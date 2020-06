ABC come Corona: ottava giornata di letture

Proseguono le giornate di lettura del progetto “ABC come Corona” ideato dal sottoscritto (Gianni Micheli) insieme a BiMed e dedicato alle scuole e alle classi già partecipanti alla rinomata Staffetta di Scrittura Creativa nei giorni di quella che è passata alla storia come Fase 1.

Scopo del progetto/laboratorio è stato quello di ridare prestigio narrativo (ancora in forma di staffetta) a quel sostantivo, la corona, indicante il prezioso ornamento di tanti protagonisti dei racconti della nostra infanzia, oggi scalzato dal noto virus che sta cambiando tutte le nostre abitudini, in particolar modo quelle sociali, tra l’altro le più preziose. Per saperne di più vi invito a leggere il progetto nella sua forma integrale tenendo presente, ed in questi racconti se ne potrà prendere visione, che alle classi partecipanti al progetto sono state poste, in aggiunta, delle limitazioni in merito alla struttura e alla composizione dei periodi.

Oggi leggiamo i racconti inviati dalla Direzione Didattica Statale Giffoni Valle Piana (SA). Il percorso è stato curato dalla docente Immacolata Pepe.

Se qualche spunto è di vostro gradimento potete segnalarlo sui social utilizzando l’hashtag #abccomecorona.

Buona lettura!

* * *

Il coronavirus

Verso la fine del 2019, inizio 2020 in un strano castello situato sulla cima più alta della Cina, controllato da milioni di guardie c’era uno strano batterio non studiato ancora e quasi impossibile a trovare una cura.

Una notte il cinese Kualla decise di entrare in questo strano castello per sapere cosa ci fosse all’interno e perché fosse sorvegliato da tante guardie.

Mentre saliva sulla cima, si nascondeva dappertutto, per non farsi scoprire dalle guardie. Arrivato in cima, con molta fatica, dopo cinque giorni di duro lavoro, si vesti come le guardie e iniziò a parlare con loro, ma loro non capivano il perché di tutte quelle domande, quando all’improvviso, davanti all’ingresso, si trovò il capo delle guardie che faceva un’ispezione, allora per Kualla fu il momento giusto per entrare.

Appena varcò l’ingresso vide che in quel castello non c’era nulla e non capiva il perché di tutte quelle guardie per un castello vuoto.

Dopo aver perquisito tutto il castello, decise di ritornare al centro della Cina e dare le risposte che si chiedeva l’intero popolo su di esso ma, appena arrivò in Cina, fu colpito da una forte tosse, dal mal di gola e da una febbre molto alta, comunque decise di uscire per dare le informazioni al popolo.

Il popolo, meravigliato da quanto il governo fosse sciocco a sorvegliare un castello vuoto, decise di protestare e proprio a capo della protesta c’era Kualla. Il governo sentì il motivo della protesta e non capiva come il popolo conoscesse cosa ci fosse nel castello, quindi pensò che qualche guardia avesse parlato ma era impossibile perché era vietato entrare e, poi, ogni sera venivano fatti dei controlli.

Proprio la sera della protesta, Kualla decise di andare in ospedale perché non capiva cosa gli stesse succedendo, stava sempre male. Arrivato in ospedale nessun medico riuscì a capire cosa fosse fino a quando il governo scoprì che lui era il responsabile della protesta e che era entrato nel castello.

A causa del suo malore decisero di fargli un tampone, che risultò positivo. Kualla era stato colpito da un male che fu chiamato: Corona Virus.

Dopo aver scoperto che era il covid 19, lo ricoverarono ma, prima che fosse ricoverato, senza sapere della sua malattia, aveva infettato altre persone, poi altre ed altre ancora e così via. La cosa iniziò ad ingrandirsi, in modo esagerato, tanto che le persone non uscivano più di casa. A l tg infatti dicevano che la città di Wang era stata colpita da un virus molto cattivo e contagioso. Un giorno arrivò un vecchio saggio a Wang che disse: “Per trovare la cura di questo virus bisogna trovare la sua corona”. Tutti si chiesero il perché ed il vecchio saggio rispose che il virus prima era un batterio buono poi ebbe una trasformazione improvvisa perché qualcuno gli aveva rubato proprio la sua corona. Secondo il saggio non vi erano vaccini e non vi erano cure. I medici e gli scienziati non avrebbero potuto sconfiggerlo in alcun modo. Solo restituendo al virus la sua bella ed amata corona tutte le cose sarebbero cambiate e gli ammalati sarebbero guariti. Bisognava fare in fretta, trovare la corona dunque e trasformare di nuovo il virus cattivo in un batterio buono. Aggiunse il saggio che un turista degli Stati Uniti aveva preso la corona nascondendola in un hotel della città di Whang.

