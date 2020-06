ABC come Corona: settima giornata di letture

Proseguono le giornate di lettura del progetto “ABC come Corona” ideato dal sottoscritto (Gianni Micheli) insieme a BiMed e dedicato alle scuole e alle classi già partecipanti alla rinomata Staffetta di Scrittura Creativa nei giorni di quella che è passata alla storia come Fase 1.

Scopo del progetto/laboratorio è stato quello di ridare prestigio narrativo (ancora in forma di staffetta) a quel sostantivo, la corona, indicante il prezioso ornamento di tanti protagonisti dei racconti della nostra infanzia, oggi scalzato dal noto virus che sta cambiando tutte le nostre abitudini, in particolar modo quelle sociali, tra l’altro le più preziose. Per saperne di più vi invito a leggere il progetto nella sua forma integrale tenendo presente, ed in questi racconti se ne potrà prendere visione, che alle classi partecipanti al progetto sono state poste, in aggiunta, delle limitazioni in merito alla struttura e alla composizione dei periodi.

Oggi leggiamo i racconti inviati dalla Scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Statale di Taviano (LE). Il percorso è stato curato dalla docente Elena Maria Cacciatore.

Buona lettura!

ABC come Corona (staffetta 1)

C’era una volta un regno che si chiamava Piuma d’Argento, in cui regnava la magia. Una corona meravigliosa era la fonte dell’immortalità.

La corona era fatta d’oro e d’argento, sulle punte c’erano tre piccole sfere magiche collegate a tre gemme. La prima sfera creava alberi e fiori, la seconda creava fiumi e cascate. La terza creava la luce solare. Le gemme collegate invertivano la magia: le piante seccavano, l’acqua si prosciugava e la luce scompariva.

Il regno era diviso in due mondi: Mitrion (il caloroso, fatto da creature che non sopportano il freddo) e Zintos (il freddoloso, fatto da creature che non sopportano il caldo).

Al centro sorgeva un castello “arcobalenissimo”, che aveva tre torri, in cima alla torre più alta sventolava una bandiera blu con lo stemma reale. Il simbolo era un flauto, perché le persone del regno amavano la musica.

La regina di questo regno era un cuore vivo, con grandissime ali bianche e azzurre e volava. Il suo nome era Fiona, era buona, gentile e carina. Nel cuore del castello lei si riposava su un morbido e grande cuscino rosso, si divertiva a immaginare come sarebbe stata la vita se fosse stata una persona.

Per controllare i due mondi, se facessero la pace o la guerra, lei volava fuori il castello agitando forte forte le ali e con il vento delle sue ali calmava i due mondi.

Sui due regni regnava la pace, ogni cosa era al suo posto e gli abitanti dei due Mondi vivevano sereni e godevano di ottima salute, finché un giorno un triste evento cambiò ogni cosa.

La regina Fiona intenta ad immaginare e fantasticare su come sarebbe stata la sua vita se fosse stata una persona qualunque, chiese alla sua ancella fedele di fare una passeggiata. Ad un certo punto, essendosi stancata si riposò all’ombra di una grande quercia.

Intanto, un principe malefico venuto da molto lontano era venuto a conoscenza dell’esistenza del regno di Piuma d’ Argento in cui era custodita la Corona dell’Immortalità e regnava la pace. Invidioso e stanco di tutta la serenità che regnava nei due mondi mise in atto un piano malefico per rubare la corona alla regina.

Entrò nel castello furtivamente, riuscì a far cadere tutta la sorveglianza in un sonno profondo e così, indisturbato, scappò portando via con sé la corona.

Da quel momento niente fu come prima. Sul regno di Piuma d’Argento calò improvvisamente una fitta nebbia, l’aria divenne irrespirabile.

Tutti gli abitanti del regno iniziarono a stare male e non sapendo cosa fosse accaduto scatenarono una rivolta.

La regina, molto preoccupata in un discorso agli abitanti del suo Regno, annunciò che lei stessa si sarebbe impegnata a recuperare la corona dell’immortalità.

Intanto, il malefico principe era soddisfatto del suo piano e di come stavano andando le cose. Era riuscito a portare la corona nel Regno del Caos ed ora nei due Mondi ogni cosa non era più come prima.

Tutti contro tutti, gli abitanti continuavano ad ammalarsi, avvolti da una fitta nebbia e pian piano tutto intorno a loro cominciava a seccarsi e a morire…

La Sovrana era molto decisa e determinata ad appropriarsi del diadema derubato dal principe diabolico.

Prima di intervenire, la regina adunò il suo popolo in sommossa e, attraverso un discorso saggio e persuasivo, lo indusse a smettere di attaccarsi. Ella, assieme al suo popolo leale, andò dal principe. Il popolo, alla sprovvista, intrappolò e immobilizzò il principe che aveva la corona su di sé.

La Sovrana, dotata di poteri sovrannaturali, pietrificò attraverso un incantesimo il principe e, purtroppo, anche il diadema. Il popolo prese il diadema e il principe pietrificato e li buttò in un mare pieno di squali.

