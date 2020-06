ABC come Corona: quinta giornata di letture

Proseguono le giornate di lettura del progetto “ABC come Corona” ideato dal sottoscritto (Gianni Micheli) insieme a BiMed e dedicato alle scuole e alle classi già partecipanti alla rinomata Staffetta di Scrittura Creativa nei giorni di quella che è passata alla storia come Fase 1.

Scopo del progetto/laboratorio è stato quello di ridare prestigio narrativo (ancora in forma di staffetta) a quel sostantivo, la corona, indicante il prezioso ornamento di tanti protagonisti dei racconti della nostra infanzia, oggi scalzato dal noto virus che sta cambiando tutte le nostre abitudini, in particolar modo quelle sociali, tra l’altro le più preziose. Per saperne di più vi invito a leggere il progetto nella sua forma integrale tenendo presente, ed in questi racconti se ne potrà prendere visione, che alle classi partecipanti al progetto sono state poste, in aggiunta, delle limitazioni in merito alla struttura e alla composizione dei periodi.

Oggi leggiamo i racconti inviato del Plesso di Scuola Primaria della Direzione Didattica Statale di Baronissi (SA). Il percorso, con la classe 4 B, è stato curato dalla docente Paola Flaùto.

Buona lettura!

Il furto della corona

Tanto tempo fa in un castello c’era una corona che un re voleva tenere per sempre con sé. Era fatta in un oro speciale, con diamanti preziosi e gemme magiche.

Questa corona stava nella cassaforte fatta in oro e argento del re e aveva il potere di annientare e distruggere i virus.

Un giorno un mago fatto di ghiaccio aveva appreso da un nobile cavaliere dei poteri della corona e decise di uccidere il re per impossessarsi della corona e mettere in atto il suo piano malvagio.

Il mago Frisc con l’aiuto di Lord Vivurs e le sue forze oscure aveva intenzione, infatti, di dominare il mondo.

Il piano del mago prevedeva di scatenare una tormenta di neve sul castello che avrebbe ghiacciato tutto l’esercito del re e i suoi sudditi e permettergli così di rubare indisturbato la corona dalla cassaforte per poi nasconderla nel suo ghiacciaio.

Sul suo castello nevicò per un mese e alla fine il mago riuscì nel suo intento.

La corona adesso era sua. Il mago che l’aveva presa voleva creare con essa un virus letale, ma non poteva farlo perché solo il re lo sapeva fare.

Dopo giorni e giorni il mago trovò la ricetta per creare il virus, che chiamò “Coronavirus” creato grazie alla corona.

Nel frattempo, il sole di primavera, aveva sciolto il ghiacciaio che il mago aveva creato attorno al castello. Così il re riuscì a liberarsi, prese il suo cavallo e corse al palazzo di Lord Vivurs, che in passato era stato un suo fedele cavaliere, ma che poi era stato conquistato dal male.

Il mago era lì pianificando come fare per diffondere il virus letale quando il re entrò e con una formula magica che solo lui conosceva liberò i veri poteri della corona e annientò il virus. All’improvviso il re si ritrovò nel suo castello e, tutto intorno a lui, fiorì la primavera e si sciolsero i ghiacci.

Scritto da Antonio, Pietro, Gabriel

Il ladro ruba-corona

C’era una volta una corona tutta dorata che stava in un castello sulla cima di una montagna.

In questo castello viveva un re. Ogni volta che indossava la corona i suoi poteri si attivavano.

Un giorno un ladro si intrufolò nel castello per rubare la corona. La prese e scappò.

Dopo cinque giorni di viaggio in barca finalmente arrivò. Il ladro andò a casa sua e ruppe la corona.

Dentro la corona c’era una giovane fanciulla di diciannove anni che, cento anni prima, era stata trasformata in una corona fatta di diamanti, smeraldi e oro da una strega che aveva incontrato.

Il ladro stesso era un mago e trasformò definitivamente la corona in principessa che all’improvviso divenne un uomo che stordì il ladro e lo portò al re. Lì si trasformò nuovamente in fanciulla e poi in corona.

