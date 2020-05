L’assurda querelle sui dati dei tamponi ha una colonna sonora di unghie su uno specchio

Fra le cose che abbiamo imparato in questi due mesi di diffusione in Italia del coronavirus, ci sono l’importanza della rapidità di comunicazione dei dati e la loro corretta interpretazione. Quest’ultima varrebbe forse doppio in realtà, se non fosse che ci siamo ormai resi conto tutti che il soggetto che interpreta può applicare decine di variabili diverse e farli cambiare, anche sostanzialmente. Ma la cosa che più di tutti può falsare l’interpretazione è la loro mancata, parziale o intempestiva comunicazione. Una questione che balza giornalmente agli occhi – o meglio, alle orecchie – quando si assiste alla giornaliera conferenza stampa del sindaco Ghinelli, che sui dati del contagio, della sua diffusione e degli sviluppi si basa, almeno nella prima parte. Il primo cittadino lamenta da tempo una comunicazione non corretta dei dati da parte della ASL. La questione è diventata sempre più pressante e si è incancrenita, costringendo Ghinelli – dopo innumerevoli tentativi di stimolare l’azienda sanitaria in tal senso – a rivolgersi alle autorità toscane, Enrico Rossi in primis.

Quali sono le richieste? Perché la questione continua ad arenarsi. Alla seconda domanda dovrebbe essere D’Urso – direttore generale dell’azienda sanitaria – a fornire risposta e spiegazioni. Quello che il sindaco chiede è una più puntuale, costante e precisa comunicazione dei dati. La questione sarebbe solo tecnica e da addetti ai lavori, ma da oggi riguarda in realtà in modo diretto tutta la collettività. Il funzionamento della questione è molto semplice. Prima che parta la conferenza stampa del sindaco – a volte poche decine di minuti, a volte anche con un paio d’ore d’anticipo – l’azienda sanitaria comunica i dati giornalieri dei nuovi contagi, suddivisi per territorio di appartenenza. I dati che il sindaco snocciola nei primi minuti della sua giornaliera conferenza stampa, sono in realtà già in possesso degli addetti ai lavori e dei giornalisti, quando lui inizia a parlare. Da sempre, la ASL comunica solo ed esclusivamente i numeri dei tamponi risultati positivi, quindi dei nuovi contagiati. Ma non è stato mai possibile sapere a quanti tamponi analizzati si riferissero quei casi positivi. Nemmeno nel momento in cui, dichiaratamente, l’analisi dei tamponi era indietro di diversi giorni e di diverse migliaia. Non possiamo essere certi di come e quanto avesse richiesto quei dati il sindaco, ma possiamo testimoniare su quante volte gli stessi numeri siano stati richiesti dai giornalisti. Esiste infatti una chat di servizio dove l’azienda sanitaria interloquisce con i rappresentanti del mondo dell’informazione, che possono quindi inviare li le loro domande e riceverci le risposte. Che sono quindi visibili a tutti i colleghi, come se si fosse in una perenne conferenza stampa continua. I numeri dei tamponi effettuati, di quelli analizzati e dei tempi di ritardo nella loro analisi sono stati richiesti tante volte, ma mai ottenuti. Rileggendo oggi le risposte ricevute si capisce perfettamente che qualcosa non funziona. E’ troppo evidente come alle diverse richieste ricevute l’azienda sanitaria – per bocca dei vari addetti alla comunicazione – sia sempre riuscita a schivare la corretta risposta. Li per li potevano sembrare solo risposte fornite da qualcuno poco informato, ma ora sono passati venti giorni e quei dati continuiamo a non riuscire ad ottenerli.

E Ghinelli li chiede continuamente, quei dati. Quindi nemmeno il sindaco riesce a farsi dire quanti sono i tamponi fatti e quanti quelli ancora da analizzare. Perché? Qual’è il problema? Il comunicato stampa inviato oggi dal direttore generale D’Urso gira la frittata, facendo credere che al primo cittadino interessino dati sensibili dei contagiati. “Non si può, si violerebbe la privacy”, dice lui.

Ma che privacy e privacy, direttore! Al sindaco – e ai giornalisti che li hanno chiesti inutilmente reiterate volte – servono i numeri, non nomi e cognomi. Servono le percentuali vere, non gli indirizzi. Servono i tempi di analisi, non i numeri di telefono. E’ l’ora di farla finita di fingere di non aver capito le domande, perché solo facendo apposta si può sostenere che vengono richiesti dati sensibili che non si possono comunicare. Arezzo vuole i numeri. Esatti. Completi. E li vuole subito. E ha diritto di saperli. Arezzo ha diritto di sapere se quei “2 nuovi casi” (ipotetico) che ci comunicate sono il 50% di 4 tamponi analizzati o lo 0,1% di duemila! Tra l’altro, il sindaco lo ripete da giorni, a partire da oggi è su questi dati completi e tempestivamente aggiornati che si giocherà il futuro della nostra ripartenza. E’ da oggi che qualcosa si sta iniziando di nuovo a muovere, e senza i dati corretti e aggiornati che chiediamo da tempo, non potremo gestirci nel miglior modo possibile.

E comunque – una volta appurato che stiamo parlando tutti di numeri e percentuali e non di dati anagrafici – è possibile avere questi numeri o dobbiamo aspettare che finalmente dall’alto qualcuno si decida ad intervenire? Perché prima o poi succede, e dopo indietro non si torna.

Giulio Cirinei