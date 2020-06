Si spaccia per finanziere durante una lite a Montevarchi

Le Fiamme Gialle della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Arezzo un uomo, che si è qualificato falsamente come appartenente alla Guardia di Finanza. Il soggetto, a seguito di una lite per futili motivi con il titolare di un esercizio commerciale di Montevarchi, nel corso della quale sono volate pesanti minacce e insulti, ha tentato di danneggiare le strutture aziendali, peraltro millantando di essere un militare in servizio presso la Guardia di Finanza e paventando controlli e sanzioni. Questo è il quadro emerso e cristallizzato con le immediate attività di riscontro esperite dai veri finanzieri di San Giovanni Valdarno, a seguito di denuncia sporta da parte dell’imprenditore vittima delle angherie. La ricostruzione dell’accaduto – operata tramite le telecamere delle aziende, le testimonianze incrociate delle persone informate sui fatti ed i riscontri alle banche dati in uso al corpo – ha portato a confermare quanto lamentato dal denunciante. Addirittura, durante la parte più accesa della lite, per far valere le proprie ragioni e dimostrare la propria appartenenza alla Guardia di Finanza, l’uomo ha esibito un lampeggiante blu, simile a quelli in dotazione alle Forze dell’Ordine.

Pertanto, al falso finanziere vengono ora contestati vari reati, tra cui “minaccia” ed “esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose”, per quanto attiene alla lite, assieme a “usurpazione di funzioni pubbliche” e “possesso di segni distintivi contraffatti”, per aver ostentato la falsa appartenenza al corpo. Si coglie l’occasione per invitare tutti i cittadini a segnalare al reparto più vicino oppure al numero di pubblica utilità 117 eventuali casi analoghi. Si ricorda che tutti i militari del corpo della Guardia di Finanza sono muniti di tessera personale di riconoscimento, completa di foto e numero di matricola, che deve obbligatoriamente essere esibita durante l’effettuazione dei controlli.