente asintomatici. Tutti e tre possono aver diffuso il contagio all’interno della struttura, i due operatori anche fuori da essa, tornando a casa in famiglia e adempiendo alle normali incombenze di tutti i giorni, come ad esempio la spesa alimentare. Il fortissimo ritardo accumulato può esser quindi stata causa di ulteriore diffusione. Se n’è lamentato Ghinelli nel corso della sua conferenza stampa, ed è un rischio effettivo. L’azienda sanitaria ha comunicato successivamente che entro domani sera il ritardo nelle analisi dei campioni dovrebbe azzerarsi, per tornare finalmente in pari con le normali tempistiche di analisi. Le prossime saranno quindi 24 ore da vivere con il fiato sospeso, ma anche con la consapevolezza che i dati di domani sera i dati di domani sera potrebbero dar luogo ad un ulteriore pesante aumento dei numeri di contagiati nell’aretino. Ma sapendo anche fin d’ora che non significa che il contagio stia accelerando, quanto solo confermando che non è ancora tempo di cantare vittoria.

Giulio Cirinei