Il re organizzò un banchetto e coinvolse tutti i cittadini della valle e da quel momento vissero tutti felici e contenti.

Scritto da Fulvio, Pietro, MariaSofia

La corona rubata

Tanto tempo fa, in un castello, c’era una corona che un re voleva tenere per sempre.

Era fatta in un oro speciale, con diamanti preziosi e gemme magiche.

Questa corona stava nella cassaforte fatta in oro e argento del re e aveva il potere di annientare e distruggere i virus.

Un giorno un mago fatto di ghiaccio aveva appreso da un nobile cavaliere dei poteri della corona e decise di volersi appropriare di quella corona magica perché aveva saputo che un virus molto potente e contagioso era arrivato e il mago di ghiaccio, preso dalla paura di essere contagiato, voleva in tutti i modi proteggersi con la corona del re. Allora fece in modo da organizzare una grande festa con il re al castello e, mentre stavano tutti ad un grande banchetto a mangiare, il mago di ghiaccio si mise alla ricerca della cassaforte per cercare di rubare la corona. trovata la cassaforte, il mago riuscì ad impossessarsi della corona e la portò via con sé nella speranza che sarebbe stata la salvezza di tante persone.

Il re, alla fine della festa, si accorse che la corona era stara rubata e …

“Muoviti Pierpaolo siamo in ritardo!” urlò la mamma, e in quel momento si rese conto che stava sognando ad occhi aperti di fronte allo scaffale dei giocattoli fissando il castello di Frozen.

Rincorse la mamma pensando che il mago dei ghiacci forse poteva essere un personaggio di quel giocattolo e capì guardando tutte le persone intorno, nascoste dietro una maschera, delle quali distingueva solo gli occhi bianchi, che non stava facendo altro che scappare da un incubo. Raggiunse la mamma che all’improvviso lanciò un urlo di gioia, aveva trovato finalmente l’amuchina la sua corona magica, ma sperò che la vera corona magica l’avrebbero trovata in breve tempo i dottori scoprendo la medicina giusta per il bene di tutti.

Scritto da Antonio, Vincenzo, Pietro

La corona arcobaleno

La storia che sto per raccontarvi narra di una lunga guerra tra le forze del bene e le forze del male nelle terre volanti di Eruptor, il cui re Boris regnava, grazie al potere di una corona, sugli elementi.

La corona, a dispetto di quel che si può credere, non era fatta di gemme e di oro ma di un materiale sconosciuto, la spectrite, che la rendeva luminosa come un arcobaleno.

Virus, il re oscuro, tramava per impossessarsene e intanto nelle terre di Eruptor si stava tenendo uno scontro inaspettato tra il re Boris contro l’oscuro virus.

Alla fine dello scontro in cui Boris pensava di aver vinto, il virus entrò nel suo corpo tramite un attacco ai polmoni e lo fece svenire.

Virus uscì e rubò la corona, scappò ma poi il virus fu circondato da una forte fonte di colore, avvolto da una luce carica di calore. Tutto ritornò a nascere, i fiori sbocciavano, il sole splendeva e gli uccelli cinguettavano. La primavera era arrivata, il virus monello capì che quel posto non andava più bene e decise di andarsene via e di liberare la corona perché il bene vince sempre!

Scritto da Pietro, Simone, Ale B.

La corona bianca

Tanto tempo fa una bambina di nome Marta trovò in un parco una corona.

La corona era bianca e marrone, allora Marta decise di chiamarla Bianca.

Marta si rese conto che la corona era magica e aveva una vita propria e, quando la indossava o ci giocava, la corona diventava molto felice, ma un giorno la corona scomparve. Marta si rannicchiò in un angolo a piangere. Però lei non volle arrendersi e se ne andò di casa. Correva, e gridava ma nulla accadeva, allora Marta chiese a Jury, un suo amico, se per caso l’avesse vista ma neanche lui sapeva niente.

