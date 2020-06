ABC come Corona: prima giornata di letture

Stanchezza di Coronavirus? Stanchezza di virus? Se anche voi soffrite come me di tale malessere v’invito a immergervi nei racconti nati dal progetto “ABC come Corona” ideato dal sottoscritto (Gianni Micheli) insieme a BiMed e dedicato alle scuole e alle classi già partecipanti alla rinomata Staffetta di Scrittura Creativa nei giorni di quella che è passata alla storia come Fase 1.

Scopo del progetto/laboratorio è stato quello di ridare prestigio narrativo (ancora in forma di staffetta) a quel sostantivo, la corona, indicante il prezioso ornamento di tanti protagonisti dei racconti della nostra infanzia, oggi scalzato dal noto virus che sta cambiando tutte le nostre abitudini, in particolar modo quelle sociali, tra l’altro le più preziose. Per saperne di più vi invito a leggere il progetto nella sua forma integrale.

Oggi leggiamo i 22 racconti della classe 3A della Scuola Primaria San Giovanni Bosco di Capurso (BA). Il percorso è stato curato dalla maestra Mary Vavalle.

Se qualche spunto è di vostro gradimento potete segnalarlo sui social utilizzando l’hashtag #abccomecorona.

Buona lettura!

@GianniMicheli

* * *

Racconto Numero 1

Molto tempo fa, in un castello incantato, viveva una regina di nome Syria che custodiva una bellissima corona dentro uno scrigno di vetro.

Questo scrigno non lo aveva mai aperto perché era un dono della sua cara nonnina che era morta tanti anni prima.

La corona era tutta d’oro e molto luccicante perché aveva tanti smeraldi, rubini e diamanti.

Ed alla luce del sole splendeva ancora di più.

Un giorno arrivò al castello Carlo, un cavaliere cattivo che voleva a tutti i costi la corona. Così andò dalla regina Sirya per chiederle la corona in cambio del Regno Splendente ma la regina rifiutò lo scambio.

Carlo decise allora di rubarla: escogitò un piano e tre giorni dopo ritornò al castello. Quando la luna salì nel cielo e si fece buio su tutto il suo regno, Carlo entrò nel sotterraneo per rubare la Corona. Ma Carlo non riuscì a prenderla perché lo scrigno era sorvegliato dalle guardie che, sentendo il rumore dei suoi passi, decisero di andare a controllare e prima che arrivassero Carlo riuscì a fuggire.

Il giorno seguente le guardie raccontarono tutto a Sirya che, felice dell’accaduto, premiò le guardie con il titolo di Guardie Reali.

La principessa Syria da quel giorno decise di indossare sempre la corona, per non rischiare di separarsene mai più.

Al mattino seguente si mostrò ai suoi sudditi ed appariva più bella che mai con la sua corona tutta d’oro piena di smeraldi, rubini e diamanti: tutti gli abitanti del regno ne restarono stupiti ed ammaliati.

Da allora regnò la pace in tutto il suo regno.

Racconto Numero 2

Mentre febbraio trascorreva tranquillamente, ad interrompere la pace nel bosco arrivò una bambina con gli occhi celesti e i capelli raccolti in una treccia che indossava un abito lungo di colore blu.

Sembrava una principessa perché tra le sue mani reggeva una splendida corona d’oro, tempestata di innumerevoli diamanti.

La bellissima fanciulla si accomodò ai piedi di un grande albero e, con un panno di seta, cominciò a pulire accuratamente la sua corona.

Tutti gli abitanti del bosco, incuriositi, si riunirono attorno a lei.

Improvvisamente tutti cominciarono ad abbracciarsi gli uni con gli altri, come se attorno a loro regnasse una forza strana, talmente grande capace di sconfiggere anche il sentimento più cattivo e pieno di odio che poteva esistere. Era in realtà il grande potere benefico della corona, la quale, grazie ai suoi diamanti, emanava una fortissima luce che inebriava d’amore anche i cuori più tristi e cattivi della gente. Era il potere dell’amore, del sentimento e della pace tra gli uomini. Tutto questo però durò troppo poco perché ad un tratto, un cavaliere nero, si avvicinò alla splendida principessa e quell’enorme fascio di luce all’improvviso scomparve e la corona per incanto finì tra le grinfie del quel misterioso cavaliere nero.

Passarono diversi anni, durante i quali il cavaliere nero errava in territori lontani e sconosciuti, disseminando odio e guerra tra gli abitanti della terra.

Quel potere di amore e sentimento di pace che la corona emanava fu offuscato dal buio e dall’odio del cavaliere nero, fino a quando giunse in un paese lontano chiamato Eroma. In questo paese dalle case bianche, viveva un cavaliere dall’animo puro e gentile, il cavaliere bianco.

Un giorno passeggiando intorno al fossato del suo castello, vide in lontananza una nube nera; decise allora di andare più vicino per vedere meglio.

Arrivato lì si trovò faccia a faccia con il cavaliere nero col quale ebbe un duello. Il cavaliere bianco combatté con tutte le sue forze e lo sconfisse e immediatamente la nube nera di odio che li circondava sparì.

Così il cavaliere bianco prese la corona e la riportò nelle mani della fanciulla, ormai adulta. Quando il cavaliere bianco la incontrò si innamorò perdutamente tanto da volerla sposare. La corona riprese il suo splendore e la sua forza di luce e amore si sparse tra tutti gli abitanti della terra. E finalmente vissero tutti felici e contenti!!!

Racconto Numero 3

Tanto tempo fa, in un regno magico, c’era la principessa Benedetta che aveva ereditato dai suoi genitori una corona fatta di quercia. Si accorse che la quercia era magica perché tutto il popolo era sempre felice, il lavoro e la salute nel popolo c’erano sempre.

La Duchessa Polmonika, invece, regnava il popolo di Pavirus. Loro erano sempre stanchi ed ammalati. Un di’ mandò i suoi soldati a prendere la quercia per portarla nel suo regno per offrire al suo popolo salute e lavoro. Poco tempo dopo il popolo di Pavirus diventò pieno di salute e lavoro. Pensavano che l’unione porta prosperità. Allora la Duchessa Polmonika organizzò la festa degli abbracci e invitò la Principessa Benedetta per chiederle l’unione dei popoli. La festa fu fissata per il 23 giugno. Tutti i cittadini si radunarono nelle piazze e per le strade cantarono, ballarono, si scambiarono baci e abbracci fino a notte fonda. Erano tutti davvero molto felici e da quel giorno tutti gli anni il 23 giugno si festeggia la giornata mondiale degli abbracci.

Racconto Numero 4

Tanto tempo fa, nel mondo antico di “Baribò”, abitava un monarca che, quando parlava, diceva frequentemente “Boh!”. Era triste e fifone quell’ometto timidone e al posto di una bellissima e luccicante corona indossava un elmetto birichino. Questo monarca di nome Apollo amava andare a cavallo. Un giorno però, mentre era a cavallo, si perse in un bosco misterioso. Galoppa galoppa venne attratto da una luce magica. Piano piano si avvicinò e vide poggiata su un tronco la famosa corona della principessa del paese di Cinabò. Mentre il re Apollo cercava di prenderla sentì delle voci provenire da quel tronco che lo spaventarono: era la voce della vecchia strega del bosco, la strega Grulla, tanto brutta e curva con al suo fianco la folle volpe detta Tagliazolle. La Strega aveva rubato la corona e trasformato la principessa in un piccolo animaletto. Da quel momento tutti chiamarono la povera principessa Virus per il suo aspetto da mostriciattolo e tutti avevano paura di lei perché chi toccava imprigionava. Poverina la principessa! Per questo motivo viveva in gran solitudine, nascosta all’interno di un tronco. L’unico che poteva salvarla da quell’incantesimo era ahimè un re dal cuore buono. Però il Re Apollo era talmente fifone e timidone che si nascondeva sempre dietro un “boh!”.

All’improvviso sul suo fedele cavallo cadde dal cielo una polvere dorata e magica e lo trasformò in un simpatico maghetto.

Il maghetto poggiò sul petto del re un’armatura scintillante e gli disse: “Ora hai un’armatura magica che ha il potere di togliere le paure e infondere coraggio. Vai, sconfiggi la strega Grulla e fai risplendere il sole sul paese di Cinabò!”

Il re Apollo fu così contento che dal suo viso sprizzava un gran entusiasmo: era riuscito finalmente a vincere le sue paure!