Nel frattempo il virus continuava a propagarsi per tutto il mondo. Molte persone si ammalarono e molte morirono e così ci fu una vera e propria “pandemia”. Il mondo si trovò in un caos totale, ma nessuno riusciva a trovare la corona. Visto che non vi erano vaccini qual’ era il segreto custodito dalla Corona? Diventò tutto molto triste persone rinchiuse in casa, altre in ospedali senza nessuno dei familiari che gli potesse dare un po’ di conforto. Ai TG si sentivano ormai solo e sempre più notizie sconfortanti, ma qualcosa doveva pur muoversi. Ed allora tutti i dottori specializzati si riunirono per fare in modo di trovare una cura…

Andarono negli Stati Uniti, cercarono dappertutto ma senza nessun risultato e fu così che si decise, allora, di sperimentare qualcosa di nuovo. Furono trovati dei medicinali che su alcuni davano buone speranze ma era ancora troppo poco…

Così si penso che se ognuno avesse fatto la propria parte ne sarebbero usciti vittoriosi…

E così si pensò che il segreto della corona non era custodito da nessuna parte.

Il segreto era di restare tutti a casa per sconfiggere il virus, così il virus non avrebbe più potuto attaccare nessuno e tutti avrebbero potuto vivere la vita di sempre.

Il virus sconfitto

Viveva a Quad City il re Farat, apprezzato da tutti. Era apprezzato non solo perché la sua bellezza e la sua gentilezza attirava tutti, ma anche perché aveva una corona bellissima. Egli teneva sul capo una corona molto preziosa, tutta d’oro e diamanti ed impreziosita da pietre di color verde smeraldo. Farat teneva così tanto alla sua corona che le diede perfino un nome: “Bea”. Anche se apprezzato da tanti, nella sua città, c’era un uomo molto cattivo di nome Tael, da tutti chiamato “signor Virus”, perché aveva un laboratorio dove creava virus.

Questi, preso dall’ira di non possedere la corona, si rinchiuse nel suo laboratorio e per giorni sperimentò le sue pazzie, dando pure un nome alla sua provetta, la chiamò Mael cioè sovrano.

Inconsapevole del fatto che aveva creato un virus e che lui stesso era stato infettato, uscì dal suo laboratorio, attraversò le foreste di Farrow e arrivò a Quad City per potersi impossessare della corona… ma non sapeva cosa sarebbe successo dopo poco tempo dal suo arrivo!

Appena giunse nel regno, si precipitò in una locanda perché aveva fame e, anche se era colma di gente in quanto c’era una riunione tra cacciatori di cinghiali, riuscì a trovare posto.

Tael non aveva ancora capito di essere contaminato dal virus e quindi contagiò tutte le genti presenti nel ritrovo.

Successivamente si diresse presso la piazza della città intitolata ad Oscar Wilde; qui si sedette su una panchina e pensò che a pancia piena poteva riflettere meglio su un piano per rubare la corona.

All’improvviso le dita delle sue mani cominciarono a diventare più rigide e grigie, come il colore del suo virus e capì che, purtroppo, lui si era infettato.

Quindi, nervosissimo, doveva cercare una soluzione al più presto perché godere di quella corona, per lui adesso, era più che mai necessario. Era obbligatorio perché, come gli aveva rivelato Jonathan, il guardiano del Faro di Punta Vagno al rientro della spedizione a Genova, la corona del re Farat, oltre ad essere costosa, magnifica e rara, in quanto tutta d’oro, aveva incastonato in essa uno smeraldo che era appartenuto a Cleopatra, ultima regina d’Egitto, che aveva il dono dell’immortalità.

Intanto cominciò a vedere gente disperata in giro che, mentre correva, si pietrificava e capì che il virus si stava diffondendo velocemente e dappertutto.

Si diresse allora velocemente davanti alle mura della città; lì incontrò le guardie del Re e strinse loro le mani in segno di educazione (pensarono le povere vittime), invece, lo fece per contagiarli ed essi, immediatamente, si pietrificarono.

Corse celermente poi verso la camera del re, qui trovò una teca antisfondamento, che cercò di rompere con lo scettro appuntito del re che stava dormendo.

Tael riuscì a rompere la teca e ad afferrare la corona ma, in quel momento esatto, Tael si pietrificò davanti agli occhi del re che si risvegliò per il vigoroso trambusto.

