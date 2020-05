La Top Ten dello scaffale

TOP TEN

1. Le storie del mistero

di Lyon Gamer, Magazzini Salani (€ 15.90)

2. Spillover. L’evoluzione delle pandemie

di David Quammen, Adelphi (€ 14.00)

3. Ovunque sia, saremo insieme

di Marzia Sicignano, Mondadori (€ 14.00)

4. 30 insegnamenti zen dei maestri del tè

di Nicolas Chauvat, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 7.90)

5. La ricerca del significato. Per una psicologia culturale

di Jerome S. Bruner, Bollati Boringhieri (€ 22.00)

6. La Sala Grande di Palazzo vecchio e la Battaglia di Anghiari di Leonardo da Vinci di R. Bersanti, G. Belli, E.Ferretti, C.Frosinini, Leo S.Olschki Editore (€60.00)

7. Il dono dell’errore

di Anila Trinlé, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 8.90)

8. La modernità di Papa Francesco

a cura Monica Simeoni, EDB Editore (€ 24.00)

10. Harry Potter e la pietra filosofale vol.1

di J. K. Rowling, Salani (€ 10.00)

LO SCAFFALE

UN BRAVO ELEFANTE

di Giovanna Zoboli e Simona Mulazzani, Topipittori (€ 20.00)

Fresco di stampa, arriva il nuovo albo di Giovanna Zoboli e Simona Mulazzani che, dopo il successo internazionale di Vorrei avere e di Il grande libro dei pisolini, tornano a raccontare una storia perfetta per i più piccoli. Eleazar, irresistibile elefante, sale, piano per piano, in cima a una casa costruita deliziosamente a sua misura. E poi scende, scende, scende… in un comico, tenerissimo anticlimax. Un bravo elefante dorme almeno 8 ore. Dopo avere dormito, Eleazar fa sempre una bella colazione e, dopo colazione, va in bagno, si veste, controlla che tempo fa e infine… Un libro pieno di tenerezza e umorismo per dire no alla monotonia e vivere ogni giorno in modo avventuroso.

CHICO MENDES, DIFENSORE DELL’AMAZZONIA

di Davide Morosinotto, Einaudi Ragazzi (€ 10.00)

L’Amazzonia, il polmone verde del pianeta, è minacciata da uomini potenti, avidi e privi di scrupoli, che per ricavarne profitto non esitano a distruggerla. E a calpestare chi, invece, vive grazie ai frutti della foresta, nel più profondo rispetto degli equilibri della natura. Come la famiglia di Zuza, giovanissimo raccoglitore di gomma. Ma c’è stato un uomo che, dopo essere cresciuto qui in condizioni di semischiavitù, ha imparato a leggere, e poi è diventato un sindacalista. Anzi, un vero e proprio lottatore, determinato a difendere la sua gente e la sua foresta, a ogni costo. Il suo nome era Chico Mendes. E questa è la sua storia, raccontata da Davide Morosinotto.

di Claudio Zeni