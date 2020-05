La Top Ten dello scaffale

TOP TEN

1. Le storie del mistero

di Lyon Gamer, Magazzini Salani (€ 15.90)

2. Sirt. La dieta del gene magro

di Aidan Goggins, Glen Matten, TEA (€ 9.90)

3. Demenza senile e rigenerazione del cervello

di Gerald Hüther, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 8.90)

4. Ovunque sia, saremo insieme

di Marzia Sicignano, Mondadori (€ 14.00)

5. La Sala Grande di Palazzo vecchio e la Battaglia di Anghiari di Leonardo da Vinci di R. Bersanti, G. Belli, E.Ferretti, C.Frosinini, Leo S.Olschki Editore (€60.00)

6. Come un respiro

di Ferran Ozpetek, Mondadori (€ 17.00)

7. Spillover. L’evoluzione delle pandemie

di David Quammen, Adelphi (€ 14.00)

8. Georges Bizet. Carmen

di Susan McClary, Ruggimenti (€ 16.00)

9. Harry Potter e la pietra filosofale vol.1

di J. K. Rowling, Salani (€ 10.00)

10. La modernità di Papa Francesco

a cura Monica Simeoni, EDB Editore (€ 24.00)

LO SCAFFALE

LE RICETTE DELLA BUONA SALUTE

di Pierluigi Rossi, Aboca Editore (€ 15.00)

E’ un libro pratico e funzionale che raccoglie gustose ricette per una alimentazione sana e consapevole. Ogni giorno abbiamo bisogno dei nutrienti utili al mantenimento delle funzioni vitali e, ogni volta che mangiamo, il nostro corpo si trasforma, perché gli alimenti che ingeriamo condizionano i valori del sangue.

In questo nuovo libro Pier Luigi Rossi si sofferma in maniera particolare sul picco glicemico e ci spiega perché è importante conoscere come funziona la glicemia postprandiale, cioè la concentrazione di glucosio nel sangue dopo un pasto, che raggiunge i livelli massimi durante la prima ora e poi tende ad abbassarsi di nuovo. Le ricette qui proposte sono molto semplici da realizzare, ma soprattutto sono basate su corrette combinazioni alimentari, per aiutarci a organizzare la giornata in modo da

scegliere i cibi giusti per prevenire le eccessive variazioni della glicemia.

Questo ricettario è unico perché:

• Contiene ricette equilibrate, studiate per avere proprietà funzionali utili

per la salute e per il controllo del picco glicemico post-prandiale

• Offre un’ampia scelta di ricette per soddisfare le esigenze delle diverse

abitudini alimentari (vegetariane, onnivore, proteiche, glucidiche, gluten-free)

• Ha una struttura pratica che permette di individuare facilmente idee originali per i

diversi pasti: colazione, pranzo, spuntino, cena

• Contiene anche ottimi suggerimenti per i pasti da consumare fuori casa

• Grazie alla struttura a leggio automontante, può essere tenuto e consultato direttamente

sul piano di lavoro della cucina

• In caso di necessità, può essere pulito con una spugna morbida inumidita.

IL POTERE DELLE PAROLE

di Yvonne Oswald, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 13.90)

Vuoi un metodo garantito per trasformare in meglio la tua vita? Trasforma il modo in cui la descrivi! Il linguaggio che usi è formato da parole che racchiudono un potere, in positivo o in negativo. Il potere delle parole ti permetterà di imprimere una concreta svolta al tuo destino imparando a usare un linguaggio che parla di successo. Tieniti forte, perché i risultati saranno prorompenti! Le parole che pronunci e pensi non servono soltanto a descrivere il mondo nel quale vivi, ma lo plasmano in tutto e per tutto. È al dialogo che porti avanti dentro di te che va attribuito tutto ciò che ottieni o non ottieni nella vita.

Il potere delle parole è un testo pratico con un approccio all’avanguardia, che ti insegnerà a escludere dal tuo linguaggio parole controproducenti, al fine di conseguire risultati eccezionali, cambiare punto di vista, migliorare le relazioni e riuscire a esprimere i desideri più profondi, mescolando scienze del linguaggio.

di Claudio Zeni