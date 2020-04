Storie dal quotidiano: La scatola gentile

Cosa può fare una scatola di carta di giornale per tutti noi? Come può esserci d’aiuto in un momento tanto difficile e delicato? E se la scatola non fosse una scatola come tutte le altre ma fosse, invece… gentile, che ne verrebbe fuori?

Siete curiosi? Non vi resta che seguire la “Storia dal quotidiano” di oggi, la seconda puntata del progetto che sto realizzando in collaborazione con Officine della Cultura per aggiungere un pizzico di fantasia alla nostra lettura quotidiana del giornale. Leggere il giornale, infatti, è una lettura “necessaria”, per la necessità oggi più che mai preziosa di restare informati sui tanti mutamenti quotidiani che stanno subendo le nostre vite e sui possibili percorsi per il ripristino di una socievole normalità. Ma è anche una lettura che può trasformarsi in gioco di immaginazione, improvvisazione e fantasia, a lenimento di alcuni tra i tanti minuti che ci vedono costretti a casa, grazie al progetto “Storie dal quotidiano”. Senza dimenticare un po’ di manualità in famiglia e nella scuola digitale che stiamo costruendo.

Per la filastrocca di oggi sono necessari:

– un foglio intero di giornale da trasformare in una scatola;

– una spillatrice;

– alcune parole ritagliate, quelle che più non vanno giù.

Date inizio al video e leggete insieme a me: LA SCATOLA GENTILE.

Una scatola gentile

non volendo far del male,

era dolce, assai civile,

era fatta di giornale,

un bel giorno prese a cuore

la salute del sistema

e per farlo un po’ migliore

rilevò: c’era un problema!

Tutto quanto il bel pianeta

era pieno come un uovo

dalla A fino alla Zeta

di qualcosa ch’era nuovo!

Di qualcosa d’inaudito,

di qualcosa di sfuggente,

di qualcosa mai sentito

tra la folla, tra la gente!

Quella scatola gentile

non poteva fare molto

ma era saggia, aveva stile

e così fece un involto

del suo piccolo pacchetto,

di quel brutto che avea dentro

di parole di rigetto

dal suo bordo fino al centro.

Si piegò, poi si compresse,

si raccolse in un sol pugno,

ed infin, con un inchino,

si lanciò in un cestino.

@GianniMicheli