Marta si accovacciò e vide una corona in mano ad una persona, allora lei la rincorse e lo seguì fino ad una casa rotta, vecchia, nera e pericolante.

Marta si fermò per un secondo ma poi ripartì più velocemente possibile. Notò i capelli di colore giallo, gli occhi neri e i vestiti di colore rosso.

Entrando nella casa, vide un cuscino ornato di frange con sopra la corona. Questa era tutta sporca, allora il ragazzo vestito di rosso andò a prendere uno straccio.

Marta, quindi, decise di recuperarla senza farsi vedere. All’improvviso vide che la corona era diventata tutta nera e la fece cadere per terra. Marta capì che alla corona era stato fatto un incantesimo. Riprese la corona e la portò subito a casa sua, cercò di togliere l’incantesimo, ma non ci riuscì. Le restava solo una cosa da fare: bruciarla. Marta bruciò la corona e all’improvviso tutti i malefici scapparono via e la corona riacquistò tutti i suoi poteri magici.

Grazie a Marta la corona esaudì i desideri di tutti e scacciò via tutti i mali del mondo.

Scritto da Iole, Ilenia, Antonio

La corona del caos

C’era una volta una corona che non stava ferma un attimo, girava di qua e di là creando caos fra la gente.

Il suo padrone però non glielo permetteva, la corona allora si arrabbiò, quindi gli fece uno scherzetto chiudendolo in casa. Ma un giorno riuscì a uscire.

Quel giorno era speciale perché era la prima volta che usciva di casa; vide una nave e disse: “Wow che cosa è?” E, improvvisamente, sentì una vocina rispondere: “È una nave tutta rosa!” La corona disse: “Lo sai che il mio cane si chiama Jimmy?”

E la voce rispose: “Veramente?! Che razza è?”

“È un Akita, ha due anni e mezzo ed è un cane giapponese”. Il cane era arancione e bianco, alto, coccolone e senza voglia di fare niente. Dopo la conversazione la corona si recò nel bosco e si nascose sopra un albero e dopo 10 giorni e 10 notti lei tornò a casa perché fu trovata dal suo padrone. La corona fu sgridata e messa in punizione, poteva solo sperare che qualcuno la liberasse. Il suo cane Jimmy dopo qualche giorno, riuscì finalmente a liberarla e la corona, per ringraziarlo, si posò sulla sua testa. Così, decisero di scappare insieme, perché, per farlo, dovevano organizzare un piano.

Decisero di usare Jimmy come esca per far distrarre il padrone. La corona e Jimmy riuscirono nel loro piano, quando il padrone vide che il cane aveva fatto i propri bisogni dentro casa, preso dalla furia, andò a chiamare la sua aiutante per pulire e così, in quel momento, i due amici scapparono molto lontano, in modo che il padrone non li avrebbe trovati per riportarli a casa. Poco dopo, mentre erano alla ricerca di un porto sicuro, trovarono un castello abbandonato e si rifugiarono dentro. Insieme trascorsero dei giorni felici, giocavano insieme e il cane faceva sempre da guardia alla corona che, finalmente, nel castello aveva trovato il suo mondo speciale. Il suo amico Jimmy era un bellissimo re, vivevano in un castello e la corona, che aveva dei poteri magici, diventò una bellissima principessa e vissero felici e contenti. Quando ripensavano al giorno in cui si erano conosciuti scoppiavano a ridere per il modo in cui avevano poi lasciato il padrone che, nel frattempo, non si era mai arreso nel trovare la corona.

Scritto da Ale B., Serena, Vincenzo

La corona della principessa

C’era una volta una corona così bella e particolare, tutta dorata e piena di diamanti che era indossata da una bella principessa e, quando le persone la vedevano passare, rimanevano impressionate.

Un giorno la principessa si recò al paese e un brutto e cattivo uomo gliela rubò.

Lei, impaurita e disperata, iniziò ad urlare fortissimo, così tutti iniziarono a correre per vedere quello che era accaduto.

Arrivati sul posto, videro la principessa che piangeva e lei gli spiegò che le avevano rubato la sua corona.