Per “spietrificare” il diadema dovette “spietrificare” anche il principe, liberandoli entrambi dall’incantesimo. Il principe, non appena tornò umano, perì, perché andò in pasto agli squali affamati. La sovrana, soddisfatta e appagata, indossò la corona persa.

Nel suo impero “Piuma D’argento” prevalse di nuovo la pace, la serenità e la prosperità.

Scritto da Aurora Picciolo, Letizia Chetta, Christian Fuso – classe 5C

ABC come Corona (staffetta 2)

Tanto tempo fa, in un museo, vi era una corona.

Era una corona dagli azzurri occhi, questi occhi azzurri erano diamanti così brillanti che ti ci potevi specchiare. Era tutta fatta d’oro, ed era ornata da preziosi gioielli come rubini e smeraldi.

Giaceva sopra un cuscino rosso di velluto con i bordi dorati. Il cuscino era morbido, era molto piacevole, per la corona, stare là ventiquattrore su ventiquattro, anche perché il custode andava ogni sera a pulire il vetro della sua teca. Lui le aveva dato un nome, Gemma, perché pensava che anche gli oggetti avessero un’anima, e in effetti era così: quando il re morì il suo titolo passò al figlio che volle una corona nuova e quella vecchia, quando arrivò al museo, si sentì profondamente triste.

Da un altro punto di vista era anche felice di essere lì, perché vedeva molte più persone di prima. Sulla testa del re vedeva solo persone nobili e illustri, mentre, dalla teca, vedeva maggiore varietà di persone, anche di rango inferiore.

Un giorno vennero a visitare la galleria alcuni ragazzini, mentre un custode aerava la Corona. Così per un errore rimase aperta e i giovani ne approfittarono per rubarla. Venne così riposta in un garage e ogni giorno i ragazzini andavano e ci giocavano.

Grande la rabbia della Corona, era irrispettoso! Era una Corona Reale!!!

Un giorno i ragazzini giocando, la riposero in capo a un corvo. Allora la Corona arrabbiata giurò che gli umani avrebbero ricevuto un castigo: un virus avrebbe contagiato e infettato gli esseri umani e nessun vaccino sarebbe esistito per poterli aiutare.

Gli uomini sarebbero vissuti rintanati, in completa assenza gli uni degli altri, riabbracciandosi solo una volta che la Corona sarebbe ritornata nella galleria, sul cuscino rosso di velluto con i bordi dorati.

Da quel giorno, tutti, furono costretti a non uscire di casa perché il virus stava contagiando velocemente molte persone. I ragazzini, trascorsi dieci giorni, erano stanchi di rimanere rintanati in casa. Oltre a giocare alla Playstation, a chiamare qualche amico e a svolgere i compiti che i maestri assegnavano ogni mattina non trovavano nient’altro da fare.

Avevano nostalgia della scuola, dei compagni, dei maestri e degli abbracci con gli amici.

Così ripensarono al brutto gesto commesso. Non potendo uscire di casa, però, nessuno di loro poteva fare qualcosa per poter riporre la Corona sul suo cuscino rosso. Per questo erano molto tristi e sentivano sempre di più la nostalgia dei giorni felici.

Sam, Peter e Ken trascorrevano il tempo in modo diverso: Sam giocava nel suo giardino, Peter preferiva stare in casa a giocare e Ken, il più pigro, rimaneva comodamente disteso sul divano con il suo cellulare in mano.

Trascorso un mese, Sam, il più coraggioso, ideò un piano.

Inventò una scusa per poter uscire di casa. Disse alla sua mamma di dover andare da Peter a recuperare un lavoro di italiano fatto a scuola, per poter continuare l’attività assegnata dalla maestra. La mamma ci credette e, siccome la casa del suo amico era ad un isolato dal loro, lo mandò con la promessa di tornare entro dieci minuti e di rimanere fuori, in giardino, distante un metro da Peter.

Così, Sam, invece di andare dal suo compagno andò al museo con la Corona ben chiusa nel suo zainetto. All’ingesso del museo non c’era nessuno, solo un cartello che diceva “Chiuso al pubblico, causa Covid 19.”

Il ragazzo, però, riuscì ad entrare da un ingresso secondario perché alcuni uomini pulivano i locali. Sam arrivò nella sala della Corona, la ripose nella sua teca, accomodandola sul suo cuscino di velluto rosso.

Improvvisamente, le persone malate guarirono, nessuno fu più contagiato e tutto tornò alla normalità.

Tutto fu più bello di prima perché i bambini e gli adulti capirono che è molto più importante un abbraccio, un sorriso a quattr’occhi, è più prezioso stare insieme nello stesso posto, vicini a chi si vuole bene.

E fu così… La gente si abbracciò più forte di prima e si rispettò più di prima. Le persone iniziarono a vivere aiutandosi a vicenda… finalmente!

Scritto da Angela Portaccio, Elena Stefano, Margherita Gatto – classe 5C

ABC come Corona (staffetta 3)

Un fabbro forgiò un ornamento anulare in materiale inestimabile.

