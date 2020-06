ABC come Corona: quarta giornata di letture

Proseguono le giornate di lettura del progetto dal progetto “ABC come Corona” ideato dal sottoscritto (Gianni Micheli) insieme a BiMed e dedicato alle scuole e alle classi già partecipanti alla rinomata Staffetta di Scrittura Creativa nei giorni di quella che è passata alla storia come Fase 1.

Scopo del progetto/laboratorio è stato quello di ridare prestigio narrativo (ancora in forma di staffetta) a quel sostantivo, la corona, indicante il prezioso ornamento di tanti protagonisti dei racconti della nostra infanzia, oggi scalzato dal noto virus che sta cambiando tutte le nostre abitudini, in particolar modo quelle sociali, tra l’altro le più preziose. Per saperne di più vi invito a leggere il progetto nella sua forma integrale tenendo presente, ed in questi racconti se ne potrà prendere visione, che alle classi partecipanti al progetto sono state poste, in aggiunta, delle limitazioni in merito alla struttura e alla composizione dei periodi.

Oggi leggiamo i racconti inviato dall’Istituto Comprensivo La Loggia (TO). Il percorso, con la classe 3 B, è stato curato dalla docente Antonella Brandi.

Buona lettura!

Racconto n. 1

In un paese molto molto lontano viveva una bambina di nome Camilla. Purtroppo in questo paese si era sviluppato un brutto Virus che toglieva il respiro alle persone contagiate.

Per evitare il contagio bisognava restare a casa e non uscire.

Camilla si annoiava a stare a casa, così un pomeriggio, dopo aver svolto i compiti si mise a costruire una Corona. Preparò su tavolo tutto il materiale e incominciò a lavorare: ritagliò il cartone e attaccò tanti bottoni colorati per renderla più luminosa, poi la ricoprì di brillantini e vetrini di plastica (che sembravano diamanti). Alla fine fu molto soddisfatta del suo lavoro e ritirò la corona sistemandola dentro al suo armadio e iniziò a riordinare la frase.

Mentre stava sistemando le sue cose sentì provenire delle voci dall’armadio, si avvicinò e scoprì che la corona parlava!

Scritto da Aurora N.

Con cautela aprì l’armadio e rimase a bocca aperta quando vide che la sua corona parlare e lamentarsi: “Oh povera me! Così bella e chiusa dentro un armadio!”

Camilla non credeva a i suoi occhi, aveva costruito una corona magica! Con attenzione la posò sul suo comodino e le disse: “Però io non ti avevo disegnato occhi e bocca per parlare… hai fatto tutto da sola!”

La corona rispose: “Meglio se ora mi ascolti, io sono magica e posso proteggerti, tienimi sempre vicino a te e non ti accadrà nulla, però meglio non uscire di casa, fuori c’è un terribile Virus che mi ha pure rubato il nome e si fa chiamare Corona virus!”

Scritto da Maria Chiara

Camilla chiese alla Corona se poteva aiutarla a sconfiggere il Virus. Il primo consiglio che la Corona le diede fu quello di avvisare tutti i suoi amici di preparare tanti arcobaleni da appendere sui balconi di tutti gli edifici perché a questo virus non piacevano i colori.

I bambini fecero quello che Camilla aveva consigliato.

Il giorno dopo tutti i balconi e anche le porte di casa si riempirono di colori. Gli arcobaleni furono appesi anche ai balconi di tutti gli ospedali.

Il virus vide tutti quei colori e allora esplose dalla paura.

Ora tutti potevano uscire e i bambini ritornare a scuola. Da quel giorno tutti si divertirono e ritornarono più felici alla vita di sempre.

A questo punto non c’era più bisogno della magia della Corona.

Camilla non sapeva più come ringraziarla e le promise che non l’avrebbe mai abbandonata. La ripose con cura nell’armadio e le disse: “Ti indosserò durante le feste dove tutti sono felici e tu potrai splendere con tutti i tuoi brillantini”.

Scritto da Sofia

Racconto n. 2

C’era una volta, tanto tempo fa in un paese chiamato Italia, una bella regina che indossava sempre una splendida corona.

La corona era tutta d’oro, con tanti rubini e altre pietre preziose

La regina decise di regalare la corona a sua figlia, la principessa, quando diventò maggiorenne.

Le disse che quando teneva quella corona in testa, tutte le sue paure venivano sconfitte.

E così la principessa, con la corona sempre in testa, governò sempre senza paure il suo paese.

Con il passare degli anni, questa corona fu ritrovata nel suo splendore e fu esposta in un famoso Museo.

Tantissime persone andavano a vedere la corona esposta e la guida del museo spiegava la sua leggenda ovvero che chi indossava quella corona non avrebbe mai avuto paura.

Scritto da Daniela

Un giorno al museo entrò in visita una classe della scuola primaria. Una bambina, Sara, rimase molto colpita dalla Corona del Coraggio e la guardò a lungo dentro al museo.

Tornata a casa Sara decise di costruirsene una simile con il materiale che aveva: cartoncino, colori e brillantini. La indossò e si sentì più forte. Sua mamma la guardò e le disse: “Non è necessario indossare una corona per non avere paura”.

Un giorno Sara era uscita per andare a giocare al parco, all’improvviso scoppiò un vero temporale con tuoni e fulmini. La corona che Sara portava sulla testa si bagnò tutta rovinandosi.