Tutti, allora, iniziarono a correre per andare a trovare quell’uomo cattivo che aveva rubato la corona alla povera principessa.

Infine, riuscirono ad acchiapparlo e, così, gli presero la corona e la restituirono alla principessa. La principessa, contenta, ringraziò tutti di cuore e ritornò al castello.

Scritto da Alessandro M.

La corona e i due fratelli

C’era una volta una corona molto bella, era di color rosso con i diamanti celesti.

Due fratelli stavano aspettando che il loro padre, che era un re, decidesse a chi donare la corona.

I due fratelli avevano iniziato a litigare tra di loro perché ognuno voleva indossare quella bellissima corona che, per tanti anni, era stata la fortuna del loro padre che adesso, essendo molto malato, aveva deciso di donare ad uno dei due figli.

Un giorno i due fratelli, vedendo il sole brillare, uscirono a giocare nel giardino della loro casa, portando con loro anche i giocattoli e, approfittando che il papà dormiva, presero anche la corona e la portarono fuori.

Si divertirono a giocare travestendosi da re. Ad un certo punto la mamma li chiamò per andare a pranzo e lasciarono tutti i giochi fuori. Terminato il pranzo, il papà li chiamò per dire a chi avrebbe dato la corona ma, uscendo fuori per riprenderla non la trovarono più.

La corona l’aveva presa lo scoiattolo Kevin. L’uccello Dodo la fece cadere e, dei due fratelli, Luigi la recuperò. Il padre decise di dare la corona a Luigi perché l’aveva salvata.

Al banchetto per festeggiare il nuovo re, Zuzu, la cagnolina di corte, mangiò yogurt e suonò lo xilofono.

Scritto da Vincenzo, Enrico, Elisa

La corona e il ladro

La corona e lo scheletro

Tanto tempo fa, c’era una regina molto importante che indossava sempre una corona e, quando andava a dormire, la depositava sempre nel suo caveau.

Ma, una notte, un ladro scaltro entrò in casa e rubò la corona.

Il ladro scappò per portarla nel suo rifugio nell’antico Egitto e per poi andare nelle profondità dell’oceano per trovare un famoso tesoro, poiché quella corona gli permetteva di avere ossigeno infinito in quanto era una corona magica.

Però, mentre stava andando a prendere il tesoro, incontrò un veliero, entrò dentro e trovò un altro tesoro.

Vicino a questo tesoro c’era uno scheletro e, quando il ladro toccò questo tesoro, lo scheletro si svegliò e disse: “Ti darò il mio tesoro se mi darai la tua corona”.

Intanto, la regina diede ai suoi sudditi l’incarico di ritrovare la corona. Il ladro, nel frattempo, consegnò la corona allo scheletro in cambio del tesoro.

Lo scheletro conosceva i poteri della corona e sapeva che solo la regina poteva realizzare qualsiasi magia.

Decise allora di consegnarla personalmente e quindi si presentò alla corte e mostrò la corona alla regina.

Lui non voleva soldi ma voleva diventare un essere umano.

La regina, contenta, al posto di farlo diventare un umano, gli offrì una ricompensa per il lavoro svolto!

Scritto da Simone, Fulvio, Enrico

La corona molto bella

I due principi, Giacomo e Geronimo, avevano anche una sorella, Nadia, che era molto intelligente ed escogitò un piano.

Andò dal padre e disse: “Padre, ho capito come decidere chi dei miei due fratelli merita la corona” e, dopo aver fatto un respiro disse: “a mezzanotte ruberò la corona e tu darai loro l’ordine di recuperarla. Chi te la riporterà sana e salva l’avrà”.

Nadia a mezzanotte prese la corona e la portò nel ripostiglio di un hotel.

Joker, che aveva visto tutto, si travestì da hostess, si tinse i capelli d’oro, mangiò un wafer e andò a prendere la corona.

Il mattino seguente il re Giovanni, chiamò i suoi principini e disse con sofferenza: “Qualcuno ha rubato la corona. Portatemela al più presto!”