Questo ornamento era indirizzato al monarca Emanuele ed era in oro e argento. Inoltre, il fabbro aveva incastonato tre ametiste, otto brillantini e un topazio blu.

L’ornamento era indossato dal monarca Emanuele nelle grandi occasioni, quando aveva in mano anche uno scettro tondo di mille colori. Esso consisteva di una sfera grigia, piena di rubini rossi. Questa sfera aveva un enorme potere, infatti, il re quando voleva vedere il futuro la interrogava.

Un giorno chiese alla sfera se era vero che il suo regno era minacciato da una grave epidemia, in quanto, il suo dotto segretario gli aveva detto che nel suo regno serpeggiava una grave malattia. La sfera rispose subito al re che questa epidemia era veramente seria, colpiva gli anziani, causava febbre, tosse e un gran dolore al petto, tanto da non far respirare.

Il re preoccupato, chiamò nel suo castello tutti i dottori del regno, i maggiori esperti nel campo delle erbe medicinali, per dare sollievo alle persone malate. Il monarca, allarmato, fece costruire anche delle grandi mura, circondando i confini del suo regno. Chiamò tutti i suoi soldati e i capitani per dare istruzioni su quello che dovevano fare per aiutare tutti gli ammalati. Mandò una lunga lettera nei villaggi e il segretario del re ne diede

lettura a tutti i suoi abitanti.

Intanto, però, la sua amatissima corona, tutta tempestata di pietre preziose, era sparita…per fortuna c’erano le mura intorno al suo regno…

Dopo quella sventura il Re pensò e ripensò… Diceva fra sé e sé: “Non posso permettere che sparisca la mia corona e con lei il mio Regno”. A un certo punto gli venne un’illuminazione: “Organizzerò un grande Karaoke nel mio regno e inviterò tutti i miei sudditi a cantare le loro canzoni preferite. Se tutti saremo contenti e felici, ci Libereremo dal maleficio”.

E fu così che tutto il Popolo Scese in piazza e ognuno si scelse una canzone da cantare a squarciagola. Ma il Re ebbe un’altra idea e disse: “Cari sudditi adorati, dovrete cantare le vostre canzoni al karaoke con l’accompagnamento di uno strumento molto particolare: lo Xilofono”. Infatti, il Re pensava che lo xilofono, con quelle note così particolari, avesse un potere magico.

Per giorni e giorni tutti i sudditi del regno cantarono a squarciagola migliaia di canzoni accompagnati dalle grida di felicità del pubblico che dopo ogni canzone esclamava per tre volte: “Yuppi, yuppi, yeah! sottolineate dalle note dello xilofono!”.

Il Re era contento, ma nello stesso tempo aveva paura che il potere magico dello xilofono non funzionasse. Ma quando l’ultimo suddito del regno cantò l’ultima canzone, e lo xilofono suonò l’ultima nota, successe qualcosa di straordinario. Una bellissima corona comparve all’improvviso sulla testa del Re Zeppa di fiori profumati. Tutti guardarono ammutoliti la corona del Re e dopo qualche minuto esplose un applauso scrosciante che durò non si può dire quanto.

E fu così che nel regno tornò la pace e la tranquillità. E tutti vissero felici e contenti.

Scritto da Christian Fuso, Giorgio Santacroce, Riccardo Grimaldi – classe 5C

ABC come Corona (staffetta 4)

Tanto tempo fa, quando tutti credevano alla magia, in una laguna incantata c’era un castello dove viveva un re di nome Buio.

Questo re viveva nel castello magico, nel cui interno c’era un giardino dove c’era una cascata magica. Il castello era meraviglioso, ma non il suo padrone.

Il re era molto misterioso, voleva comandare tutti gli abitanti del villaggio e per questo motivo veniva chiamato Buio.

Gli faceva compagnia tutta la giornata un pipistrello (che strani gusti!) anche lui cattivo e mordeva chiunque gli stava antipatico e non si allontanava mai dal suo padrone.

Il re aveva una grandissima camera da letto. Appena si entrava, si vedeva un grande scaffale di fronte alla porta, con sopra tante corone preziose, una più bella dell’altra e una più lucida dell’altra.

Ogni giorno indossava una corona diversa, ma la sua preferita era tempestata da smeraldi e rubini e ciò che attirava di più agli occhi era il diamante centrale. Il re si vestiva sempre con scarpe rosse e con una camicia dorata insieme a pantaloni blu aderenti, aveva molti gioielli preziosi anche se non li usava tanto.

Un giorno venne un uomo, John Watson, che consigliò al re di igienizzare il castello contro il

coronavirus. John era un esperto a rendere ogni ambiente asettico. Operava nei castelli rinomati e importanti ottenendo in cambio otto gettoni aurei. Il re accettò e John iniziò a rimuovere polvere e organismi nocivi impiegando cinque giorni.

