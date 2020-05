Condé Nast Johansens premia medici e infermieri

Nei mesi di maggio e giugno Condé Nast Johansens lancia 4 concorsi a premi mensili affinché i suoi lettori possano nominare un operatore sanitario meritevole a cui far vincere un soggiorno di lusso

È giusto dire grazie a chi in questi momenti bui si è preso cura di noi, a medici e infermieri, a quelli in prima linea che hanno combattuto in trincea salvando le nostre vite. È giusto ringraziare anche le loro famiglie, che li seguono a distanza e li hanno quasi ceduti in prestito ad ospedali e comunità. Condé Nast Johansens ha pensato così di premiare una categoria di cui non dimenticheremo mai la professionalità e la generosa disponibilità, regalando ai vincitori della competizione un soggiorno di due o tre notti comprensive di una cena in uno dei prestigiosi hotel affiliati alla rinomata guida alberghiera che hanno aderito all’iniziativa.

I numerosi lettori di Condé Nast Johansens hanno una grande opportunità nei mesi di maggio e giugno: assegnare un prestigioso premio ad un rappresentante del sistema sanitario che ha fronteggiato in prima linea la lotta al covid-19. Basterà iscriversi nell’apposita sezione del sito(www.johansens.com/competitions/) ed incrociare le dita sperando di essere sorteggiati. Alla fine del mese infatti verranno estratti i 4 lettori vincitori del concorso e verrà chiesto loro di indicare l’operatore sanitario preferito (di cui verrà accertato lo status) a cui assegnare il premio. I vincitori avranno 12 mesi per richiedere il premio e usufruire del soggiorno in base alla disponibilità della struttura.

Ecco i 4 esclusivi alberghi in cui si può vincere il soggiorno nei 4 sorteggi di maggio:

The Oakley Court in Inghilterra

(www.johansens.com/europe/england/berkshire/the-oakley-court/)

Hotel Es Princep a Palma de Maiorca

(www.johansens.com/europe/spain/mallorca/hotel-es-princep/)

The Athenaeum Hotel & Residences di Londra

(www.johansens.com/europe/england/london/the-athenaeum-hotel-residences/)

Sopwell House in Inghilterra

(www.johansens.com/europe/england/hertfordshire/sopwell-house/).

Nella foto Hotel Es Princep

di Claudio Zeni