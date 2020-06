Apocalisse sull’A1: 4 morti e 7 feriti, due bambini di 10 mesi e 10 anni fra le vittime

E’ un bilancio terrificante, quello nella tragedia avvenuta nel primo pomeriggio di oggi lungo la corsia sud dell’Autostrada del Sole, poche centinaia di metri dopo il casello di Arezzo. Un gravissimo incidente stradale che ha visto coinvolti più mezzi e di cui è praticamente impossibile ricostruire al momento l’esatta dinamica. L’auto sulla quale viaggiavano le vittime avrebbe tamponato un tir che si trovava sul lato destro della carreggiata, finendo poi la sua corsa verso la corsia di sorpasso e il New Jersey che divide le due corsie, dove si è scontrata con un SUV. Ma è solo un racconto sommario di chi seguiva, non una ricostruzione degli inquirenti. È invece già ufficiale, nella sua drammaticità, il conteggio numerico delle persone rimaste coinvolte, fra i quali molti minori. In quattro hanno perso la vita, di cui due bambini. Avevano solo 10 mesi e 10 anni. 7 persone sono invece rimaste ferite in modo piuttosto grave, ed anche fra di loro si contano due minorenni, di 8 e 13 anni. I mezzi di soccorso hanno fatto la spola fra l’autostrada e l’ospedale per trasferire i feriti, ma sono intervenuti anche due diversi elicotteri di soccorso – Pegaso 1 e Pegaso 3 – della regione Toscana, vista la gravità delle ferite riportate da alcune delle vittime. due di loro sono state tresferite in volo all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, mentre un altra persona è stata invece portata al policlinico “Le Scotte” di Siena. Sul posto, oltre alle ambulanze e all’automedica, sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco – era presente anche l’elicottero Drago – che sono intervenuti per liberare i feriti dalle lamiere e permettere ai soccorritori del 118 di prestare le cure necessarie.

Le indagini per ricostruire l’accaduto saranno lunghe e complesse. Sul luogo della tragedia è intervenuto anche il PM Roberto Rossi, con il compito di coordinare l’inchiesta che stabilirà quale sia stata la dinamica e di chi le eventuali colpe. Una delle auto coinvolte nel terribile groviglio ha anche preso fuoco, ma al momento non sappiamo se le fiamme abbiano contribuito al tremendo bilancio di questo drammatico venerdì pomeriggio.

La corsia sud dell’Autostrada del Sole è stata chiusa completamente al traffico per permettere i soccorsi e tutti i rilievi di legge che aiuteranno le indagini. Il traffico è stato deviato e tutti i mezzi che percorrevano l’A1 in direzione di Roma sono stati indirizzati verso Arezzo, per poi prendere le deviazioni che li portassero al casello successivo – quello di Monte San Savino – dove poter riprendere l’autostrada. Mentre erano in corso le operazioni di soccorso, in alcuni momenti, è stata bloccato anche il traffico della corsia , per permettere l’atterraggio in carreggiata degli elicotteri di soccorso che prelevavano i feriti per portarli via, in tutta sicurezza.