Il re cattivo, cattivo e astuto, alla fine dei lavori, cacciò John e non gli corrispose alcuna ricompensa. John, offeso e irritato, volle vendicarsi. Entrò, a notte inoltrata, nel castello e rubò cinque corone di valore inestimabile.

All’indomani il re notò il furto e, infuriato, ordinò alle guardie la convocazione di coloro che conoscevano il castello. Così ricevettero una citazione: il maggiordomo che era in contrasto con il re, il cuoco affidabile e onesto e John Watson.

Il sovrano decise di interrogare dapprima il servitore, di cui era più sospettoso, poi il cuoco e, infine, John.

Quest’ ultimo dovette pensarci un po’ prima di rispondere alle domande che il sovrano gli poneva, per non lasciarsi sfuggire qualcosa. Poiché era un uomo onesto ebbe difficoltà nell’ingannare il sovrano, ma era l’unico sistema per vendicarsi.

John non era assai abile a mentire e pensò di essere spacciato, ma all’indomani il re ordinò l’arresto del servitore.

Prima di essere portato via, il servitore urlò di essere innocente, ma urlò anche che il sovrano era una bestia cattiva, senza pietà e senza amore.

Il re pensò agli insulti del servitore e capì che purtroppo era vero; si pentì di tutte le orribili azioni che aveva commesso nella propria esistenza. Decise di diventare un sovrano perbene. Andò subito a trovare John, lo pagò per l’accurata igienizzazione che aveva fatto.

John rimase zitto, sorpreso dal cambiamento del re e provò un senso di rimorso. Il sovrano si era pentito e lui gli aveva sottratto tutte le sue corone preferite. Decise di dirgli la verità e il re disse: “Grazie per averlo fatto, se non fosse successo io sarei ancora il re Buio, adesso invece sono il re Sole. Non andrai in prigione perché mi hai donato la luce. Dirò ai miei soldati di liberare il servitore e mi scuserò con lui per l’accaduto.”.

John e Sole divennero grandi amici e le corone ritornarono al loro posto.

Scritto da Elena Corsano, Christian Fuso, Giulia Bruno –classe 5C

ABC come Corona (staffetta 5)

Tanto tempo fa, Corona era un ornamento bello, brillante, magnifico, mai esistito qualcosa di simile ad esso, era, perciò, tenuto ben occultato.

Si trovava nel terribile bosco buio, tenebroso e incantato, tra gli alberi fitti e tetri. Aveva forma quadrata, tanti frammenti di ferro, quattro fiori montati su una torre ed era estremamente tempestato di brillanti.

Esso era appoggiato su un maestoso masso di monumentale bellezza, era tenuto a bada e controllato dagli amici animali.

Il gioiello riposava in una calma nottata; il chiarore dell’amica Luna lo rassicurava e lo riscaldava nell’ombroso bosco.

La roccia su cui era appoggiato gli piaceva, anche se era ruvida e irregolare.

Il grazioso ornamento era là da un’eternità, o almeno così credeva, e aveva avuto tanto tempo per abituarsi all’habitat circostante.

Ad un tratto udì un rumore, che irrompeva nella calma. Il gioiello assonnato si risvegliò all’improvviso, non vedeva nessuno, ma la Luna cercava di chiarirgli alcune cose: era impaurito e gli occhioni erano riempiti di ansia.

Corona rotolò giù dall’enorme masso e andò sotto un alto albero, alzò gli occhi e sussurrò con calma, ma in fondo alla vocina giaceva un pizzico di angoscia: “Ehi, Ghiando! Mi aiuteresti?”.

Da una cavità nel tronco del albero uscì uno scoiattolo, con il capo fra le nuvole. Aveva due grossi incisivi, una codona folta e occhi azzurri. Ghiando era l’amico più vicino a quell’ornamento ed era anche assai astuto e furbo.

“Che cosa è accaduto?” Ghiando era sorpreso di trovare a quell’ora l’amico.

“Dietro il cespuglio c’è qualcuno, credo sia un’orribile creatura!”; Corona era certo che un fantasma stesse appostato vicino a lui. Ma Ghiando non credeva nei mostri, né tanto meno nei fantasmi così si avviò verso il cespuglio per far vedere al gioiello che era tutto a posto e che nessun mostro si nascondeva lì.

– Qualche cucciolo starà giocando – rifletté Ghiando, guardò dietro il cespuglio, ma non c’era nessuno. Ritornò all’albero mentre Corona restò a guardare verso terra: c’era qualcosa… un insetto, ma molto piccolo, che alla sua vista gli chiese subito:

“Sei… Corona?” il grazioso gioiello annuì e l’insetto continuò subito “vieni con me, un animale dice di avere bisogno di te… vieni”.

I due cominciarono a incamminarsi e nel giro di alcuni minuti l’insetto indicò un’enorme caverna ed esclamò che l’animale era là e voleva vederlo.

L’ornamento rotolò nella caverna ma, appena entrato, rimase chiuso e non vide nessuno. Capì di trovarsi in un sacco di juta che l’insetto cominciò a trascinare.

