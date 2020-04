Contributi per prevenzione danni all’agricoltura, un terzo delle risorse in Provincia di Arezzo

“Ben un terzo delle risorse assegnate dalla Regione Toscana alle aziende agricole per prevenire i danni causati dalle avversità atmosferiche è finito ad aziende aretine. Sono molto soddisfatto nel constatare la capacità imprenditoriale degli agricoltori aretini e la loro lungimiranza nell’investire in azioni di prevenzione, come opere di regimazione idraulica superficiale, il consolidamento dei terreni agrari o l’acquisto di strumenti di raccolta per le acque meteoriche”. A dirlo l’assessore regionale al governo del territorio Vincenzo Ceccarelli, a seguito dell’assegnazione di 9 milioni di euro, previsti dal Programma di sviluppo rurale, a 174 imprese agricole toscane. In tutto le domande di contributo arrivate in Regione sono st ate 704la graduatoria con i nomi dei primi 174 assegnatari è stata presentata dall’assessore regionale all’agricoltura Marco Remaschi ieri, mercoledì 22 aprile.

Il finanziamento assegnato La misura garantisce un contributo fino all’80% per le aziende che investono in azioni di prevenzione dei danni causati dalle avversità atmosferiche al potenziale produttivo agricolo. Sono 52 le aziende beneficiare che hanno sede nella provincia di Arezzo, per un oltre due milioni e mezzo di euro di contributo.