Il suo cuore fu sul punto di spezzarsi per la gioia di aver ricevuto quel dono e disse: “Sconfiggerò per sempre la strega e la corona tornerà alla sua principessa e su Cinabò sorgerà di nuovo il sole!”

E così il re Apollo si lanciò dentro il tronco…e trovò tre porte: una con centinaia di rabbiosi calabroni affamati, nell’altra la principessa trasformata e nell’ultima una dozzina di ragni velenosi. Sui pomelli di quelle porte, però, c’erano dei simboli. Sulla prima la figura di un albero, sulla seconda un cuore e sulla terza lo stemma di una pianta. Il re, essendo diventato buono, decise di aprire la porta con il cuore. A gran voce urlò contento di aver trovato il virus sapendo che all’interno di esso era nascosta la principessa. Così prese il mostriciattolo, uscì dal tronco e con una corda afferrò la corona senza farsi vedere dalla strega e dalla volpe. Tornarono al regno di Cinabò, la baciò, le mise la corona in testa e si ritrasformò in una bella fanciulla. Da quel momento e ancora oggi vivono felici e contenti.

Racconto Numero 5

Una leggenda narra che in un tempo lontano, in un posto sconosciuto all’uomo, ma noto ai bimbi sognatori, vivevano delle fate che custodivano una corona magica. Le fate custodi erano creature che vivevano nascoste tra i meandri di un bosco ai confini del mondo dove solo attraverso i sogni i bambini potevano arrivarci. Queste fate erano bellissime creature piccole e simpatiche con ali brillanti che somigliavano a farfalle. Madre natura diede loro il compito di custodire e proteggere una corona dai poteri magici. Tale corona era brillante di luce d’amore, fatta di polvere d’ oro fatato e gemme di colore blu intenso e profondo come il mare. Questa corona donava, a chi la possedeva, il potere di sconfiggere ogni male. Tanti erano gli uomini che la cercavano ma solo una bambina o un bambino dal cuore grande era destinato ad averla.

Le fate avevano deciso così di custodire la corona in una grotta segreta e ben nascosta immersa nel bosco. La grotta era super nascosta e super blindata. Infatti, per poter entrarci bisognava dire la frase magica cioè: “Corona Corona, tu che il potere di sconfiggere il male hai, pensaci tu a quale bambino andrai”. E a quel punto la porta della grotta si sarebbe aperta e il bambino fortunato avrebbe potuto finalmente indossare la corona. Ma la formula magica era in possesso solo delle fate che l’avrebbero rivelata in sogno al bambino o alla bambina che sarebbe entrato in suo possesso. Gli uomini cercavano notte e giorno nei boschi e ogni uomo portava con sé un bambino o una bambina, ma con il solo scopo di impossessarsi della corona. Infatti, una volta in possesso di essa, l’uomo si sarebbe liberato del bambino. Le fate che erano nascoste nei boschi conoscevano quindi le intenzioni degli uomini e cercarono di depistarli in tutti i modi. Ma gli uomini, che erano malvagi, decisero di catturare le fate e, dopo diversi tentativi, sfortunatamente ci riuscirono! Cominciarono a ricattarle e minacciarle per sapere dove fosse la grotta.

Gli uomini malvagi non sapevano però che, grazie a Madre Natura, le fate Dolcine potevano parlare nei sogni ai bimbi buoni e gentili. Mentre erano imprigionate le fate richiamarono il coraggioso Zac e la dolce Kira che dal Paese di Lallolandia superarono tante difficoltà ed arrivarono alla grotta magica. Qui la povera corona Solaria stava pian piano perdendo tutto il suo potere perché il male la stava circondando sempre più. I due bambini giunsero davanti alla porta della grotta solo guidati da una piccola vocina che solo loro sentivano. Si diedero la mano e la porta si spalancò senza neanche dire la parola magica. Una volta entrati i due bimbi, sempre per mano, trovarono la Corona che grazie al loro grande cuore ricolmo d’amore ritornò a splendere ancor più di prima. D’un tratto gli uomini malvagi sparirono, le fate furono liberate e circondarono Zac e Kira. Dalla cara corona Solaria si sentì una voce dolce e carina che ringraziò i due bambini e disse loro di non avere mai più paura perché da quel momento lei li avrebbe protetti per sempre!

Racconto Numero 6

C’era una volta in un fitto bosco di alberi di faggi e abeti una corona brillante. Questa corona era fatta tutta d’argento e sulle punte mostrava delle gemme di colori diversi. Era conservata in una teca di cristallo lucente e sorvegliata da un falegname di nome Marco. Sulla teca vi era posto un quadro che rappresentava un bellissimo dipinto di un antenato con in testa la preziosa corona in tutto il suo splendore.

Nel dipinto era raffigurato il nonno di Marco che sconfisse una delle più grandi epidemie affrontate.

Un re diabolico, molti anni prima, aveva deciso di dominare su tutta la Terra ed aveva tentato varie volte di prendere il potere. Una volta facendo litigare tutte le persone e promettendo loro ricchezze e soldi; un’altra volta mettendo contro le diverse razze umane e costringendole a farsi guerra tra loro. Anche quella volta, però, i popoli capirono che essere diversi non era male ma un bene e alleandosi tra loro riuscirono a superare ogni difficoltà.

Il re pensò ancora come raggiungere il suo obiettivo e decise che per dominare sulle persone doveva renderle sole. Iniziò a vietare le feste, chiuse le chiese, i negozi e le piazze. Nessun bambino giocava per strada o andava a scuola; anche ai nonni fu proibito di vedere i nipotini e ai medici di curare i malati. La solitudine, pensò il re, è la migliore arma contro gli uomini. Il re quindi si convinse di essere diventato invincibile… Fino a che non si ammalò. Nessun medico poteva aiutarlo perché lui stesso lo aveva proibito e nessuna medicina poteva salvarlo dato che tutte le farmacie erano chiuse; nessuno poteva consolarlo perché alle nonne era vietato vedere i nipotini e quindi anche sua nonna non poteva andarlo a trovare per portagli la torta al cioccolato che gli preparava quando era bambino.

Un giorno però arrivò nel regno un falegname che era arrivato nei boschi vicino al castello per cercare della buona legna per le sue creazioni. Entrò nel villaggio alla ricerca di una trattoria ma era tutto chiuso tanto che affamato decise di intrufolarsi nelle cucine del castello alla ricerca di cibo. Non trovando nessuno e, preso dalla fame, decise di prepararsi una torta al cioccolato, il cui profumo arrivò fino alla camera del re. Quel falegname era Marco, lo stesso che sorvegliava la corona nella teca di cristallo. La corona gli era stata rubata ed avrebbe fatto di tutto per rimetterla al suo posto. Cominciò a vagare per il castello, fin quando vide davanti ai suoi occhi il perfido re. Aveva in testa la sua corona, la sua bellissima corona che però, il re, ormai considerava sua. Il re ammalato vide in Marco una possibilità per salvarsi, gli chiese aiuto e Marco accettò ma a due condizioni: avrebbe restituito la corona ed eliminato le leggi che aveva imposto a tutti gli abitanti del regno. Il re non era molto d’accordo, non voleva rinunciare a quella che considerava ormai la sua corona e neanche alle sue leggi. Ma voleva anche guarire e così alla fine accettò.

Il falegname cercò la medicina per guarirlo in tutto il regno, fu aiutato da un medico che viveva proprio lì vicino e il re si salvò.

Fu così che la corona ritornò al suo posto e il re liberò il villaggio e tutti gli abitanti dalle sue leggi assurde. Tutti tornarono a vivere la loro vita e vissero felici e contenti.

Racconto Numero 7

Un bravo bambino ballava felice tornando dal fiume, ma fece un balzo quando si mostrò fiero un moschettiere con un mantello bianco ed una grossa corona tutta tempestata di grandi pietre preziose.