Tempo dopo l’insetto riaprì il sacco; Corona uscì e vide un gigantesco virus. Poi Corona venne preso e appoggiato sull’enorme capo di quel virus.

“Mi scusi, ma lei chi è?” il gioiello era allarmato, ma il virus non si curò e rispose: “Ora sono il Corona-Virus! Il virus più grande che esista!” I piccoli virus che assomigliavano a insetti acclamarono il loro Capo, urlando e applaudendo. Dopo una breve pausa il Corona-Virus incominciò a esporre il suo piano malvagio:

“Sarò presto l’imperatore del globo! I miei Virus-Guerrieri infettano centinaia e centinaia di esseri umani! E tutto questo grazie a te, gioiello, adesso che ho una corona in capo sono realmente indistruttibile! Se quel mio caro amico non avesse avuto l’idea di rapirti, io non sarei così cattivo!”.

Corona non capiva perché mai solo adesso che il virus aveva lui era potente, così (col poco coraggio che gli rimaneva) chiese a quel mostro:

“…ma perché ti servo io? Sono solo una corona”

“Perché sei una corona che mi rende il re dei re! Senza te sarei solo un virus impacciato”.

“Sarò presto l’imperatore del globo!” ripetette in tono impaziente.

Corona non vedeva la sua faccia perché stava sulla testa. Il suo corpo era ricoperto da protuberanze simili a orecchie d’orco. Le protuberanze erano rosse e il suo corpo era di un grigio bluastro.

Corona pensò di scivolare giù, ma cambiò idea quando si rese conto che sarebbe rimasto incastrato. Non sapeva più che fare, quando gli venne in mente un’idea. Essendo amico degli animali poteva chiedere a loro! Così senza pensarci due volte strillò: “Ghiando, Molly, Billy, Renni!”

In un batter d’occhio arrivarono Ghiando lo scoiattolo, Molly la coniglietta, Billy il ragno e Renni la volpe. Ghiando e Renni con la loro coda folta cominciarono a solleticare il Corona- Virus; Billy, approfittando della distrazione del Virus, tesse una ragnatela per condurre Corona a terra dove lo attendeva Molly che l’avrebbe condotta alla sua roccia.

Molly corse con le sue corte zampe fino alla roccia di Corona. Ma, appena arrivati, videro qualcuno. Era il re!

Finalmente era venuto a riprendere Corona. Così Corona, a malincuore, dovette lasciare quel posto incantato.

Ma non incantato per magia, era incantato perché là, aveva trovato degli amici veri.

Scritto da Elena Stefano, Giulia Bruno, Angela Portaccio – classe 5C

ABC come Corona (staffetta 6)

Nel 2020 vi era una corona fantastica, brillante e molto potente. Chiunque avesse in mano questa corona diventava quasi imbattibile.

Un virus molto debole voleva rubare questa corona e stava progettando un piano da mesi. Finalmente, trovò un piano perfetto per impossessarsi della corona e diventare il Coronavirus!

Un bel giorno di primavera, il virus disse: – E’ il giorno giusto per rubare la corona! Era la giornata perfetta. In quei mesi si era mutato ogni secondo che passava. Ogni volta che mutava, diventava sempre più forte e veloce. Lui era abbastanza genio per far ammalare chi volesse.

Il pomeriggio tutti dormivano sogni felici ed era quello il momento in cui il virus avrebbe agito. Wow! Che cattiveria!

Il virus temeva una sola cosa, era Willy una guardia formica che il Presidente della Repubblica scelse per le sue abilità. La guardia poteva vederlo con le sue antenne speciali, sollevava il quintuplo del suo peso corporeo, e aveva i jeans e mangiava wafer super proteici.

Il virus si travestì da formica e disse alla guardia: – Il Presidente mi ha detto di pulire bene la corona! – La guardia lo fece passare. Con sé aveva uno straccio sporco di una sostanza, un colore a tempera invisibile con cui coprì tutta la corona, la prese e scappò via, per non farsi beccare.

Quando si svegliarono tutti, non trovarono più la corona e spaventati corsero a cercarla dappertutto. Intanto il virus si catapultò con la corona in una stanza del municipio del paese di nome Taviano, in provincia di Lecce. Lì invisibile agli occhi delle persone umane, puliva con cattiveria la sua reale corona immerso nella stanza piena di monete d’oro e d’argento.

Mentre tutti cercavano la corona preoccupati, due ragazzi videro tracce dei brillantini che probabilmente aveva lasciato la corona quando era stata presa.

I due amici, che si chiamavano Giorgio e Lucia, sentirono dei rumori provenire dal municipio, andarono a controllare e videro una stanza piena di monete, entrarono e Lucia disse: “Eccola là!”

Allora andarono a prendere la corona, ma si accorsero che, insieme alla corona, c’era anche il virus. A quel punto lanciarono una moneta per fare andare via il virus e prendere la corona, ci riuscirono e, mentre il virus era distratto, loro chiusero la porta e tutte le finestre.

