Nessuna novità per la residenza sanitaria assistita, che aspetta il Prefetto?

Cosa sta aspettando il Prefetto di Arezzo a requisire gli spazi per la creazione della residenza sanitaria assistita? Il problema è stato due volte sul punto di essere risolto. Due volte abbiamo avuto notizia ufficiale che era stato individuato, l’Hotel Planet di Rigutino prima, il Residence I Gelsi poi. Entrambe le volte la struttura scelta non è poi diventata quella dedicata ai malati del coronavirus. Nel caso di Rigutino il problema fu che la struttura presentava in realtà delle problematiche non individuate in prima battuta. Più grave, qualsiasi sia stata la motivazione, quanto avvenuto con I Gelsi, che dopo aver dato la propria disponibilità l’ha ritirata una volta scelta come struttura idonea.

Il Direttore dell’ASL Toscana Sud-Est si è quindi affidato Prefetto. Secondo le vigenti normative sta infatti al rappresentante del Governo intervenire. Il suo compito sarebbe quello di requisire la struttura che viene considerata più funzionale alla causa, ma sono giorni che la questione è finita sul tavolo di Poggio del Sole e niente sembra essersi mosso. Abbiamo chiesto delucidazioni in diretta al Sindaco Alessandro Ghinelli, impegnato nella sua giornaliera conferenza stampa di ragguaglio della situazione del contagio e dell’intero contesto di questa quarantena. Il primo cittadino ha confermato che il “silenzio” di Poggio del Sole non è solo un’impressione avuta dall’esterno. “Dobbiamo parlarne guardandosi nelle palle degli occhi” – ha metaforicamente detto Ghinelli – “tante parole scritte sono passate ma poco è venuto fuori fino ad ora e i tempi si stanno troppo dilatando”.

L’individuazione rapida della struttura è stata richiesta anche dalla Presidente del C.d.A. dell’Istituto Fossombroni, la Casa Pia, che da ieri è finita sotto i riflettori per la comunicazione del contagio di tre persone, un ospite e due operatori, di cui uno era già da tempo in isolamento. La necessità impellente di trasferire in diversa struttura l’ospite ha infatti fatto indicare anche a Paola Petruccioli la necessità di arrivare a una soluzione del genere. Stante il fatto che l’ospite contagiato del Fossombroni potrebbe comunque essere intanto spostato al San Donato, togliendo da grossi problemi e rischi gli altri ospiti e il resto del personale della RSA.

Ma intanto la domanda resta: cosa sta aspettando il Prefetto ad intervenire sulla questione, come richiesto da D’Urso e indicato dalle normative?

Giulio Cirinei