Il piccolo fanciullo ne fu subito stupito ed anche un po’ intimorito, cosicché decise di restare in silenzio di fronte a questo grande uomo! Non aveva ancora ben capito chi fosse costui…

Il primo a parlare fu Carlo che notò l’atteggiamento un po’ pazzo di questo signore. Il bambino chiese al prode Moschettiere Wilson chi fosse e dove abitasse. Wilson raccontò che era di ritorno da un lungo viaggio e che ormai era stanco di girare il mondo. Intanto continuava a ridere ripetutamente. Raccontò che nel suo ultimo viaggio nella Terra di Grovogoliandia la Regina Raissa gli aveva regalato la magnifica ed elegantissima corona Vanessa che lui indossava. Vanessa aveva, tra le tante caratteristiche, il potere di rendere felici le persone che la indossavano tanto da sembrare pazze di gioia! Oltre a ridere Wilson continuava anche a sbadigliare sempre più e così Carlo gli propose di seguirlo a casa sua per mangiare qualcosa e riposare su un comodo letto. Il Moschettiere accettò. I due cenarono allegramente insieme e poi andarono a letto. Durante la notte ci fu un violento temporale: la pioggia cadde copiosa ed il forte vento fece sbattere più volte le porte di casa. Al mattino il risveglio di Wilson fu dei più tristi, la sua amata corona Vanessa era sparita!

Nonostante la tristezza, Carlo e Wilson non si persero d’animo e iniziarono subito a cercare la corona. Sollevarono i letti, spostarono gli armadi e frugarono in tutti i cassetti, ma Vanessa era sparita.

Fu allora che Carlo si accorse che la porta era aperta e capì che, approfittando del frastuono del temporale notturno, qualcuno doveva essere entrato in casa rubando la corona.

Carlo spiegò la faccenda a Wilson, che, in qualità di Moschettiere, ricordò di essere stato informato dallo sceriffo della Contea di Monte Brullo che nei boschi, di notte, si aggirava un gruppo di banditi.

I due, allora, decisero di uscire nei boschi intorno alla casa e di mettersi alla ricerca dei banditi e, con essi, della corona Vanessa.

Stavano camminando nell’ombra della fitta boscaglia, immersi nell’odore della vegetazione bagnata e con gli stivali sporchi per il fango, accumulatosi a causa della copiosa pioggia notturna, quando Carlo si bloccò di scatto: una risata, che proveniva da un punto ancora più profondo del bosco, echeggiava tra gli arbusti.

“C’è qualcuno che ride!”, disse Carlo.

Wilson disse: “Sì, sono le risate incontenibili di qualcuno che non riesce a smettere di ridere…”. Si grattò la lunga barba scura e… spalancando gli occhi disse: “Uno dei banditi deve aver indossato la Corona! Seguiamo il suono delle risate e ritroveremo Vanessa!”.

Nel frattempo i tre briganti che avevano rubato la corona si erano sistemati nel folto del bosco, avevano acceso un fuoco e si erano seduti intorno, con l’intento di valutare il valore dei beni preziosi rubati.

Il più grande dei banditi disse: “Che corona splendente! Varrà almeno 1000 pezzi d’oro!”.

Il più piccolo disse: “Dobbiamo raggiungere il villaggio e venderla. Con i soldi che guadagneremo vivremo come dei pascià!”.

Il più tonto del gruppo dei furfanti aggiunse: “Io non voglio essere un pascià, voglio essere un re” e, dicendolo, indossò la corona sul capo, che magicamente iniziò a prendere vita, rivelandosi come la Corona parlante Vanessa del Regno di Raissa.

Il tonto furfante iniziò a ridere in modo incontenibile e a niente valsero gli sforzi degli altri due per togliergli la corona dal capo: si muoveva così tanto da essere inavvicinabile.

Il grande e il piccolo fuggirono quando capirono che sarebbero stati scoperti, lasciando il tonto da solo.

Quando Carlo e Wilson arrivarono, trovarono il tonto furfante che si rotolava sull’erba bagnata in preda alle risate provocate dalla corona. Quando Vanessa li vide, saltò magicamente dalla testa del furfante, che finalmente smise di ridere.

Wilson raccolse la corona, la pulì dal fango e se la mise sulla testa. Vanessa era felicissima perché finalmente aveva ritrovato il suo fidato amico.

Carlo credette che la loro avventura fosse terminata, ma si accorse che il tonto furfante adesso piangeva impaurito.

“Non ti preoccupare, non ti porteremo dallo sceriffo”, lo rincuorò Wilson. “Avete fatto una bravata; per cui, se mi prometti che non lo farete più, non ti arresterò”.

Il furfante annuì, ma scoppiò a piangere più forte.

Carlo gli chiese il perché.

“I miei compagni mi hanno abbandonato ed io senza di loro morirò nella foresta”, disse il furfante tremando. “Sono stati loro a convincermi ad entrare nella vostra casa e a rubare”.

La Corona Vanessa, allora, capì che la mente semplice di Tonto, così si chiamava il furfante, non poteva mentire e fu allora che dimostrò tutta la sua regale bontà: una delle pietre che la tempestavano brillò e si trasformò in una collana con un rubino a forma di cuore.

Vanessa parlò: “Tonto, indossa questa collana e tutte le brutte azioni che hai commesso saranno cancellate”.

Tonto lo fece e, improvvisamente, sentì le sue colpe sparire.

Poi Vanessa aggiunse: “In cambio, diventerai apprendista Moschettiere di Wilson e ci accompagnerai nei nostri viaggi, in modo che tu possa crescere e diventare una brava persona”.

Carlo disse alla Corona Vanessa: “Vanessa, sei davvero buona e saggia. Ti chiedo scusa, perché pensavo tu fossi frivola e allegra; se avessi saputo quanto buona e preziosa tu fossi, avrei chiuso meglio la porta di casa”.

La Corona Vanessa sentì che le parole di Carlo provenivano dal suo cuore e decise di fare un bel regalo anche a lui, come segno della sua gratitudine per aver permesso a Wilson di ritrovarla. Un’altra pietra luccicò, trasformandosi in un anello a forma di aquila, i cui occhi erano due grossi smeraldi splendenti.

“Carlo”, disse Vanessa con voce seria e squillante, “questo anello ti dà il potere della conoscenza. Da questo momento in poi, non potrai più sbagliare nel giudicare gli altri”.

Carlo ringraziò la Corona Vanessa e si infilò l’anello al dito, che iniziò anche lui a parlare.

Quella sera, Wilson, Tonto e Vanessa salutarono Carlo e il suo anello Serafino. Le loro strade si divisero, ma tutti sapevano già che un giorno si sarebbero rincontrati per vivere ancora altre belle avventure.

Racconto Numero 8

Tanti anni fa, in un regno chiamato Babilonia, c’era un re chiamato Frank che governava un popolo che lo amava tanto. Era un re mansueto, tenace, forte e bello quanto un dio. La sua vera forza veniva trasmessa dalla corona che indossava, una corona dal nome Mimì. Era la cosa che indossava sempre sul suo capo senza farne mai a meno. Era una corona bellissima, fantastica ma testarda perché, anche quando il re voleva farla ragionare, faceva di testa sua. Ebbene sì, avete capito bene: Frank e Mimì chiacchieravano tra di loro ed anche molto!

Il Regno di Babilonia era un’oasi verde al centro del deserto e faceva spesso molto caldo. Una mattina particolarmente afosa Re Frank decise di andare a fare un bagno nel lago del suo giardino reale. Camminando tra il verde rigoglioso delle palme sulla strada del laghetto, indossava la sua mitica corona Mimì che, appena comprese dove stessero andando, iniziò a fare i capricci.

“Re Frank! Re Frank! Non vorrai mica immergerti in acqua con me sulla tua testa!? Io odio l’acqua!”, disse Mimì con la sua voce squillante.

Nella luce del sole, le gemme incastonante nell’oro giallo della corona risplendevano, emettendo dei bagliori lucenti.

Due gazze ladre, di nome Mano e Lesta, stavano volando alte nel cielo azzurro, quando i bagliori di un oggetto luccicante attirò la loro attenzione.

La gazza Mano fu la prima ad accorgersene e disse alla sua compare: “Hai visto che luccichii? Chissà che bel tesoro c’è laggiù!”.

La gazza Lesta, la più tonta delle due ma anche la più veloce, fece un volo ad arco per andare a guardare meglio e tornò indietro gracchiando felice: “Avevi ragione! E’ la corona del Re Frank!”.

La gazza Mano sosprirò: “Non possiamo rubare la corona del Re Frank: lui non se ne separa mai e quando la indossa è così forte che non se la farebbe rubare”.

La gazza Lesta emise una risata: “No, Mano! Ti sbagli!”, e le fece cenno di seguirla.

