Valdarno: tre denunciati per truffa, omessa denuncia di armi da fuoco e invasione di terreni

I Carabinieri della Stazione di Castelnuovo dei Sabbioni hanno identificato e denunciato in stato di libertà una donna, commerciante italiana con qualche piccolo precedente con la giustizia la quale, dopo aver stipulato un contratto dove si impegnava ad acquistare un immobile per uso abitativo da una ignara vittima, era riuscita a farsi consegnare le chiavi della casa con la scusa di prendere le misure dell’abitazione per poter acquistare la mobilia a lei necessaria della misura corretta. Dopo aver ottenuto l’ingresso nella abitazione, la donna decideva però di trasferirsi definitivamente nell’immobile per poi occuparlo non avendone alcun diritto. I militari dell’Arma a questo punto hanno proceduto non soltanto a deferire la donna per truffa ma anche per invasione di edifici per aver violato la proprietà privata di cui ancora non era legalmente in possesso nel momento del suo ingresso nell’abitazione.

I Carabinieri della Stazione di Terranuova Bracciolini hanno deferito all’autorità giudiziaria un operaio pregiudicato italiano che, fermato per un normale controllo al codice della strada, si è rifiutato di essere sottoposto al test dell’etilometro utilizzato per misurare il tasso di alcool nel sangue. In conformità alle disposizioni di legge, i militari dell’Arma oltre al deferimento all’autorità giudiziaria, hanno ritirato la patente di guida ed hanno affidato il veicolo ad un parente del denunciato.

I militari della Stazione di Loro Ciuffenna hanno proceduto contro un pensionato italiano il quale, detentore con le regolari autorizzazioni di un’arma per uso caccia, dopo aver cambiato abitazione di residenza, ometteva di presentare una regolare denuncia che adeguasse l’indirizzo presso il quale l’arma in questione veniva detenuta.