Storie dal quotidiano: Hai sentito del lavoro?

Giovedì 1 maggio sarà la Festa dei Lavoratori. Una festa che farà nascere in tanti volti più di una lacrima. Per l’emozione di ciò si festeggia, certo. Ma anche per quel lavoro che era un bene prezioso e che oggi, per tanti, è aria e sogno e speranza e niente di più.

Non poteva esserci giorno migliore per una dedica in filastrocca alla Festa dei Lavoratori e, più in generale, del lavoro. Una dedica a partire dai quotidiani, le sentinelle della pandemia che stiamo vivendo. Una dedica che possa far nascere un sorriso e il desiderio di sperimentare il potere consolatorio delle parole e dell’invenzione.

Se dunque avete voglia di dedicare pochi minuti in famiglia, insieme ai vostri figli, alla semplice messinscena della Storia dal quotidiano che sono a proporvi, ne sarò più che lieto insieme a Officine della Cultura, partner con me del progetto.

Oggi vi servirà solo un foglio di giornale e una parola “lavoro” da ritagliare da qualche parte. Sono certo che ne troverete almeno una, anche se piccina.

Prima di lasciarvi alla filastrocca in video, che come sempre è corredata di sottotitoli per potervi permettere di raccontare la filastrocca insieme a me, sono lieto di annunciare che da questo terzo episodio le Storie dal quotidiano saranno visibili in televisione grazie alla collaborazione con ArezzoTV. Dalla domenica mattina alle 10:30 e alle 13:45 e nella settimana successiva tutti i giorni alle ore 16:45 le Storie dal quotidiano saranno dunque visibili anche sul canale 214 del digitale terrestre per la mia e la vostra gioia.

Ed ora mano al giornale. È tempo di narrare la storia che ha titolo: HAI SENTITO DEL LAVORO?

Hai sentito del lavoro?

Pare che non ci sia più…

È prezioso come l’oro,

è sparito, via, laggiù…

Come fare a ritrovarlo

prima che si faccia agosto?

È fuggito come un tarlo,

dentro a un buco e s’è nascosto.

Il lavoro è necessario,

il lavoro dà speranza,

il lavoro è il contrario

di una vita in una stanza.

Il mio lavoro, poi, ti dico

ha a che fare coi sentimenti,

ti si aggrappa all’ombelico,

è del mare gli affluenti.

Fa veder se ci riesco

a portarlo in superficie…

son due mesi che non esco

mi ci vuol l’escavatrice!

Ecco, qui, l’ho catturato…

Ahia! Morde! Il birichino

si dev’essere arrabbiato

d’esser come un burattino.

Strapazzato, torturato,

chi lo schifa, chi lo stringe,

che ce l’ha ma è mal pagato,

chi l’ha ucciso eppure finge.

Dai, vien fuori, te ne prego,

guarda come son ridotto,

ne ho bisogno, non lo nego,

fuori e dentro sono rotto.

Ho le tasche con un buco,

il borsello fa vergogna,

tutto il giorno come un ciuco

mi ripeto una menzogna.

Ah, funziona… s’è commosso…

ora viene ma… che chiede?

Umiltà in un pacchetto… e…

… serietà… aiuto… solidarietà… accoglienza… diritti… legalità… sudore… fatica…

… e una vita di rispetto.