Le due gazze volarono sul lago del Giardino di Babilonia e si accorsero che la corona Mimì era tutta sola ed incustodita sul ciglio del lago, mentre Re Frank nuotava felice e placido nelle acque cristalline.

Le due gazze allora presero di nuovo quota per poi andare in picchiata sulla corona e, sollevandola dai bordi con i loro artigli neri ed arcuati, sollevarono la povera Mimì nel cielo.

Mimi iniziò ad urlare dalla paura: “Re Frank! Mi stanno rapendo! Aiuto! Aiuto!”.

Ma Re Frank, troppo impegnato a nuotare fuori e dentro l’acqua, non sentì le grida disperate dell’amica.

A niente valsero i pianti disperati di Mimì che, dopo poco, si ritrovò nel nido delle due gazze all’interno di un comignolo di una casa abbandonata, tutta sporca di fuliggine e priva del suo luccichio…

Mimì, la corona, era sempre più Disperato e non sapeva come liberarsi da quella situazione. Provò a chiamare re Frank con tutta la voce che aveva ma a nulla valsero le sue grida. Le due gazze continuavano a riempire il loro nido, nel frattempo però si avvicinava l’inverno. Re Frank in tutti questi mesi cercò invano la sua corona Mimì ormai era disperato. Re Frank per distrarsi organizzò al castello un Karaoke dove invitò tutto il regno. Questa fu un’idea molto gradita specialmente da Lady bellissima principessa che amava suonare lo Xilofono e da suo fratello Yury principe dalla voce dolcissima.

Allora re Frank fece fare grandi pulizie al castello e specie le canne fumarie per poter scaldare il castello. Il nido delle gazze era proprio in un comignolo del castello. Gli spazzacamini pulirono tutto con molta attenzione.

Zoe, uno spazzacamino, assai legato al re sin dalla loro infanzia, nell’eliminare un nido di gazze ritrovò Mimì.

La prese e la rilucidò alla perfezione, poi la mise su un morbido cuscino e la riconsegnò a re Frank.

Incredulo del ritrovo, il re, era al settimo cielo per la gioia; tanto era felice che festeggiò con cantie balli per ogni fine settimana per tutto il tempo nel quale regnò! Da quel giorno vissero tutti felici e cantanti…

Racconto Numero 9

Tanto, ma tantissimo tempo fa, in una foresta tenebrosa, ma molto tenebrosa, dei bravissimi folletti artigiani forgiarono una corona magica tutta brillantata. Questa corona, però, non era come tutte le corone di tutti i regni della terra fatata di Boscoblu. Questa corona aveva il potere di rendere invisibile chiunque la indossasse.

Nella terra di Boscoblu viveva nel suo castello il Re Lautaro con la sua bellissima moglie. Era spesso arrabbiato e, ogni volta, lasciava la sua amata triste e in lacrime. Un giorno come al solito andò via urlando contro tutti e si avventurò nella foresta. Scoppiò un temporale e trovò rifugio in una grotta. Ad un certo punto, mentre esplorava la grotta alla ricerca del posto migliore per poter riposare, vide un oggetto che illuminava tutto: era una bellissima corona tutta dorata, tempestata di splendidi diamanti e altre rare pietre preziose. Tolse la polvere che la ricopriva con il suo mantello e la indossò. Subito si sentì più buono, capì di aver fatto del male a sua moglie e decise che il giorno dopo si sarebbe messo in viaggio, sarebbe tornato al suo castello e avrebbe chiesto scusa a sua moglie che aveva capito di amare tanto. Infatti, in men che si dica, tornò a casa e raggiunse sua moglie nel giardino. Parlava parlava ma non riusciva a capire perché la moglie non rispondesse alle sue domande, anzi perché non lo guardasse nemmeno! La corona lo aveva reso invisibile ma ancora non lo aveva capito. Cominciò a disperarsi perché questa situazione continuò per tanti ma tanti giorni.

Decise quindi di fare qualcosa per non perdere la sua amata. Cominciò a scrivere delle frasi usando dei petali di rose. <<Cara regina io sono diventato invisibile quindi non mi potrai vedere finché non troverò il modo per ritornare visibile. Scusa per come mi sono comportato facendoti soffrire. Appena sarò di nuovo visibile farò di tutto per farmi perdonare>>.

Ogni giorno lui scriveva frasi d’amore per la Regina con dei petali e lei era molto contenta finché capirono che non si poteva andare avanti in quel modo e decisero di trovare a tutti i costi il modo per rendere il re di nuovo visibile. Prima di tutto la regina disse al re che doveva entrare in un cerchio fatto di petali di rosa così che lei potesse sapere la sua posizione e quindi potesse aiutarlo. Poi si rivolsero ad un famoso mago che viveva nel loro regno. Grazie all’aiuto del mago, riuscirono a spezzare l’incantesimo della corona e finalmente poterono vedersi e riabbracciarsi.

Racconto Numero 10

Corre l’anno 2020. Mi presento: mi chiamo “Corona” e vivo in una parte del mondo molto lontana cioè parlo della città in cui mi trovo e sono nata. Sono fatta di un materiale molto raffinato, ho una forma circolare e sto bene sulla testa di qualunque persona. In questo particolare momento della vita sto facendo il giro del mondo per trovare una testa adatta alla mia forma.

Ho preso l’aereo, ho viaggiato per tante ore e sono arrivata in Asia il più grande continente del mondo, sono salita fino al monte Everest ma non ho incontrato nessuno.

Ho viaggiato fino al Mar Morto, ho pensato di fare un bagno, ma l’acqua era troppo salata per me.

Ho incontrato il cammello Nabham che si è offerto di darmi un passaggio fino a Gerusalemme.

Abbiamo attraversato la Porta d’oro per arrivare fino al centro della città, c’erano tanti turisti che volevano indossarmi. Uomini, donne e bambini mi hanno fatto fare il giro sulle loro teste. All’inizio ero felice poi però, mi hanno fatto impazzire e ho deciso di nascondermi in un posto lontano da tutti.

Ho trascorso tre anni da sola in una casa vicino al mare Jonio, ho dipinto le pareti di blu e ho disegnato tutti i pesci del mondo ma mi sentivo molto sola.

Ho deciso di partire e setacciare il mondo… su e giù, di là e di qua!

Tra le persone una stretta di mano, un abbraccio, un “Kiss” e PLUFF! Sono diventata una STAR! Con un solo tocco… “ZAC!” ho il potere di sottrarre salute, dolcezza, amore e ad alcuni la vita!

Parecchi hanno deciso di annientarmi lasciandomi di nuovo sola… SIGH!! Le strade che percorrevo erano deserte e spente; dappertutto c’era solo silenzio, ognuno segregato nelle proprie dimore a sperare che io scomparissi per sempre. Sabato 18 aprile il dottor “Zuckerberg” ha dichiarato, in diretta europea, di avere sperimentato una soluzione per liquidarmi definitamente. Dopo 10 lunghe settimane sono sparita dal pianeta e con dispiacere ho salutato gli ultimi pazienti: Luca, Domenico, Simone e Karen. Siate sereni per adesso!!! Un abbraccio al pianeta. Vi saluto!

Racconto Numero 11

Molto tempo fa, nei boschi incantati di un’altissima e maestosa montagna, ci fu un temporale forte, ma molto forte. Un folletto, a gran velocità, trasportava nel suo piccolo zaino una corona fatta di oro bianco a otto punte decorata tutt’intorno con pietre preziose di ogni colore che formavano un meraviglioso arcobaleno: doveva consegnarla al principe del regno di Colorandia. Ma, ad un certo punto, si accorse, con gran dispiacere, di aver smarrito la corona lungo la via. Forse le era caduta perché andava di fretta o a causa dei tanti fulmini che cadevano. Il folletto era disperato e non sapeva più che fare.

Nel frattempo il principe Willy e la sua principessa Jey incominciarono a preoccuparsi per la corona che non arrivava e che tanto attendevano. Haniel, così si chiamava il folletto, tornò indietro e ripercorse il sentiero. Guardando il cielo vide una stella che con la sua luce illuminava una piccola conca nascosta dietro i cespugli del magico bosco. Velocemente si precipitò nella conca e scoprì con meraviglia che lì c’era un laghetto le cui acque brillavano sotto la luce di quella fantastica stella. Si fermò incantato a guardare quel fantastico scenario illuminato da tanti colori. Colpito da tanta luce si accorse, con grande stupore, che non era solo la stella a brillare! Rincorreva curioso i riflessi di luce colorati che formavano un arcobaleno ma ancora non capiva di cosa si trattasse fin quando la stella, con la sua dolcissima vocina, magicamente gli indicò che sotto un piccolo cespuglio c’era la sua corona che era stata nascosta con cura da una volpe del bosco dopo che era caduta dal suo zainetto. Il folletto Haniel impazzì di gioia, la raccolse e corse immediatamente verso il regno di Colorandia.