Fu cosi che il virus non infettò più nessuno e morì lì, in quella stanza del municipio di Taviano!

Scritto da Giorgio Santacroce, Aurora Picciolo, Serena Rainò – classe 5C

ABC come Corona (staffetta 7)

Qualche tempo fa una fanciulla di nome Martina era salita al trono del regno meridionale chiamato Monarchia del Mare. Martina era bella, bionda e molto alta. Aveva quindici anni, ma era assai intelligente per amministrare il suo impero senza nessun timore e con forte tenacia.

Quando era diventata imperatrice l’affettuosa madre le aveva fatto un bell’omaggio: una bellissima corona d’oro, ornata di meravigliose pietre, incastonate alle estremità laterali. In alto al centro una bellissima ametista di color viola delicato e di forma ovale rendeva la corona molto fine.

Martina aveva moltissima fantasia, forse troppa: la bellissima corona le appariva quasi umana, gli occhi fatti di gioielli le mandavano affettuosi messaggi: “afferrami, Martina, io sono tua!”.

Invero non era fantasia, la corona era viva e aveva sentimenti ed emozioni; tuttavia non poteva farsi scoprire, ma doveva tacere tutto il dì e mantenersi appoggiata immobile sulla testa di Martina, senza osare muovere una gemma.

Era bello, però, accompagnare quella aggraziata fanciulla ovunque andasse, amava assistere agli intriganti processi, ai favolosi spettacoli guardati dal posto d’onore, anche quelli di beneficenza e alle interessanti conferenze. Quando Martina si abbelliva allo specchio, la corona si ammirava e meditava su come fosse la propria vita distante da quella tenera ragazza. Probabilmente molto triste, infelice.

Ma non sempre era bello o appassionante, a volte si annoiava ad esempio quando Martina dormiva. La corona, infatti, non aveva l’esigenza di dormire, era un oggetto fermo sulla testa di quella meravigliosa fanciulla. Mentre tutti dormivano la corona incontrava altre corone, appartenute alle antiche regine e agli antichi re, messe in una teca trasparente, con cui chiacchierava fino all’ alba. Poi tornava rotolando al suo posto, così che non si avesse la minima idea di quello che era successo.

Ogni mattina, quando Martina si svegliava, controllava che la corona fosse al suo posto e infatti lo era.

Si accorgeva che la sua corona diventava ogni giorno più splendente e di questo se ne accorgeva anche sua madre.

Una mattina, l’imperatrice si svegliò all’alba, aveva avuto forse un presentimento: la corona, infatti, era sparita dalla teca e la ragazza avvertì tutto il castello dell’accaduto.

La corona, intanto, era arrivata in casa di una bambina, un po’sfortunata che tutti prendevano in giro. I suoi compagni la offendevano per il suo aspetto fisico e la timidezza e lei, di questo, ne soffriva molto.

La corona che sapeva di possedere tre aiuti magici, decise di aiutare Maria sfruttando il primo. Le pietre preziose cominciarono a brillare così tanto che la bambina si trasformò in una bellissima ragazza felice di poter stare insieme agli altri senza problemi.

Il padre di Maria, un famoso medico, si accorse di questo strano oggetto in casa. Lo prese in mano e sentì un prurito strano alle mani. Posò la corona sul tavolo e questa cominciò a parlare: “Posso esaudire un tuo desiderio ma solo se servirà ad aiutare tutta l’umanità”.

Il medico, senza dubbi, chiese alla corona la formula per poter sconfiggere un virus sconosciuto. Il secondo aiuto divenne, dunque, la formula che il medico recitò per tre volte, per tre giorni consecutivi: “W Martina, imperatrice in jeans, W la corona che il mondo aiuterà!”

Il terzo giorno il medico comunicò a tutti i suoi colleghi la formula del vaccino che aveva trovato. Intanto, l’imperatrice, piangeva per la mancanza della sua corona preferita…

Che sollievo appena la sofferenza sparì. Le persone si liberarono dalla pandemia.

Il popolo iniziò ad uscire per strada, a salutarsi e a stringersi e dopo la solitudine

apprezzarono l’amorevolezza per il prossimo.

La Corona accorgendosi di quella dolcezza oltremisura ripensò alla sua principessa.

Maria e suo padre Kevin per sdebitarsi domandarono a Corona quale fosse il suo desiderio segreto.

Lei disse che voleva dedicarsi alla sua imperatrice Martina e che avrebbe usato il suo terzo aiuto per questo, così pronunciò la formula stregata ‘’Xala-yala’’ e si trovò magicamente catapultata dalla sua sovrana.

L’imperatrice impallidì dalla sorpresa di rivedere la sua Corona, felicissima si promise che quella corona sarebbe stata per sempre il suo Diadema ufficiale e simbolo della sua regalità.

Scritto da Giulia Bruno, Margherita Gatto, Elena Stefano – classe 5C

ABC come Corona (staffetta 8)

C’era una volta, non molto tempo fa, in un Paese non lontano dal nostro, un animaletto tutto nero, con due grandi occhi, le orecchie appuntite e in testa una grande corona di cui non si conosceva il suo nome.

