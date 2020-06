ABC come Corona: nona giornata di letture

Proseguono le giornate di lettura del progetto “ABC come Corona” ideato dal sottoscritto (Gianni Micheli) insieme a BiMed e dedicato alle scuole e alle classi già partecipanti alla rinomata Staffetta di Scrittura Creativa nei giorni di quella che è passata alla storia come Fase 1.

Scopo del progetto/laboratorio è stato quello di ridare prestigio narrativo (ancora in forma di staffetta) a quel sostantivo, la corona, indicante il prezioso ornamento di tanti protagonisti dei racconti della nostra infanzia, oggi scalzato dal noto virus che sta cambiando tutte le nostre abitudini, in particolar modo quelle sociali, tra l’altro le più preziose. Per saperne di più vi invito a leggere il progetto nella sua forma integrale tenendo presente che alle classi partecipanti al progetto sono state poste, in aggiunta, delle limitazioni in merito alla struttura e alla composizione dei periodi.

Oggi leggiamo i racconti inviati dell’Istituto Comprensivo di San Demetrio Corone (CS), classi 3, 4 e 5 di Vaccarizzo Albanese. Il percorso è stato curato dalla docente Serembe Fenisia.

Se qualche spunto è di vostro gradimento potete segnalarlo sui social utilizzando l’hashtag #abccomecorona.

Buona lettura!

@GianniMicheli

* * *

ABC come Corona 1

C’era una volta un re che aveva una corona con pietre preziose. La corona era adagiata su un bel cuscino rosso e se qualcuno la toccava o la indossava veniva fuori un terribile filtro tossico che provocava pesanti starnuti.

Fu una famiglia cinese la prima che toccò la corona. Se la passarono da una persona all’altra, come se fosse il famoso gioco della patata bollente. Ma… appena lasciarono la corona… voilà, il filtro tossico venne fuori provocando tanti, tanti, tanti, ma tanti starnuti!!!

Intanto, una famiglia molto famosa andò a fare una visita al re al grande castello e, mentre il re e la regina intrattenevano gli ospiti, qualcuno entrò dalla finestra, lasciata aperta da un servitore, rubò la corona e se ne andò velocemente al Nord con la sua famiglia, dove nessuno li conosceva. Avevano un nascondiglio segreto; si sarebbero nascosti lì, dove avevano anche un magazzino pieno di gioielli rubati: anelli preziosi, collane costose, orecchini d’oro ecc. Loro non sapevano niente del filtro e quindi… quello che la teneva in mano, Luis, iniziò a tossire e a starnutire. Gli altri si chiesero cosa stesse succedendo e uno di loro, Nick, gli chiese: – “Ma per caso hai la febbre?”. Luis rispose: -“No, non ho la febbre deve essere la polvere che viene dalla corona… ah ah ah!”. Finalmente arrivarono a destinazione. Fu il viaggio più lungo che avessero mai fatto. Ma per loro sfortuna il re aveva messo una piccola telecamera in un angolo della corona, non visibile a occhio nudo. Dopo qualche giorno il re si accorse che la sua preziosa corona non c’era più e si ricordò della telecamera… prese il telefonino e seguì il percorso della corona in mano ai ladri.

Il re partì subito per il Nord con il suo carro a sei cavalli. Dopo quattro giorni arrivò a destinazione, trovò la casa e bussò: Toc-Toc-Toc! Niente, non aprì nessuno e di nuovo: Toc-Toc-Toc! Nessuna risposta!

Perse la pazienza: “Aprite! Aprite! O butto giù la porta!”

I ladri, dalla paura aprirono la porta, e il re, con molta gentilezza: “Siete voi i ladri della mia corona?” Uno di loro rispose: “No, non siamo noi, forse hai sbagliato casa”.

Il re, con garbo fece vedere il telefonino e il relativo percorso. I ladri, rattristati, consegnarono la corona al re e vennero immediatamente imprigionati.

Scritto da Fabiola Balla IV B

ABC come Corona 2

C’era una volta Tommaso che aveva una corona molto brillante. Questa corona faceva innamorare tutti e si trovava nel regno del re Tommaso. Un giorno il re Tommaso andò a fare una galoppata con i suoi cavalieri ma al ritorno passando per la torre della strega Welly gli cadde la corona, quando si chinò per prenderla la strega uscì dalla porta e vide la corona e poi fisso Tommaso. Una leggenda dice che: “colui/colei che guarda la corona e poi fissa negli occhi la persona che la possiede se ne innamora perdutamente”.

E cosi fu la strega e il Re Tommaso si innamorarono, la strega andò a vivere nel regno del re Tommaso ma la cosa non duro molto. La strega una sera venne a sapere dei poteri che aveva la corona e quindi la volle a tutti i costi; appena il re si addormentò Welly non aspettò altro prese la corona salì sulla scopa e volo via.

Il mattino seguente quando il re si svegliò e noto la scomparsa della corona e della sua amata ordinò alle sue migliori guardie di cercare per tutto il suo regno. Al tramonto un cavaliere tornò con buone notizie ma quando cercò di raccontare il tutto vide che la sua voce era scomparsa per colpa dell’incantesimo gettato su di lui dalla strega Welly. Il giorno dopo il re Tommaso volle andare lui di persona a cercare Welly; salì in groppa a Winstor il suo cavallo e si diresse nel posto che era riuscito a intuire dalla sua guardia.