Strada facendo l’azzurro del cielo iniziò stranamente a diventare grigio. Haniel continuò a correre e giunto nel regno di Colorandia vide che tutte le case, i fiori e i vestiti avevano perso il colore. Era tutto grigio! Il principe Willy e la principessa Jey capirono che qualcosa di strano stava accadendo. Infatti, appena il folletto diede loro la corona, si accorsero che era falsa. Haniel fu incolpato e cacciato dal regno. Triste e disperato andò dal Granbosco, il saggio della maestosa montagna, per chiedere aiuto. Il gufo, che aveva visto tutto, raccontò che lo stregone “Burrasca”, con l’inganno del raggio di luce, aveva scambiato la corona per impadronirsi del potere della felicità. Granbosco inoltre disse ad Haniel che per recuperare la corona doveva recarsi di notte alla grotta “Oscura” ai piedi della montagna dove viveva lo stregone. Gli consegnò un’erba magica che gli avrebbe permesso di vedere al buio. Così in piena notte Haniel andò alla grotta, mangiò l’erba magica e senza essere visto, recuperò la corona. La mattina seguente dopo una lunga corsa il folletto arrivò al regno con la vera corona e appena fu consegnata ai reali magicamente tutti i colori si riaccesero e con essi anche la felicità. Un arcobaleno apparve splendente nel cielo.

Racconto Numero 12

Tanto tempo fa c’erano un re e una regina che indossavano delle corone. Erano molto belle perché fatte di oro zecchino e decorate con pietre preziose e brillanti. Siccome però erano anche pesanti, a volte, le lasciavano su di un cuscino regale cucito con stoffe pregiate e ricami bellissimi. Alcune guardie le tenevano sempre sotto controllo affinché nessuno toccasse o, peggio ancora, rubasse nulla.

Una notte, mentre tutti dormivano, all’improvviso un vento fortissimo spalancò le finestre del castello del regno delle pietre preziose. Nessuno capì cosa stesse accadendo fino a quando si sentirono delle urla provenire dalla stanza dove erano custodite le corone dal valore inestimabile. Alcune persone, tra cui il re e la regina, accorsero immediatamente sul posto e videro con meraviglia che le quattro guardie, che erano a protezione delle corone, erano disarmate e legate tutte fra di loro come salami. Poco dopo, girando lo sguardo, notarono con stupore che… delle corone non c’era traccia! Dopo quel trambusto, mentre un servitore riordinava la stanza, notò sul pavimento uno strano bottone. Lo raccolse e lo diede immediatamente al re. Il re, osservandolo attentamente capì subito che apparteneva ad una particolare giacca che solo una persona indossava: il mago Sir FELIX. Il Mago Felix era molto conosciuto per la sua passione: le pietre preziose.

Ogni giorno indossava gioielli pregiati fatti con le pietre più costose e abiti eleganti con polsini colmi di diamanti e, al posto dei bottoni delle giacche c’erano pietre di ogni genere.

Si faceva chiamare Mago non perché lo fosse davvero, ma perché era in grado di far scomparire gli oggetti di valore, soprattutto pietre e gioielli, ma non per mano di una magia.

Girava continuamente il mondo alla ricerca delle pietre più particolari per poter creare bellissimi gioielli da indossare. Infatti il bottone ritrovato non era di sartoria ma era uno zaffiro blu rarissimo.

E le corone erano tempestate di pietre: rubini, smeraldi, diamanti, pietre di topazio, acquamarina, perle. Ecco perché il mago le aveva rubate!

Il re capì cos’era accaduto: le prestigiose corone erano state rubate da Felix con lo scopo di essere distrutte e chiamò il suo amico Alexis, noto detective del paese, in grado di risolvere anche i casi più complessi.

Alexis si mise subito a lavoro e con le sue capacità, inseguendo e fotografando il mago e i suoi collaboratori, scoprì il macabro “laboratorio” dove venivano commessi i reati. Consegnò tutte le prove al Re e, con l’aiuto della squadra anticrimine, Felix fu arrestato, manette ai polsi e rinchiuso in una cella.

Tutte le rarissime e bellissime pietre furono consegnate ai loro legittimi proprietari e le preziose corone ripresero il loro posto cioè sul capo del re e della regina.

Racconto Numero 13

Tanti anni fa, in un baule misterioso, era occultata una corona incantata.

Questa corona era ambita in quanto eccezionale: multicolore e magica.

La corona si trovava nel castello della “fasulla” Maga Alba Flores situato in cima alla montagna più alta che dominava la cittadina di Gordios.

Tutti la adoravano, pronta ad aiutare chiunque, ad esaudire qualunque desiderio; era amata da piccoli e grandi non solo per i suoi poteri che le permettevano di fare qualsiasi cosa ma anche per la sua bellezza. Infatti tutti i giorni indossava splendidi abiti mentre i suoi ricci capelli biondi erano illuminati dalla fantastica corona che cambiava colore ed emanava profumi delicati.

Nessuno però immaginava che, quando Alba Flores tornava al suo castello e poneva la corona nel suo baule, il suo viso invecchiava, i suoi capelli diventavano di un grigiastro orrendo e i suoi poteri svanivano. Indossando la corona magica lei era in grado di fare tutto oltre che diventare bellissima.

Un giorno d’estate però accadde una cosa che non avrebbe mai e poi mai immaginato.

Petro, giovane e burbero taglialegna del paese, innamorato da sempre della fanciulla più graziosa Agnes, quel giorno si trovava nei pressi del castello per lavoro. All’improvviso sentì una voce che cantava provenire proprio da lì e, conoscendo la Maga Alba Flores, decise di andare a salutarla.

Guardando dalla finestra però, si accorse che non c’era Alba Flores ma una vecchia donna. Iniziò ad osservarla e vide che tirò fuori dal baule la corona e la indossò… fu allora che improvvisamente apparve la bellissima maga che lui conosceva.

Petro non credeva ai suoi occhi, ma subito capì l’inganno e pensò ad un piano. Decise di tornare nella notte fonda mentre la vecchia dormiva e russava. Con molta facilità riuscì ad entrare e portare via il baule con la corona al suo interno. Tornato a casa immediatamente la indossò e il suo viso fu subito bellissimo e sorridente: “Agnes ora si innamorerà di me, non sarò più l’arrogante ragazzo di prima, lei non avrà più timore di me e mi amerà” pensò immediatamente. E infatti così fu.

Agnes fu colpita dal suo fascino e dalla sua gentilezza e ufficialmente diventò la sua amata.

Alba Flores non appena si rese conto della disgrazia, impazzì e corse in paese alla disperata ricerca della sua corona perché pensò subito ad un furto. In paese nessuno la riconobbe e solo Petro si rese conto di quanto stesse accadendo. Afflitta se ne tornò al suo castello non sapendo che fare per riprendersi la sua corona.

Petro così continuò a vivere le sue giornate con la sua amata, che decise finalmente di sposare.

Tutti in paese però cominciarono a preoccuparsi per la Maga perché non si vedeva più in giro e qualcuno pensò addirittura che fosse morta, qualcun’altro invece che fosse in pericolo. Agnes, che era una persona buona d’animo, decise di andare da lei per assicurarsi che stesse bene. Alba Flores aprì la porta in lacrime e sconfortata le raccontò tutto. In fin dei conti Alba Flores era una persona amabile, non aveva mai fatto del male a nessuno, ma non riusciva a darsi pace.

Quando Agnes tornò a casa raccontò tutto al suo caro Petro. L’uomo, colpevole dell’accaduto, fu molto dispiaciuto e cominciò a piangere. Pentito, decise così di dire tutta la verità, si tolse la corona e si mostrò per quello che realmente era. Agnes restò a bocca aperta ed era sconvolta per tutto quello che aveva fatto Petro. Con calma, allora, insieme, decisero di restituire la corona alla maga. Alba Flores fu molto contenta, perdonò il falegname e convinse Agnes a restare con lui perché, pur avendo sbagliato, aveva fatto tutto per amore. Da quel giorno furono tutti più contenti perché avevano capito che la sincerità era una cosa davvero preziosa.

