Il teatro civile, i fratelli Cervi e la Resistenza in diretta sui social di Officine della Cultura

Giovedì 24 aprile, alle ore 17, appuntamento al Bar del Teatro. Non si può? Certo, non si può entrare in sala e le poltrone del teatro dovranno restare vuote ancora per molto, ma Officine della Cultura ha deciso di non abbandonare lo “spazio” del teatro e così, per la prossima primavera/estate, tenendo chiusa la sala abiterà il foyer. Un foyer ancora virtuale, s’intende, ma sempre “foyer” e qualcosa in più, con il bar, la biglietteria, il guardaroba, i camerini e l’edicola. Un foyer, anzi un Officine Foyer, restando a casa con il corpo ma non con la mente, che andrà a pieno regime dai primi di maggio, con l’inizio dell’attesa fase 2, ma che avrà inizio proprio giovedì 24 aprile, alle ore 17, in diretta streaming sulla propria pagina Facebook e sul canale YouTube OfficineProduzioni.

Officine Foyer, per l’esordio dei prossimi giovedì, si affiancherà agli ultimi due eventi della Stagione #iorestoacasa 2 curata dalle stesse Officine proponendo per giovedì 24 un incontro presso il Bar del Teatro, spazio dedicato al dialogo tra pubblico e artisti dello spettacolo dal vivo e non solo, che avrà per tema e racconto lo spettacolo “7 (erano i fratelli Cervi”) in programmazione fino a domenica 26 sui canali social di Officine e domenica in prima serata su Teletruria, una coproduzione Officine della Cultura e Teatro di Anghiari.

Numerosi e preziosi gli ospiti di giovedì 24, ad iniziare dai protagonisti dello spettacolo già visibile online nella registrazione del debutto avvenuto nel 2014: Andrea Merendelli (regista), Gianni Micheli, Luca Roccia Baldini e Massimiliano Dragoni (attori/musicisti). Al loro fianco ci saranno Roberto Del Gamba, Vice Presidente di ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) Arezzo, Luca Lanzi (Casa del Vento) e Ida Nocentini, uno tra gli Spettatori Erranti della Rete Teatrale Aretina che prenderanno parte agli incontri con lo sguardo più prezioso del teatro: quello del pubblico.

Come in ogni diretta che si rispetti sarà possibile intervenire nella discussione con i propri commenti, dando vita ad un reale dibattito non solo sullo spettacolo in corso ma, nel caso particolare della replica di “7 (erano i fratelli Cervi)”, sul valore della memoria, del teatro civile e, in senso lato, della Resistenza italiana con una dedica al giorno della Liberazione.