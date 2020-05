Lavori stradali, lunedì via Buonconte senza corrente elettrica dalle 13 alle 18

Lunedì 11 maggio in via Buonconte da Montefeltro, dalle ore 13 alle ore 18, sarà interrotta l’erogazione di corrente elettrica da E-distribuzione per consentire i lavori stradali legati al prolungamento della tangenziale.

Da lunedì 11 maggio e fino a venerdì 12 giugno, al fine di far eseguire lavori di scavo per la realizzazione della rete in fibra ottica, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli in ambo i lati di via Alessandro dal Borro, nel tratto che va dall’intersezione tra via F. Ferrucci a mt 30 dopo l’intersezione con via Laschi, nel tratto che va dal civico n. 60/1 al civico n. 62/1; in via Frà G. Savonarola, nel tratto che dal civico n. 3 all’intersezione con via Alessandro dal Borro; in via Uguccione della Faggiuola, nel tratto che va dal civico n. 10 all’intersezione con via Alessandro dal Borro; in viale Michelangelo, nel tratto che va dal civico n. 4 al civico n. 140; nel controviale di viale Giotto, nel tratto compreso tra viale Giotto e via G. Cimabue; in via G. Cimabue, nel tratto che va tra il controviale di viale Giotto e via Tiziano; in via Tiziano, nel tratto che va dal civico n. 52 all’intersezione con via G. Cimabue.

Da lunedì 11 a venerdì 29 maggio, per consentire la realizzazione dell’intervento di manutenzione straordinaria del fondo stradale, senso unico provvisorio di circolazione in via P. Calamandrei nel tratto compreso tra le intersezioni con via G. Pastore e quella semaforica con via A. Chiari, con direttrice Ponte a Chiani e con orario h24. Negli stessi giorni e nel medesimo orario in ambo i lati di via P. Calamandrei, nel tratto compreso tra via G. Pastore e via A. Chiari, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli.

Da lunedì 11 a venerdì 29 maggio, al fine di far eseguire lavori di scavo per la realizzazione della rete in fibra ottica, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli in ambo i lati di via G. Bruno, nel tratto che va dal civico n. 109 al civico n. 121, nel tratto che va dal civico n. 39 al civico n. 69, nel tratto che va dal civico n. 1 all’intersezione con via B. Croce; in via B. Croce, nel tratto che va dal civico n. 131 all’intersezione con via C. Pisacane, nel tratto che va dal civico n. 56 all’intersezione con via dei Pianeti; in via F. Laparelli Pitti, nel tratto che va dal civico n. 10 all’intersezione con via B. Croce; in via Plutone, nel tratto che va dal civico n. 19 all’intersezione con via B. Croce; in via Mercurio, nel tratto che va dal civico n. 12 all’intersezione con via B. Croce; in via dei Pianeti, nel tratto che va dal civico n. 10 all’intersezione con via Mercurio; in via Nettuno, nel tratto che va dal civico n. 45 all’intersezione con via Urano; in via Urano, nel tratto che va dall’intersezione con via Nettuno a quella con via Marte; in via Luna, nel tratto che va dal civico n. 31 al civico n. 33; in via F. Ferrucci, nel tratto che va dal civico n. 36 all’intersezione con via A. dal Borro; in via C. Pisacane, nel tratto che va dal civico n. 42 all’intersezione con via B. Croce.

Da lunedì 11 a venerdì 29 maggio, al fine di far eseguire lavori di scavo per la realizzazione della rete di fibra ottica, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli in ambo i lati di via Concino Concini, nel tratto che va dal civico n. 20 al civico n. 49; in via C. Pisacane, nel tratto che va dal civico n. 123 all’intersezione con via E. Petri; in via E. Petri, nel tratto che va dal civico n. 21 all’intersezione con via C. Pisacane; in via G. Parini, nel tratto che va dall’intersezione con via E. Petri a quella con via V. Parisi; in via Medaglie d’Oro, nel tratto che va dall’intersezione con via G. Parini a quella con via A. Pizzuto; in via F. Meattini, nel tratto che va dall’intersezione con via G. Parini a quella con via A. Pizzuto; in via P. Mori, nel tratto che va dall’intersezione con via Medaglie d’Oro a quella con via V. Parisi; in via A. Pizzuto, nel tratto che va dall’intersezione con via E. Petri a quella con via A. Carabini; in via V. Parisi, nel tratto che va dall’intersezione con via G. Parini e quella con via A. Pizzuto; in via A. Carabini, nel tratto che va dall’intersezione con via G. Parini a quella con via A. Pizzuto; in via S. Quasimodo, nel tratto che va dal civico n. 70 al civico n. 108; in via G. Ungaretti, nel tratto che va dal civico n. 51 al civico n. 72; in via V. Alfieri, nel tratto che va dal civico n. 50 al civico n. 83; in via Maestri del Lavoro, nel tratto che va dal civico n. 24 all’intersezione con via V. Alfieri.