Racconto Numero 14

Tanto tempo fa, in un bosco molto lontano, viveva un re con una corona magica. La corona era tutta in oro con tantissime pietre preziose ma in particolare c’era una gemma magica di colore blu che aveva il potere far diventare invisibile il re o chi la indossava.

Re Riccardo, così si chiamava, amava andare a caccia. Un giorno, la regina Camilla sua moglie, mentre il re era uscito per andare a caccia, entrò nella stanza dove il re nascondeva la corona magica, la prese e la portò con sé. Quando la indossò si accorse con sorpresa di essere diventata invisibile, scoprendo così il potere di quell’oggetto magico. Poco dopo la donna decise di andare a fare una passeggiata nel bosco per raccogliere delle mele e all’improvviso ebbe un’idea. Decise di far spaventare il re e così scrisse una lettera: “Mio caro sposo, ti abbandonerò perché tu non stai mai con me e pensi sempre e solo a te stesso e al regno. Con tutto il mio amore. Addio”. La posò sul suo letto e avvisò la loro governante di dire al re, al suo rientro, di aver visto scappare via in lacrime la regina con la sua valigia.

Quando il re rientrò, mangiò un buon arrosto in santa pace, senza accorgersi dell’assenza di sua moglie, finché si presentò di fronte a lui la governante che, disperata, gli spiegò tutto.

L’uomo, inizialmente si arrabbiò molto e andò in camera da letto. Lì trovò la lettera sul cuscino. La lesse e cominciò a piangere. Era tanto triste perché lo aveva lasciato. Era molto dispiaciuto perché non si era mai accorto che la sua amata regina soffrisse così tanto per la sua mancanza e così cominciò a scrivere per rispondere a quella lettera. Ma poi si fermò a pensare: lui non sapeva dove fosse andata Camilla e quindi non c’era modo di farle arrivare questa lettera! Decise allora di andare a cercare la sua amata a cavallo nel bosco. E doveva fare presto!

La regina che, invisibile e silenziosa, era sempre accanto a suo marito, si commosse e fu molto contenta del suo comportamento e così decise di dargli un’altra opportunità.

Mentre era in cerca della sua amata incontrò un cavaliere il quale gli confessò di sapere dove trovare la regina, ma ad una condizione: doveva riuscire a riconquistarla. Ma come?

Semplice! Avrebbe dovuto rinunciare alla sua passione: la caccia!

Il re rimase sbalordito, ma pensieroso. Gli chiese se avrebbe potuto consegnare una sua lettera alla sua adorata mogliettina. Il cavaliere acconsentì, raccolse quella lettera e la consegnò alla regina. Ma della regina non c’era ancora nessuna traccia.

Fu così che il re, amareggiato per non essere riuscito a trovarla, rientrò nel suo castello e organizzò una grande festa in suo onore sperando sempre nel suo ritorno.

La regina, dopo aver letto quella lettera in cui le dichiarava il suo amore e di non riuscire a vivere senza di lei, dopo aver visto tutto quello che il suo dolce marito era riuscito ad organizzare solo per lei, decise davanti a lui di togliere quella magica corona. Improvvisamente divenne di nuovo visibile.

Re Riccardo, vedendola comparire così all’improvviso, le chiese il motivo della sua scelta. La regina spiegò che voleva dimostrargli come era insopportabile il suo comportamento: essere vicini fisicamente da una vita, ma risultare invisibile e quindi non essere considerata per nulla. Fu allora che il re comprese i suoi sbagli, abbracciò la sua regina e così vissero finalmente insieme felici e contenti.

Racconto Numero 15

In una giornata d’inverno il sole splendeva in un bel cielo azzurro come se fosse primavera. Ma quando il sole tramontò, il buio scese a coprire tutte le cose.

Fu quella notte che un pipistrello, svolazzando, incontrò una “corona” pronta a cadere nel mondo. Meravigliosa era la “corona”! Aveva un colore diverso dal solito. Brillava nel cielo, era tutta argentata e un tocco di blu scintillante rivestiva le sue punte. Il pipistrello, abbagliato dalla sua luce, cercò di afferrarla perché voleva diventare il re del mondo, ma non ci riuscì. Tutti i pipistrelli avrebbero voluto indossare quella corona! Eccome!

Così, i pipistrelli cominciarono a svolazzare di qua e di là, cercando di acchiappare quella splendida corona. Un piccolo e timido pipistrello di nome Pippo riuscì faticosamente a prenderla ma, non appena la ebbe afferrata, le sfuggì di nuovo!

Giù per quel continente così popolato, là dove cadde, lasciò un totale stupore!

“Wow!” esclamò un altro pipistrello di nome Peppe che, passando di là per caso, raccolse in tutta fretta la corona che era lì lì per toccare terra e la portò in giro per il mondo. Nel corso del suo volo notturno altri pipistrelli furono attratti da quel forte bagliore. Ma sfortunatamente il pipistrello Peppe, che aveva raccolto la corona, lui stesso rimase accecato da così tanta luce e fece purtroppo scivolare la scintillante corona facendola cadere giù per un altro continente. E così via, di continente in continente, di terra in terra, città in città. La corona viaggiò per molto tempo senza trovare una fissa dimora. Ma un bel giorno in un prato, dove era caduta, in mezzo a tanta erba bagnata dalla pioggia, il suo bagliore fu notato da un pastore che era lì per far pascolare le caprette. Il pastore indossò la corona. Tutti quelli che lo vedevano pensavano che fosse un nuovo re. Ma questo a lui non importava perché non voleva diventare un re ma rimanere semplice e umile come era sempre stato. La sua felicità da quel momento fu che finalmente quello che pensava, quello che desiderava per sé e per gli altri diventava realtà. La corona fu depositata in una stanza del castello del re e tutti potevano vederla e indossarla perché così tutti avrebbero provato la felicità di sentirsi forti.

Racconto Numero 16

Anche se questa sarà una storia di re e corone, il protagonista non sarà il re ma bensì la sua corona di nome Tiara.

Il suo oro più scintillante del sole di mezzogiorno e le sue gemme più splendenti delle stelle notturne la rendevano incredibilmente bella ma anche troppo preziosa, al punto che tutti i re che la avevano posseduta la avevano indossata solo per pochi istanti al giorno, poiché troppo pesante per la testa di un uomo, al punto da provocare dei gran mal di testa.

Tiara era contesa dai re e dai sovrani di tutto il mondo, ma soltanto quando veniva deposta sulla testa del re, un altro dettaglio emergeva chiaramente: Tiara parlava, e anche troppo. Era infatti questa la causa dei mal di testa: Tiara era una vera chiacchierona ed essendo stata sul capo di re e regine per tanti secoli addietro, aveva sempre qualche leggenda, storiella o accadimento da raccontare.

Se per un re diligente tutto questo era tollerabile, perché un re senza corona non è tale, re Fannullotto, il suo attuale proprietario, era disposto a farne a meno, pur di vivere senza mal di testa.

Per questo motivo, appena venne nominato Re, la rinchiuse in uno scrigno di legno nero foderato di velluto rosso, e la ripose sul comò della sua stanza.