Giacomo e Geronimo andarono subito a cercarla ma senza successo.

Il loro fratello, di nome Batman e di cui non conoscevano l’esistenza, di circa vent’anni, vide tutto e riferì alla polizia.

Non andò come previsto, pertanto dovette lottare con le sue mani. Dopo il combattimento, vinto da Batman, egli andò a portare la corona al padre.

Quando i figli vennero a conoscenza dell’accaduto, smisero di litigare e vissero tutti felici e contenti.

Scritto da Vincenzo, Elisa, Simone

La corona pasticciona

C’era una volta Gelsomina, la corona del re Girasole.

Era d’oro fino con gemme di mille colori e su ogni punta un cuore color ciclamino.

Durante la giornata il re la teneva sul suo ciuffo biondo. Quando andava a dormire la posava sul cuscino regale color blu, sul tavolino.

Un mattino però, al risveglio, il re non trovò nessuna corona e, in preda al panico, ordinò a tutti i suoi servi di controllare dappertutto.

Intanto Gelsomina era in mano alla potente strega Ranghirò. E dovete sapere che Gelsomina era magica, perciò Ranghirò voleva il potere tutto per sé.

Girasole era triste, finché non scoprì che il mago di corte, Albus Silente, aveva dato la corona a Ranghirò in cambio di una lunga vita. Il re era molto arrabbiato e lo minacciò dicendo che, se non avesse rivelato a chi aveva ceduto Gelsomina sarebbe stato impiccato, ma il malvagio mago inviò un esercito di zanzare contro il re. Nel frattempo, approfittando di una distrazione della strega, Gelsomina fuggì e, tutto ad un tratto, si ritrovò nel Bosco Malcontento da sola. Per tornare al castello si sporcò tutta di fango e acqua. Ad un certo punto la corona incontrò Nadia, una ragazzina grande e sorridente. Nadia prese la corona e se la portò a casa per pulirla ma, nel cammino, incontrò Marta, che altri non era che la moglie del re, la vera padrona della corona, che la portò al castello con sé. Ricapitolando, la strega Ronghirò morì per colpa di uno xilofono che le cadde in testa mentre cercava disperata la corona, il re Girasole morì anche lui a causa di una zanzara e infine Marta, la regina a cui era stata sottratta la corona dal suo vanitoso marito, diventò per la seconda volta la proprietaria della corona, che chiamò Pasticciona!

Scritto da Elisa, MariaSofia, Ilenia

La corona Sophia

C’era una volta una corona di nome Sophia che veniva indossata da una principessa di nome Eleonora. Eleonora viveva in un paesetto a Milano, in un condominio. Sophia era multicolor sbrilluccicosa e piena di strass. La principessa era alta e magra, aveva i capelli neri e lisci, gli occhi azzurri e un lungo vestito viola a sbuffo con dei tacchi rossi.

Erano migliori amiche e stavano sempre insieme, andavano molto d’accordo, fino a che un giorno litigarono, perché Eleonora inciampò in una brutta buca, la corona cadde e si ruppe.

Sofia, quando vide cosa era accaduto alla corona, si mise a piangere disperata e iniziò a raccogliere tutti gli strass sparsi per la strada, la principessa riuscì a raccogliere tutti gli strass quello stesso pomeriggio grazie all’aiuto di un maggiordomo che, passando di lì, la vide e l’aiutò.

Il maggiordomo si presentò dicendo di chiamarsi Nunzio e la principessa Eleonora gli spiegò che lei e la corona erano migliori amiche, inseparabili!

Giorno dopo giorno il maggiordomo e la principessa divennero sempre più amici e, insieme, ricostruirono la corona Sophia e, così, Eleonora e Sophia tornarono ad essere migliori amiche insieme al maggiordomo.

La principessa pensò di fare una festa in onore del ritorno della corona e, così, vissero tutti felici e contenti!