Tutti coloro che lo incontravano e gli passavano accanto, incominciavano improvvisamente a starnutire e ad ammalarsi gravemente. Nessuno lo aveva mai visto prima, eppure tutti ne parlavano: TV, radio, giornali, social…

…insomma dappertutto.

Un giorno, il piccolo animaletto con la sua corona andò per una via dove c’erano tante persone. Nella folla l’animale perse la corona che rotolò in un angolo della strada. Proprio da lì, in quel preciso istante, si trovò a passare un famoso dottore del paese, che, incuriosito da questa, la raccolse da terra.

Appena la prese in mano cominciò a sentirsi strano e cominciò a respirare male.

Il dottore si chiamava John ed era un famoso scienziato, egli notò subito il fatto che, durante il tragitto per tornare a casa con la corona in mano, tutte le persone che gli passavano accanto accusavano gli stessi problemi di respirazione.

Arrivato a casa, nel suo laboratorio, fra un colpo di tosse e uno starnuto, si mise ad analizzare questa corona, quale meraviglia nell’analizzarla! Vide che era portatrice di un virus sconosciuto che attaccava le vie respiratorie!!!

Lo scienziato si accorse che questo essere era di forma tonda, grigio con dei puntini rossi che spuntavano fuori.

La sua forma particolare faceva in modo che si moltiplicasse rapidamente, inoltre rotolava velocissimo, tanto da passare da una persona all’altra.

Le persone colpite soffrivano molto perché questa sfera infetta si impossessava dei loro polmoni, non facendole più respirare.

Pertanto, i medici dovevano far indossare ai pazienti una speciale maschera che permetteva loro di respirare.

Lo scienziato, studiando accuratamente il virus che aveva scoperto, aveva capito il metodo per sconfiggerlo: infatti creò un farmaco che entrando nel corpo emanava calore, talmente tanto calore da uccidere questo essere.

Fu così che il calore sconfisse il virus, ma nello stesso tempo, il calore tornò a permeare la vita delle persone che guarirono e tornarono a riabbracciarsi festosamente ovunque si trovassero.

Scritto da Letizia Chetta, Serena Rainò, Giorgio Santacroce – classe 5C

ABC come Corona (staffetta 9)

Margaret, principessa del castello Fiorito, custodiva segretamente le sue corone.

A Fiorinpopoli, come nel castello, tutto era circondato da fiori colorati, da aiuole con alberi fioriti e fontane.

La corona preferita da Margaret era quella che tutti desideravano. Per questo era custodita nella stanza più buia del castello, la stanza della Bontà.

La principessa la indossava solo alle feste e alle manifestazioni più importanti. Quando non la indossava, Margaret, andava a controllare la corona nello scrigno. Questo tesoro era stato creato da un artigiano solo per lei.

C’erano fiori e farfalle di brillanti e topazi che circondavano la corona; la lettera M, al centro, fatta di molte pietre preziose, faceva brillare la testa della principessa e la rendeva molto felice.

Un giorno la principessa Margaret decise di organizzare un ballo, tutte le persone del villaggio dovevano partecipare.

Organizzò gare con la fune, con i cavalli, fece mettere tanti palloncini colorati e tanta musica per poter ballare

Tutti al villaggio erano eccitati per questo evento, perché tutte le fanciulle dovevano gareggiare: chi sarebbe riuscita a fare la torta più creativa, avrebbe potuto esprimere un desiderio alla principessa e questa l’avrebbe esaudito.

Nel villaggio di Fiorinpopoli si conoscevano tutti come in una grande famiglia. C’erano delle ragazze, sue coetanee, che desideravano così tanto indossare la sua corona tempestata di pietre preziose, fu così che una di loro vinse il primo premio per aver realizzato la torta più bella.

La torta era a cinque piani, ogni piano rappresentava un fiore diverso, in cima c’era una corona come quella della principessa Margaret.

Finite le gare, la principessa volle scoprire il desiderio della ragazza. Margaret le chiese di avvicinarsi e di dire il suo nome – “Principessa il mio nome è Julia” ella rispose, la principessa le chiese poi cosa desiderasse e la ragazza le rispose che voleva indossare la sua corona.

La principessa Margaret rimase molto colpita e mortificata dal desiderio espresso dalla giovane Julia.

Avrebbe dovuto rinunciare alla sua corona preferita, anche solo per farla indossare ad un’altra fanciulla!

Non potendo venire meno alla parola data, decise di mantenere la promessa e fece indossare la corona alla giovane Julia.

Quel gesto di estrema generosità della principessa Margaret fu decisivo per la sorte del regno di Fiorinpopoli.

Appena la ragazza indossò la Corona nel cielo apparve un grande e coloratissimo arcobaleno, tra le nuvole apparve un cavallo alato di nome Parsifal che pronunciò parole di lode per la principessa.

Il premio della Bontà era destinato a lei, da quel giorno, nel regno di Fiorinpopoli nessuno sarebbe stato mai più triste. Tutti vissero per sempre sereni e sorridenti.