Re Fannullotto iniziò a governare il suo regno senza corona, ma nessuno lo riconosceva. Si decise così a rimettersi la corona, ma quando aprì lo scrigno, questa era sparita…

Durante la notte, infatti, un cameriere del re, di nascosto, aveva fatto entrare nel castello un cercatore d’oro e barattando con lui un sacco di patate, un sacco di uova e uno di pane gli aveva consegnato la corona Tiara. Il ladro aveva messo in un sacco Tiara e all’ alba si era recato subito al porto, aveva preso la prima nave in partenza, ed era sparito senza lasciare nessuna traccia. Il suo piano d’ azione era vendere la corona ad un re o una regina di un altro paese. Il primo paese in cui si ritrovò fu l’America. Andò subito dal re e propose la vendita. Il re chiese di vedere la corona ma appena la mise sulla scrivania la corona Tiara iniziò a cantare in modo stonato e stridulo. Il re si mise le mani alle orecchie e cacciò subito via il venditore furfante. Così, durante la notte, pensò ad un altro piano. Scappò dall’ America viaggiando per giorni interi e notti intere verso l’Africa attraversando mari e monti. Quando arrivò sulle coste africane, stremato dal lungo viaggio, fu accolto da una tribù molto allegra che gli diede subito cibo e alloggio. Dopo essersi riposato iniziarono a chiacchierare e ed il ladro gli propose l’acquisto della corona Tiara. Il capo tribù, incuriosito dalla proposta del venditore, chiese di vedere la corona. La corona Tiara, appena fuori dal sacco, iniziò a chiacchierare ininterrottamente. Fu in quel momento che la tribù si spaventò e cacciò il venditore. Il ladro, stanco e stremato, si nascose su una nave che sembrava abbandonata per dormire e riposare. Ma la nave a sua insaputa all’alba partì. Navigò in tutto il Mediterraneo per diversi giorni e il ladro rimase in una stiva nascosto e non sapendo che fine avrebbe fatto. Ma una bella mattina la nave arrivò a Napoli e lì ebbe un’idea: pensò di andare a trovare la regina Margherita. Nel pomeriggio fu accolto a palazzo e poi dalla regina che era seduta nel suo salotto, come ogni pomeriggio, a cucire una tovaglia stupenda che avrebbe regalato alla sua nipotina preferita. La regina si tolse gli occhiali, guardò il giovane e gli disse: “Mi dica, signore, cosa sta cercando”? Il venditore gli parlò di Tiara che era una corona magica con l’abilità della parola. La regina rimase stupita e gli disse che poteva fargliela vedere. Il ladro disse: “Sua Maestà è una corona, però è anche un po’ birbantella, scontrosa e dispettosa. Il suo valore inestimabile è dato dal peso del suo oro e da tutte le pietre applicate”. La Regina rimase sbalordita per la bellezza della corona e cominciò a farle tanti complimenti. Tiara, da dentro la sacca, sentì le parole della Regina e se ne innamorò. Il ladro, con tanta paura, prese Tiara e la mise sul tavolo. Lì Tiara iniziò a cantare un canto soave, tanto da far commuovere la regina e convincerla a comprarla. Il ladro fu contento perché finalmente la corona era stata venduta in Italia… ed alla regina! Da quel giorno ogni mattina la regina Margherita metteva la corona sul suo balcone e Tiara cantava canzoni bellissime per tutto il popolo che si emozionava tanto ed iniziava sempre le giornate con tanto buon umore. Il suo canto ricordava il canto dei cardellini, degli usignoli, ricordava la musica delle onde del mare quando s’infrangono sugli scogli. Tutto il popolo rimaneva incantato ad ascoltarla. Ogni giorno cambiava melodia ed era sempre più ammirata. Il suo canto toccava tutti i cuori, anche dei più malvagi.

Così, la regina gli ridiede l’importanza che meritava, mettendola nel posto che gli spettava cioè sul suo capo.

Da quel giorno la Regina Margherita e la sua corona governarono insieme. Furono molto amati da tutto il popolo, con loro tutte le ingiustizie furono abbattute e tutti vissero felici e contenti.

Se vi capita di passare da Napoli, nelle sale del Palazzo Reale potete ammirare quadri e foto della Regina Margherita e della sua splendida corona.

Racconto Numero 17

Tanto tempo fa, nel regno magico di Mortadella, viveva una bellissima fanciulla alta e snella di nome Frittella che era dispettosa come una bertuccia. La fanciulla possedeva una bellissima e magica corona tutta tempestata di pregiati brillanti tondi e quarzi a forma di quadrifoglio. Ne andava così fiera da custodirla all’interno di una teca trasparente cosicché tutti potessero ammirarla.

Un bel giorno nel regno arrivò un principe di nome Silvio. Questo principe era bellissimo: alto, bruno e con dei magnifici occhi azzurri. Incuriosito dalla corona magica, di cui tutti parlavano, decise di andare a vederla. Arrivato al castello della fanciulla Frittella fu accolto nella stanza in cui era esposta la corona. Ma Frittella, che era dispettosa, decise di fare uno scherzo al principe così gli offrì un caffè e al posto dello zucchero mise il sale. Il principe bevve il disgustoso caffè ma, per non darle un dispiacere e per non fare brutta figura, si complimentò con lei per l’ottimo caffè che aveva preparato. Frittella rimase molto colpita da quel nobile gesto e decise di far provare al principe la sua corona magica. Non appena posò la corona sulla sua testa entrambi furono investiti da un forte brivido e si resero conto di essersi innamorati.

Da quel giorno i due ragazzi non si lasciarono più, si sposarono e, grazie al potere della corona, Frittella diventò una fanciulla amabile e dolce e di fare i dispetti da bertuccia non c’era più motivo. La corona rimase nel castello per sempre come simbolo dell’amore eterno.

Racconto Numero 18

Quel giorno famoso la cara Beff stava passeggiando con Filippo, il giovane Principe della Terra Fatata di Meravigliandia. In realtà Beff era sulla testa di Filippo! E già, Beff era una splendida ed elegantissima corona tutta dorata con meravigliosi diamanti di colore blu e pietre preziose. Quando il Principe Filippo indossava Beff diventava molto positivo, lasciava tutti i pensieri negativi dietro le sue spalle diventando molto felice. Era questa la vera caratteristica della fantastica ed unica corona Beff.

Nella notte però, una malvagia strega entrò a Meravigliandia e, con la sua magia nera, rubò la corona Beff in quanto era venuta a conoscenza dei suoi poteri magici e positivi oltre al fatto che avrebbe potuto non essere più una brutta strega ma una bella principessa. Al mattino il principe, al suo risveglio, si accorse della sua mancanza e chiese alle guardie dove fosse finita la sua preziosa corona. Nel frattempo la strega l’ammirò e la indossò cominciando così a sentirsi diversa. Non pensava più alle magie nere e a fare cose sbagliate ma pensava solo a cose belle. Poi, guardandosi allo specchio, notò che era cambiata anche nel suo aspetto: assomigliava finalmente ad una vera principessa. Così escogitò un bel piano per far innamorare il principe di lei e vivere insieme nella positività. Il principe, invece, arrabbiato chiese ad un suo amico, un vecchio saggio che sapeva sempre tutto, di aiutarlo a cercare la sua Beff. Lui sapeva già dove era finita la sua corona e si misero subito in cammino. Arrivati alla meta apparve davanti a loro una splendida fanciulla e, abbagliati dalla sua bellezza, non si accorsero che indossava la preziosa corona. Da lì ebbe inizio il piano d’amore della fanciulla che però non ebbe subito molto successo, perché il principe aveva in mente solo brutti pensieri: non avendo la sua positiva corona sulla sua testa le cose erano ora completamente cambiate.

Intanto l’amico del principe, il vecchio saggio, aveva portato con sé la “Polvere di Stella” cioè una polverina magica da usare esclusivamente se la situazione fosse degenerata. Il principe e la fanciulla iniziarono a litigare e il vecchio saggio stanco di udire parole cattive, negative e offensive che dicevano l’uno contro l’altro, decise di soffiare sul palmo della sua mano e fece diffondere nell’aria la polvere di stella. I due la respirarono e caddero per terra in un lungo sonno: furono addormentati per un lunghissimo tempo e, quando finalmente si svegliarono, si guardarono con positività e poi si fecero tanti complimenti. La strega malefica era diventata una bellissima fanciulla e il principe un perfetto gentiluomo senza corona. I due si sposarono e furono felici e positivi per il resto delle loro vite. La Corona Beff che era stata messa su di un mobile, all’improvviso sparì in quanto si rese conto che i due non avevano più bisogno di lei per essere felici.

Racconto Numero 19

Tanto tempo fa, finita una brutta tempesta, fu trovata vicino ad un fiume un ferro tondo tondo fatto di foglie di ferro, quarzi magici e diamanti che brillavano come tante stelle. Questo fiume scorreva in un posto magico abitato da folletti e fate. Quando quel giorno ritrovarono la corona, tutti fecero una gran festa e decisero di battezzare la loro terra con il nome di “Bellacorona”.

Ma, nascoste in un bosco fitto e nero, vivevano due streghe gemelle che si chiamavano Whisper e Hansel e quando seppero della corona, decisero di fare un incantesimo a tutti gli abitanti della terra di Bellacorona e li fecero addormentare tutti quanti per impossessarsene.