Scritto da Serena, Ale B., Iole

La corona volante

La trovò nella piazza comunale del paese, ma quando essa vide il suo padrone scappò via nel parco per fare tanti scherzi a tutte le persone della città.

Con una corda legò un gruppetto di ragazzi; fece salire su un’altalena un povero nonno e non lo fece scendere per più di un’ora; fece tante smorfie ad un bambino nel passeggino; fece il solletico alle vecchiette che passeggiavano.

Il padrone cercò di rimediare a tutti i guai che provocò la sua corona dispettosa e con un sacchetto di stoffa e una corda riuscì dopo tanta fatica a catturarla.

Il padrone dopo aver visto i numerosi guai fatti dalla corona, capì che non poteva impedirle più di uscire e, dopo aver chiarito con lei, iniziarono ad uscire insieme. La corona fu felice di questa scelta, andavano al parco a fare nuove amicizie, come Kira e Xilo. E così, il padrone e la corona, con il loro zaino in spalla e in compagnia di uno yo-yo, girarono il mondo in lungo e in largo.

Scritto da Alessandro B., Virginia, Serena

Una corona inglese

Nel regno d’Inghilterra, la famosa regina Elisabetta portava sempre con sé una corona a cui era molto affezionata. Era fatta di oro massiccio con intorno tante gemme preziose di diversi colori.

Quando non poteva tenerla in testa, la regina la chiudeva in una cassaforte con un codice segreto che solo lei conosceva. Era una corona speciale: aveva il potere di esaudire tutti i desideri di chi la possedeva. Se fosse finita nelle mani sbagliate, sarebbe diventata pericolosa.

Un giorno, una persona cattiva seppe di questa corona magica.

Così, una notte, mentre tutti al castello dormivano, si intrufolò nel castello per rubarla.

Il ladro però trovò numerose trappole che proteggevano la corona, ma questo non lo fermò!

Dopo qualche giorno, infatti, lui aveva inventato diversi oggetti per disinnescare le trappole e tornò al castello. Tirò fuori una sua invenzione e disattivò tutte le trappole poi andò alla cassaforte e, non potendola aprire, decise di guardarsi attorno in cerca di indizi. Si rese conto allora che tutto aveva la forma di un 6,7,8,9.

Decise così di provare questi numeri come combinazione, provò innumerevoli volte fino a quando non trovò quella giusta. Finalmente la cassaforte si aprì e la corona era nelle sue mani.

Grazie ai poteri della corona questa cattiva persona aveva deciso di trasformare tutte le persone in robot, per comandarle…

Intanto la regina aveva sentito dei rumori così chiese alle guardie di prendere il ladro ma questi, furbo, si lanciò con una corda dalla finestra e riuscì a fuggire.

Durante la fuga la corona perse un gioiello e, quando il ladro provò a trasformare tutti in robots, la corona non funzionò.

Intanto la regina aveva trovato il diamante caduto dalla corona e, con una formula magica, riuscì a far ritornare la corona al suo posto.

Scritto da Iole, Virginia, Fulvio

Una corona speciale

Un giorno un mago fatto di fuoco sentì questa notizia e nella notte andò nel palazzo della Regina, trovò la cassaforte e si mise a cercare il codice. Dopo ore e ore trovò il codice nascosto in un cassetto d’oro della Regina e andò ad aprire la cassaforte. All’improvviso si trovò un cane dietro di lui e per non farlo abbaiare lo chiuse in una stanza di lusso. Siccome aveva una missione, andare a prendere la corona magica, la prese e se ne andò.

Il suo scopo era trasformare i poteri della corona in poteri di fuoco per distruggere gli esseri umani.

La portò nella sua dimora e provò a togliere qualche gemma dal gioiello, però, quelle erano ben salde.

Ad un certo punto la porta, che era chiusa chiave, fu sfondata da quaranta guardie reali che, accerchiarono il mago, buttandogli quaranta secchi di acqua gelata e riuscirono a riportare la corona al castello.

Da quel giorno vissero tutti felici e contenti.

Scritto da Virginia, Antonio, MariaSofia

