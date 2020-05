Buona Festa del Lavoro e buone passeggiate

Buona Festa del Lavoro a tutti, anche se quest’anno il senso di questo giorno festivo un po’ si perde. Così tanti di noi sono fermi a casa da lunghe settimane e non possono andare nemmeno a lavorare, che quasi quasi dovremmo fare al contrario del solito e oggi andarci tutti, al lavoro. O forse il senso è che deve festeggiare chi oggi ancora un lavoro ce l’ha, ma allora per così tanti oggi non sarebbe una giornata di festa, no?

Un motivo per poter essere contenti ha provato a darcelo il Governatore Rossi, pur facendoci travagliare più del dovuto per arrivarci. Ha deciso due giorni fa di riaprire le nostre porte e permetterci nuovamente di uscire di casa per “futili motivi” come passeggiare. Non che fosse impossibile farlo prima, ma la regolamentazione rendeva la passeggiata odiosa di per se: massimo 200 metri da casa e sempre da soli, sai che gusto girare intorno all’isolato senza parlare con nessuno! L’ordinanza n° 46 della Regione Toscana invece, permette nuovamente di uscire di casa per passeggiare nel vero senso della parola. Da oggi e fino a tutta domenica 3 – da lunedì 4 intervengono le modifiche del nuovo DPCM – si potrà quindi uscire di casa e passeggiare. Si potrà farlo da soli o insieme ai conviventi. Si potrà andare a piedi o in bicicletta. Si potrà andare ovunque, purché si resti sempre all’interno del territorio del comune di residenza. Potranno quindi uscire insieme i componenti di uno stesso nucleo familiare. Potranno uscire i disabili con il loro accompagnatori. Potranno farlo i genitori insieme ai figli minori. E avranno la libertà di non essere costretti a tenere il metro in tasca, perché potranno davvero andare dove vogliono senza mai uscire dal comune.

Ma messa in questi termini sembra troppo positiva. L’abbiamo messa apposta in questi termini per lasciare le limitazioni tutte insieme alla fine. Forse in questo modo verranno notate di più e prese di più nella giusta considerazione, perché quella firmata dal Presidente Rossi non è l’ordinanza del “libera tutti”. E’ vero, si potrà uscire e passeggiare, andando ovunque, ma assolutamente solo a piedi o in bicicletta. Niente uso di mezzi pubblici, niente auto, niente moto. Si può arrivare dove ci pare, ma devono essere le nostre gambe a portarci li. Chi abita a Quarata, in sostanza, può scordarsi di andare per il Corso – a meno che non abbia la forza di farlo andando a piedi – ma se vuole andare a Ponte Buriano può farlo, alla fine è dietro l’angolo in confronto. Fra appartenenti dello stesso nucleo familiare convivente si potrà non rispettare la distanza minima sociale di 1,8 metri, ma si dovrà farlo incontrando chiunque altro non sia nostro convivente. Finchè si resta soli con i soli componenti del nostro nucleo familiare si potrà stare anche senza mascherina, ma si dovrà portarle con noi ed indossarle immediatamente se si incontrasse qualcuno. In pratica, forse, passeggerà meglio quello stesso di prima, quello di Quarata, che non correrà il rischio di mettere e togliere la mascherina continuamente, come avverrà in città.

E comunque sarà il caso che tutti quanti cerchino di prendere con la giusta dose di intelligenza queste nuove piccole grandi libertà. Il sindaco Ghinelli è stato chiaro: se la Polizia Locale dovesse rilevare troppa gente in giro e mancanza di rispetto delle regole, sarà lui a chiudere di nuovo le nostre porte con un’ordinanza apposita. Già stasera. E ha ragione, parliamoci chiaro. E’ giusto non correre rischi proprio adesso, quando si è arrivati quasi alla fine di questo terribile periodo di travaglio. Se oggi verrà usata la testa sarà stato giusto aver permesso a tutti di prendere una boccata d’aria senza troppi patemi e tutti insieme con i componenti il nucleo familiare. Ma sarà altrettanto giusto mettere un freno immediatamente se questo dovesse voler dire una folla oceanica in giro per città. Il problema non sono le frazioni, perché non potendo usare mezzi di trasporto chi ci abita resterà comunque piuttosto isolato. Ma il centro della città, Corso Italia, Via Roma, Piazza Grande – solo per citare alcuni esempi – potrebbero essere oggi prese letteralmente d’assalto. Il rischio è quello di veder di nuovo impennare i contagi fra una decina o quindicina di giorni, con tutte le conseguenze del caso. Soprattuo perché saremo nella Fase 2, quando i contagi delle singole zone conteranno per restare aperti e proseguire le aperture o per chiudere di nuovo.

Quindi uscite, passeggiate, divertitevi, prendetevi queste sospirate boccate d’aria. Ma usate la testa – chi ce l’ha, tocca dire – e fatelo non solo per voi, ma per tutti quanti. Perché questo coronavirus dovrebbe averci insegnato prima di tutte una cosa: non conta solo il proprio orticello bello e ordinato, perché anche quello brutto e sporco degli altri ci “tocca”.