Il custode di quella terra, Jean, che vegliava su di essa, in una radiosa giornata di sole ebbe un’idea geniale per risvegliare tutti gli abitanti di Bellacorona dall’incantesimo velenoso delle streghe gemelle. Pensò di avvelenare le streghe con un composto speciale fatto di: foglie nere color ruggine con chiazze gialle, cresta di gallo, rose, gerani appassiti, cipolle caramellate all’aglio, occhi di rana, una valanga di chiodi di garofano e veleni di ogni genere. Dopo di che cosparse le scope delle streghe con il composto velenoso. In una notte di luna rossa le streghe raccolsero le scope e si avviarono verso la terra di Bellacorona ma, a causa del composto velenoso, cominciarono a sentirsi male e cascarono nella cavità del vulcano “GOLDEN-VIRUS”.

Le streghe provavano in tutti i modi ad uscire da quel vulcano ma le loro scope servivano ormai solo a spazzare i pavimenti. Fino a quel giorno il vulcano dormiva ma con le streghe dentro cominciò a eruttare lava.

L’eruzione fu così forte che le streghe furono spinte via e rimasero pietrificate ai piedi del vulcano. Il paese, addormentato fino a quel giorno, fu libero da ogni male e il custode fu nominato re di Bellacorona tra le grida festose di folletti e fate.

Racconto Numero 20

Tanti anni fa, in una reggia, viveva un re che indossava una bellissima e preziosa corona. La corona era d’oro e aveva sette pietre scintillanti dei colori dell’arcobaleno, ognuna con una qualità o un dono. La pietra rossa garantiva la salute, quella gialla la gioia e quella arancione la forza. La pietra verde custodiva la speranza e quella blu la serenità. In quella color indaco era racchiusa la saggezza mentre la pietra viola permetteva al re di distinguere tra il bene e il male. Nessuno poteva immaginare l’importanza della corona, fino al giorno in cui sparì e il regno finì nel caos.

Il re chiese subito alle sue guardie di cercare ovunque la corona perché se cadeva in mani sbagliate sarebbe stata la fine del regno. Il popolo era nel caos, le guardie cercavano ovunque. Il re senza la sua corona non sapeva regnare, ma si fece forza e iniziò a pensare chi poteva essere così cattivo da volere tutto quel caos. Pensa e ripensa alla fine ha come una illuminazione e dice: -Guardie, correte! Tutte le guardie in un attimo si presentano al cospetto del re ed anche suo figlio James.

“Andate nel bosco nero dove abita la strega Malachia, di certo sarà stata lei a rubare la corona! Presto!”.

Le guardie intrapresero subito il lungo cammino. Nel regno il caos aumentava e il re si sentiva perso senza la sua corona che era appartenuta da generazioni alla sua famiglia. Ma nel bosco le insidie da affrontare erano tante e la casa della strega era incantata e non era facile trovarla. Tra le guardie reali c’era anche il principe, il figlio del re, che era veloce, scattante e pronto ad affrontare ogni insidia pur di riprendere la corona. Entrarono nel bosco ma anche gli alberi erano stregati e con le loro radici cercavano in ogni modo di bloccare loro il passaggio e qualche guardia reale si sacrificò pur di permettere al principe di arrivare alla strega. Anche gli animali del bosco erano stregati, persino i piccoli passeri erano cattivi e pericolosi e cercarono in ogni modo di ostacolare il cammino: con le loro beccate uccisero non poche guardie. Ma il principe coraggioso e pronto a tutto arrivò finalmente alla casa della strega. Lì Malachia lo aspettava e non sarebbe stato facile riprendere la corona. Ma il principe era forte, fiero ed abile e mise in gioco tutte le armi in suo possesso per affrontare la strega.

Lei era molto forte e conosceva bene le arti magiche. Al fianco del principe c’era il suo nobile cavallo Winsor che era il dono di una fata per il giorno della sua nascita. Winsor era un cavallo con grandi poteri donati dalla fata, in modo tale da poter sempre aiutare e difendere il principe in caso di necessità. Iniziò così una grande sfida. La strega aveva preparato tanti tranelli che il principe doveva affrontare prima di arrivare nel posto dove era stata nascosta la corona reale. Ma il principe era deciso ad affrontare tutto con coraggio.

Il principe in sella al suo destriero, impugnando la sua spada affilata, sconfisse alberi magici e folletti, cavalcò nelle tenebre delle grotte, fino ad arrivare alla strega Malachia.

La strega con una magia fece cadere il principe dal destriero e si avvicinò per infliggergli il colpo finale, ma il destriero colpì la strega con gli zoccoli magici, facendola cadere in un sonno profondo. Il principe prese la corona, caricò la strega sul suo destriero e tornò al suo castello.

Il re fu felice di vedere suo figlio tornare vittorioso, così decise di chiudere la strega nelle celle del castello e di regalare la corona e il regno al principe James.

Da quel giorno il regno fu sempre al sicuro grazie alla forza del re James, alla corona magica e al destriero fatato.

Racconto Numero 21

Tanto tempo fa, in un paese lontano, c’era un re di nome Morgan. Morgan purtroppo era molto piccolo di statura e tutto quello che indossava gli stava grande. Aveva, poi, una corona preziosa e scintillante, ma era molto più grande della sua testa e, ogni volta che starnutiva, cadeva giù.

Il Re Morgan decise di radunare i suoi consiglieri di corte, per trovare una soluzione, e uno dei suoi consiglieri più fidati disse che una soluzione poteva essere quella di mangiare tanto per poter crescere.

Quindi il Re ordinò a tutto il suo regno di portare da lui tutti i dolci e le leccornie che i suoi sudditi sapessero cucinare.

Il re Morgan mangiò giorno e notte per diversi giorni ma, quando indossò la corona, gli cadde e rimase incastrata sulla pancia.

I suoi consiglieri risero di nascosto, perché il Re era infuriato e sconsolato.

A questo punto, disperato, decise di affidarsi ai magi, i quali gli prepararono una pozione magica per farlo crescere.

Il Re Morgan bevve la pozione magica e andò a dormire. Al suo risveglio si accorse che erano cresciute solo le orecchie.

Le orecchie enormi, però, tenevano ferma la corona ma, insieme al pancione, davano al Re un aspetto molto buffo.

Il re Morgan pensò che i Magi gli avessero dato la pozione sbagliata, pertanto decise di tornare da loro per chiederne un’altra, sperando che fosse quella giusta. Dopo averla bevuta andò a letto e cercò di dormire, ma si sentiva molto strano. Quella stranezza era dovuta alla sua crescita, infatti la mattina successiva si svegliò “grande”. Finalmente i suoi problemi si erano tutti risolti!

Il re Morgan governò ancora per tanti anni dimostrando di essere non solo grande di statura ma soprattutto grande di cuore.

Racconto Numero 22

C’era una volta un bel castello in un grande prato verde dove si trovava, in una vetrinetta, una piccola corona splendente come il sole e piena di diamanti del fiume che scorreva sulla collina. Era lì sola sola, senza una principessa che potesse indossarla e pensava: “Oh, quanto mi piacerebbe avere una principessa che mi indossasse! Così potrei far vedere la mia bellezza a tutti e uscire finalmente da questo brutto posto”.

La corona chiese ad un passante un bastone per poter rompere la vetrinetta in cui viveva e andare alla ricerca di una principessa.

Durante il suo viaggio tutti notarono il suo luccichio, ma lei continuava a cercare una principessa.

Impaurita di perdere la sua bellezza faceva tutti i giorni un tuffo a mare.

A Londra incontrò 3 principesse ma solo una poteva diventare la sua principessa: l’avrebbe scelta non per la sua bellezza ma per il suo carattere.

Una era gentile, l’altra intelligente e l’ultima antipatica.

Quale sceglierà?

La principessa gentile disse: “Scegli me, ti farò lucidare ogni giorno dai miei servi fedeli”. Quella intelligente invece intervenne dicendo: “Io ti porterò in giro per il mondo”. Infine la principessa antipatica aggiunse: “Se scegli me organizzerò mostre e tu sarai sempre ammirata e adorata da tutti”. La corona pensò che non voleva essere lucidata perché lo sapeva fare da sola; non voleva stare nelle mostre d’arte sempre sotto gli occhi di tutti, quindi decise di scegliere la principessa intelligente perché finalmente aveva trovato un’amica di avventure e di Vita.