Scritto da Margherita Gatto, Elena Corsano, Letizia Chetta – classe 5C

ABC come Corona (staffetta 10)

Una Bella corona

era in testa a una burlona Felice e allegrona.

Se ne stava un po’ Mogia

E Quatta quatta

a guardare di soppiatto

un Topone un po’ ciccione. Il Topone un po’ accigliato la guardò arrabbiato

e corse via un po’ seccato.

Quella bella corona

se ne stava lì da un’ora.

La mattina la corona si svegliò ben riposata quando si accorse di esser stata rubata.

Chi poteva esser stato?

Chi a tanto sarebbe arrivato?

Non le veniva in mente nessuno

d’altronde vedeva solo qualcuno.

Qualcuno di nobile e ricco tanto

da avere rispetto alquanto.

Rispetto che solo la regina gli poteva dare, quindi la doveva rispettare!

Ma dov’era non si capiva!

Poi vide un uomo in divisa,

una divisa gialla e blu

che si avvicinava sempre di più.

La corona un po’ intontita

guardava meravigliata l’uomo in divisa:

ora capiva dov’era finita,

era stata una cosa improvvisa!

Nei sotterranei del suo regno amato riconosceva un uomo pelato,

era il consigliere della regina

mascherato da principessina!

Il consigliere con forza virale

per il potere innescava una guerra mondiale, rubando la corona rompeva l’armonia

e provocava una gran pandemia!

La corona parlò al codardo:

le sue parole lo colpirono al cuore,

si pentì di essere stato bugiardo

e la riconsegnò con rinnovato amore.

La regina non scoprì mai quel patto,

di salvezza dell’umanità,

che la corona aveva fatto con gentilezza

ma anche con tanta generosità!

Scritto da Riccardo Grimaldi, Angela Portaccio, Aurora Picciolo – classe 5C

ABC come Corona (staffetta 11)

In un grande castello di una vecchia cittadina, tanto tempo fa, risiedeva un grande re.

Il re era una persona molto buona, ma solo quando non indossava la sua corona.

Questa corona sembrava avere dei poteri malefici che trasformavano in cattivo tutto ciò che era buono. Aveva una forma tutta ad archi di colore nero e dorato.

Il Re, come ogni notte, poggiava la corona sul suo comodino.

Geppo, il suo cameriere di fiducia, ebbe l’idea di sgattaiolare al buio nella stanza del Re e di rubare la corona.

Geppo pensava che se il Re non poteva più indossare la corona malefica sarebbe stata la persona più buona di questo mondo e nel Regno tutti sarebbero vissuti felici e contenti.

Quando il Re si svegliò la mattina dopo, andò per prendere la corona e non la trovò. Su tutte le furie, chiamò Geppo per chiedere spiegazioni. Ma Geppo finse di cadere dalle nuvole.

Il Re incominciò a pregare: “Per favore, per favore, ritrovate la mia corona: senza la corona io sono un handicappato”. Il poverino non sapeva che la corona era malefica e la rivoleva a tutti i costi. Il Re si mise a piangere.

Geppo, che era un musicista, prese la chitarra e incominciò a suonare una canzone jazz. Una di quelle canzoni magiche.

Geppo non aveva finito ancora di suonare, che all’improvviso sulla testa del Re ricomparve la corona. Il re non credeva ai suoi occhi! Era così contento che si mise a ridere. E rideva a crepapelle. Geppo vide che la corona non era più malefica e che il Re era ritornato una brava persona.

“Cosa le preparo per pranzo?” Chiese Geppo al Re.

Il Re, senza pensarci due volte, disse: “Un bel piatto di wurstel, Geppo!”

Geppo incominciò prendendo i wurstel dal frigo, appena finito di cucinare Geppo portò i wurstel al Re.

Il Re iniziò a cenare e disse a Geppo “Sono contendo di avere un servitore fedele come te! E per questo ti premio: voglio che tu indossi la mia corona per un giorno intero come hai sempre desiderato”.

Geppo era molto contento del regalo che il Re gli aveva fatto e iniziò a strofinare la corona per renderla più lucida prima di indossarla, ma sentì una vocina che veniva da dentro la corona che diceva: “Geppo, esprimi un desiderio e ti verrà esaudito!” Geppo, all’inizio fu meravigliato, poi rispose: “Corona, io vorrei innamorarmi di una bella principessa”.

Ma nulla successe, fino a quando, il giorno dopo aver consegnato la corona al Re, vide alle sue spalle una carrozza dalla quale scendeva una bellissima principessa.

Appena lo vide, ella si innamorò subito di Geppo.

Fu allora che Geppo capì che la corona era magica solo se la indossavano persone dall’animo buono come il Re e lui stesso.

Qualche tempo dopo, con il permesso del Re sposò la sua Principessa e vissero tutti felici e contenti.

Scritto da Serena Rainò, Riccardo Grimaldi, Elena Corsano – classe 5C