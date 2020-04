Centro Chirurgico Toscano e Asl: una collaborazione dai grandi frutti

Una collaborazione che è andata ben oltre le più rosee aspettative, quella fra il Centro Chirurgico Toscano e l’azienda sanitaria aretina. Nata dopo il diffondersi dell’epidemia di Sars-Cov-2 – il coronavirus che provoca la Covid-19 – e che ha costretto la ASL Toscana Sud Est a ripensare gli spazi del principale ospedale della provincia di Arezzo, permettendo di accogliere i contagiati con i percorsi e le cautele adatte a reprimere la diffusione della malattia.

Il Centro Chirurgico Toscano ha immediatamente messo a disposizione le sue strutture all’avanguardia, permettendo la programmazione di tutti gli interventi non differibili e che avrebbero potuto creare – o subire – problemi dalla pandemia. In questo particolare momento storico infatti, tutti gli interventi di routine e differibili sono stati spostati a dopo il termine dell’epidemia, quanto meno della sua fase peggiore da cui l’Italia non è ancora uscita. Restano però molti interventi che sono invece necessari ed urgenti, ed è proprio in questo che l’apporto del Centro Chirurgico Toscano è diventato fondamentale.

L’azienda sanitaria ha quindi spostato nella struttura di via dei lecci una parte dell’attività chirurgica, aprendo la strada ad una collaborazione che ha portato risultati ben oltre le aspettative. Sono già oltre 200 le persone che hanno potuto beneficiare della sinergia instaurata, ma il risultato positivo non è solo questo. L’ottimo lavoro di squadra posto in essere dai medici e dagli infermieri delle due realtà, ha infatti superato le aspettative ed aperto la strada alla sanità del futuro. E’ impensabile infatti, che in tempi brevi si possa pensare ad un utilizzo degli spazi del San Donato come eravamo abituati. L’intero percorso sanitario dovrà essere rivisto, a partire proprio dalla logistica stessa della gestione dei pazienti. Ed è qui che l’ottimo risultato della collaborazione instaurata fra Centro Chirurgico Toscano e ASl porterà importanti frutti. Perché ha fatto capire quanto questo genere di collaborazioni possano essere prolungate e programmate anche per il futuro, permettendo quindi il totale ripensamento della gestione sanitaria.

Per gli ottimi frutti tecnici e sanitari è però stato importantissimo anche il lato umano della gestione. “Nonostante il gran lavoro svolto, e pur non essendo sempre in completo accordo sulle questioni tecniche” – ha infatti spiegato e sottolineato il Dottor Stefano Tenti del CCT – “non abbiamo avuto nemmeno una sola vera discussione fra i tanti professionisti coinvolti”. E visto il maggior carico di procedure di sicurezza e quindi di tempi di lavoro e di stress personale cui al momento tutti i cittadini sono coinvolti – ed a maggior ragione i medici che sono una delle categorie più esposte al rischio – anche questo è sicuramente un risultato più che apprezzabile.