Sara molto triste tornò a casa…

Scritto da Mara

Sara quella notte non dormì. Il mattino dopo andò dal nonno, che era un fabbro e lavorava il ferro, aveva avuto l’idea di costruire una corona indistruttibile, di ferro, appunto. Il nonno seguì le indicazioni della nipotina e con lei costruì una corona bellissima, forse un po’ pesante, ma resistente a tutto. Sara la indossò felice e abbracciò il nonno. Tornando a casa iniziò a pensare che la gioia e la sicurezza che aveva non era data dalla corona, ma dall’affetto e dalla vicinanza dei suoi cari.

Doveva usare questa nuova corona per aiutare tutti, conosciuti e sconosciuti, nonni, mamme e papà. Era una corona che ti faceva ricordare quanto bene ti vogliono gli altri e come è bello insieme fare delle cose.

Insieme si può sconfiggere anche questo terribile Virus.

Scritto da Diego

Racconto n. 3

In un pianeta lontano esisteva un castello misterioso, dove viveva un re molto ricco, che possedeva una corona preziosa.

Il re era affezionato alla corona, anche perché era d’oro e diamanti, ed era molto preoccupato che potessero rubargliela, quindi la teneva ben nascosta.

Scritto da Federico

Nel bosco vicino al castello viveva però un orco cattivo di nome Virus che voleva impadronirsi della corona. Una notte decise di arrivare al castello per impossessarsi del prezioso oggetto. Riuscì a entrare nella stanza dove il re la custodiva e velocemente la prese e scappò nel suo rifugio.

Il re però aveva preso le sue precauzioni e aveva inserito nella corona un antifurto che emetteva un segnale, così il mattino dopo con le sue guardie arrivò al nascondiglio di Virus e guardando dalla finestra si accorse che nella stanza non c’era solo la sua corona, ma moltissime altre.

Scritto da Ivan

Il Re insieme alle sue guardie entrò nel rifugio per riprendere la Corona. L’orco Virus venne catturato dalle guardie e arrestato per il furto commesso e gli chiesero perché possedesse così tante corone. L’orco Virus rispose: “Le ho rubate perché credevo che le vostre corone fossero magiche e mi potessero guarire: io faccio ammalare qualsiasi persona tocchi! Credevo che indossando la corona del re sarei guarito, ne ho presa una per ogni nazione, ma con nessuna ha funzionato, mi sento così triste e solo! Per favore, Re, trovate voi una soluzione.”

Il Re rinchiuse l’orco Virus nelle segrete e ordinò ai dottori del reame di trovare una pozione per guarirlo. I dottori di tutti i regni si riunirono ed insieme prepararono una pozione magica, ma era una pozione utile solo a guarire le persone contagiate dall’orco, inutile però a guarire l’orco stesso. L’orco Virus fu un po’ seccato da questa notizia, potevano salvarsi tutti tranne lui, che anzi sarebbe rimasto sempre più solo. I dottori però si ricordarono che in un altro pianeta vivevano altre creature simili all’orco Virus, con gli stessi suoi problemi, così tutti insieme diedero un calcione a Virus e lo spedirono lontano lontano dalla Terra… l’orco poté finalmente vivere in un altro mondo con tanti altri amici.

A ogni re fu restituita la propria corona. Tutti capirono che si erano salvati ed erano guariti grazie all’unione dei poli della Terra, solo insieme erano riusciti a vincere.

Scritto da Gabriele

Racconto n. 4

C’era una volta una corona d’oro, era sulla testa di un re. Il problema era che il re era allergico alla corona e quando la indossava sempre starnutiva.

Scritto da Kevin

Il re cercando di risolvere questo problema, che gli creava un naso rosso e gonfio, rinchiuse la corona in una boccia di vetro. I suoi aiutanti, preoccupati, presero la corona e la portarono in una caverna dove c’era un potente mago. A lui chiesero cosa provocasse tutti questi starnuti quando il loro re indossava la corona. Il mago analizzò con attenzione l’oggetto e concluse con questa diagnosi: “Il vostro re è semplicemente allergico… all’essere re!”

Scritto da Chloe

Il potente mago allora decise di fare una magia sulla corona, trasmettendo con la sua bacchetta magica un siero anti allergia sulla corona, così quando il re indossò di nuovo la corona la sua allergia svanì e non starnutì più! Da quel giorno il re non era più allergico all’essere re!

Scritto da Mattia

Racconto n. 5

Tanto tempo fa, ai tempi delle principesse, in un grande castello viveva una bellissima principessa. Possedeva una corona e ne era molto gelosa. Una corona preziosa, tutta d’oro giallo con un bordo di oro arancione e sulle punte delle pietre preziose verdi e arancioni. Al centro della corona un fiocco, sempre d’oro, ricordava che quella corona era stata un dono che la principessa aveva ricevuto da bambina.

Scritto da Sofia

Per la principessa era un dono importante, lo aveva ricevuto dai suoi genitori. Lei aveva promesso loro che avrebbe portato la corona sempre in testa… tranne naturalmente di notte quando dormiva.

La notte era insomma l’unico momento in cui la corona veniva posata sul comodino della principessa, l’unico momento in cui non era sorvegliata.

Un mattino al suo risveglio accadde: la corona non c’era più!

Scritto da Alessia

Quando la principessa se ne accorse scoppiò a piangere. Il suo pianto richiamò l’attenzione delle amiche fatine: Petunia, Campanula e Margherita, che le dissero: “Non ti preoccupare, ci pensiamo noi… andrà tutto bene!”

Le fatine uscirono in volo dalla finestra e la piccola principessa rimase a piangere disperata sul letto pensando a chi potesse averle rubato la corona.

D’improvviso sentì le campane della chiesa suonare, aprì i suoi grandi occhi e si accorse che era stato solo un brutto sogno, la sua corona era sul comodino al suo posto.

La prese, la indossò e corse dai suoi genitori per la colazione.

Scritto da Letizia