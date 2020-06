Il Tribunale si pronuncia a favore della segreteria CSA

Grande successo del CSA Regioni Autonomie Locali, Dipartimento Polizia Locale, attraverso la vertenza patrocinata dalla Segreteria CSA Provinciale di Arezzo del sempre attento e scrupoloso Segretario Roberto Prestigiacomo, di tutti i suoi componenti, in unisono con il Segretario CSA, Regione Toscana, Andrea Sedicini.

Il Tribunale di Arezzo ha affermato quanto lamentato e contestato dal CSA in sede di contrattazione nazionale per mantenere inalterato il fondo prescelto dai lavoratori ante CCNL 2018. In sede di contrattazione nazionale due erano le anomalie dell’art. 56-quater fatte rilevare solo dal CSA, l’obbligo da parte dei lavoratori di versare il TFR al Fondo Perseo contestualmente all’apertura delle posizioni della previdenza integrativa; la seconda, l’obbligo per i Comuni e

Enti Provinciali di destinare la quota dei proventi contravvenzionali, ex art. 208 C.d.S, in modo esclusivo al Fondo Perseo a partire dalla stipula del contratto nazionale, con abbandono dei Fondi prescelti dai dipendenti in anni antecedenti.

Sulla prima, la nostra immediata azione sindacale ha portato il Fondo Perseo a modificare il proprio statuto svincolando l’adesione del lavoratore dall’obbligo di versare il TFR (in sintesi scrive Perseo Sirio in data 1 agosto 2018 il Consiglio di Amministrazione ha avviato le procedure per il versamento al Fondo Pensione Perseo Sirio dei proventi delle sanzioni amministrative ex art. 208 CdS …. anche per i non iscritti al Fondo Pensione (iscritti contrattuali che hanno destinato il TFR) e la Covip ha autorizzato le conseguenti modifiche statutarie in data 26-07-2018). Sull’esclusività della destinazione dei proventi al Fondo Perseo Sirio ci ha pensato il Tribunale di Arezzo, grazie al CSA e allo Studio Legale Alboni & Associati, a smontare i pareri Aran e Anci successivi alla stipula del contratto nazionale. Cita in sentenza il Giudice del lavoro: “…. l’art. 56-quater del sopra menzionato CCNL riconosce espressamente il diritto dei lavoratori non soltanto a conservare il fondo previdenziale esistente, ma anche a che le somme di loro spettanza e ad essi destinate continuino ad essere versate nel fondo già scelto.”