Che sfortuna!

Il re, anche se appena sveglio, contattò subito un suo vecchio amico stregone per farsi preparare un antivirus in modo che tutta la popolazione guarisse.

Lo stregone, dopo qualche tempo, disse al re: – L’antivirus è pronto, ma fa attenzione, devi far bere solo una goccia di questo potentissimo siero a tutta la popolazione e vedrai che tutti guariranno…

Il re rispose: – Sarà fatto!

Appena arrivò in città, radunò la popolazione nella grandissima piazza, con al centro una bellissima fontana, e, a uno per volta, fece bere solo una goccia, a tutti gli abitanti di Quad City.

Come per magia, vecchi e bambini, giovani in salute ed ammalati, sentirono un’energia e una forza diffondersi dentro di loro: la pozione stava già facendo effetto!

Da quel giorno tutti gli abitanti di Quad City vissero in salute, felici e contenti, ma con il passare del tempo ci si rese conto che quel siero era davvero prodigioso. Infatti riusciva a proteggere, non solo da quel terribile virus, ma anche da tutte le altre malattie.

Quad City era diventato un paese meraviglioso!

Storia di una corona

Tanto tempo fa c’era una corona d’oro che era indossata dal Re Massimo. Quando lui andò in guerra lasciò la corona a sua figlia Maria che dopo pochi mesi si sarebbe dovuta sposare con il principe Vincenzo. Quella corona dopo la morte del re Massimo sarebbe dovuta andare allo sposo di Maria. Il Re Massimo, visto che la corona dava dei poteri straordinari, prima di partire disse a Maria che doveva darla al servo che sarebbe giunto durante la notte perché la corona non poteva essere ereditata. Lei rispose che sarebbe stata data a Vincenzo perché sarebbe stato il prossimo Re. Allora il padre ingaggiò un ladro per rubare la corona magica. Il ladro, la notte stessa, la rubò e la spezzò per ordine del Re.

Il Re, tornato dalla guerra vittorioso, fu avvicinato dal principe Vincenzo e gli disse che Maria stava male e quasi per morire perché quella corona rompendosi aveva emesso un virus di odio.

Il Re, a questo punto, pensò di far forgiare una nuova corona così da poter combattere il virus esistente su quella vecchia.

Allora il re andò da un suo vecchio amico fabbro e si fece forgiare una nuova corona magica per combattere il virus.

Passò una settimana e il fabbro chiamò re Massimo per dirgli che la corona era pronta. Quando Il fabbro gli consegnò la corona, disse: – Appena arriverai in città, chiama a raccolta la popolazione, alza in alto la corona e pronuncia le seguenti parole magiche: “Con questa corona tra le mani, virus cattivo scompari” e vedrai che tutto ritornerà come prima. Quando re Massimo andò in città pronunciò le parole dette dal fabbro, ma, intimorito dalla reazione della popolazione infuriata, pronunciò parole sbagliate e la popolazione lo uccise. Quando lo venne a sapere, Maria si disperò e disse a Vincenzo, suo promesso sposo: – Recati immediatamente dal fabbro che ha dato le parole magiche a mio padre e quando ritornerai, pronunciale senza aver paura. Vincenzo rispose: – Lo farò per te, mia cara! Subito Vincenzo si diresse dal fabbro e memorizzò le parole. Quando tornò in città, le pronunciò esattamente e, come per incanto, tutto ritornò come prima. Per miracolo guarì anche la sua cara moglie Maria e… il re Massimo tornò in vita…

A quel punto, il Re Massimo era sicuro di proseguire ad essere sovrano del regno, ma il popolo, i suoi soldati e perfino sua figlia Maria non gli davano più ascolto perché vedevano in Vincenzo il vero re, colui che li aveva liberati dal virus.

Allora, re Massimo arrabbiato, ritornò dal suo amico fabbro per farsi costruire un kit in grado di riacquistare la fiducia del suo prediletto popolo, ma il fabbro rispose che tutto ciò non era possibile.

Re Massimo quindi si presentò al suo regno e disse davanti a tutta la popolazione che il giorno dopo, all’ora X sarebbe andato via per terre lontane per praticare yoga e zappare il terreno.

Vincenzo lo bloccò e disse a tutti che Massimo era il vero re perché aveva sempre protetto il popolo, durante le guerre e le battaglie, con il suo sangue e mettendo a rischio anche della sua vita.

Alla fine Vincenzo diede la corona a Re Massimo che proseguì a governare il suo regno per parecchi anni ancora e sua figlia Maria e Vincenzo vissero contenti insieme a lui.