Arrivato nel posto trovò Welly dentro a una capanna e la fece ragionare ma non ci fu verso la strega voleva avere la corona. Il giorno seguente il re Tommaso mando due truppe a prendere la corona ma la strega lancio loro un altro incantesimo; un virus molto potente li aveva contagiati. Nel giro di poche ore quasi tutto il regno del re Tommaso fu contagiato. Le strade erano deserte si vedevano solo i medici casa pere casa che andavano a curare gli abitanti. Il re Tommaso si rinchiuse in camera sua, e ogni giorno a mezzanotte esatta Sabrina l’infermiere personale del re andava a visitarlo e a dirgli il numero di contagiati nel suo regno. Una settimana dopo il regno era tutto contagiato tranne il re, c’erano molti morti e pochi guariti anche negli altri regni il virus arrivò. Il re Tommaso chiamo l’unica guardia non contagiata Paolo e gli disse di andare alla torre di Welly e riprendere la sua corona. Ma li non trovo nessuno trovo un biglietto dove diceva: “avevo previsto il tuo arrivo, si me ne sono andata questo virus mi e sfuggito di mano ma come o creato il virus posso trovare il rimedio. Aspetto il re Tommaso domani alle ore undici nella foresta incantata”. Il mattino seguente così fu Tommaso salì in groppa a Winstor e si diresse verso la foresta incantata dove trovò Welly con la corona in mano. Tommaso non aspetto altro e prese la corona con forza dalle mani della strega e infuriato gli disse di dargli l’antidoto per il virus, e la strega gli verso dentro un barattolo un po’ di miele ma non era un semplice miele, era un miele magico. Così il re non aspettò altro e ritorno al suo regno e andò personalmente a dare a tutti i contagiati rimasti un po’ di questo miele. Il suo regno tornò alla normalità e non si senti più parlare della strega Welly, e fu solo un brutto ricordo.

Scritto da Cosimo Bruno III B

ABC come Corona 3

C’era una volta una bellissima farfalla, che volava nel cielo azzurro. Un giorno di primavera vide per terra una bellissima corona e subito scese giù per prenderla, ma sbatté le ali ad un ramo e si fece male. Tutti gli animaletti le corsero dietro per aiutarla e le presero la corona.

La farfalla, felicissima, non voleva più lasciarla, però non poteva volare perché si era fatta male. Allora tutti gli animaletti della foresta organizzarono una bella festa perché la farfalla era diventata la Regina della foresta. Gli uccellini addobbarono il centro della foresta con archi di fiori di colori: rosso, giallo, rosa pesca, celestino, acquamarina. Poi la poltrona la addobbarono di rose di tantissimi colori e alla bellissima farfalla la chiamarono tutti la Regina della foresta, ma dopo la festa due gazze ladre andarono zitte zitte e rubarono la corona della farfalla e quando la farfalla si accorse che era senza corona si mise a piangere.

Tutti gli animali della foresta corsero in aiuto alla farfalla che era rimasta senza corona, scoprirono che la corona, bella e luccicante era stata rubata dalle gazze ladre. Le gazze ladre erano invidiose della farfalla perché aveva le ali molto colorate e perciò non accettavano il fatto che era diventata anche regina con quella bellissima corona, così pensarono di rubarla. Gli animaletti riuscirono a parlare con le gazze ladre e giunsero ad un patto: le gazze ladre avrebbero dato la corona alla farfalla la mattina seguente solo se gli animaletti le avrebbero costruito delle corone di fiori. Fu così che la farfalla si ritrovò con la corona e visse felice e contenta da regina.

Scritto da Maria Lucia Curci

ABC come Corona 4 – La maledizione della corona

C’era una volta, in una foresta incantata, un piccolo villaggio abitato da topolini, che costudivano una meravigliosa corona d’oro con tante pietre preziose, diamanti e smeraldi. Nella piazza del villaggio, la corona era rappresentata in un grande quadro: costituiva il grande simbolo della città.

La corona era conservata in una cupola di vetro, in una miniera abbandonata. Il custode era un topolino solitario, in realtà era il Re. La corona era famosa per i suoi poteri magici: chi la toccava si trasformava in un drago terribile che sputava fuoco e distruggeva tutto quello che incontrava sulla sua strada.

Infatti i topolini, che sapevano del potere della corona, facevano di tutto per difenderla dai ladroni che volevano impossessarsene perché vedevano solo la ricchezza della corona e non le conseguenze.

Un giorno, mentre la vita del villaggio continuava tranquilla, il guardiano, di nome Jackson, senti un rumore provenire dal bosco. Era il messaggero Vincenzo che portava cattive notizie: avevano avvistato un esercito sconosciuto.

Allora Jackson scese dalla miniera e andò al villaggio per organizzare insieme agli altri topolini un piano. Cominciarono a costruire così un grande muro per proteggere il villaggio.

Mentre i topolini erano impegnati a costruire la muraglia, l’esercito dei Wally, guidati da Harold, avanzava lungo la foresta incantata. Harold voleva a tutti i costi la corona, quindi lasciò la guida dell’esercito al suo amico Riccardo. Harold sapeva da tempo, grazie al suo papà, che la corona era custodita in una miniera abbandonata, quindi si avviò verso la miniera.

Arrivato alla miniera, senza che nessuno lo vedesse, entrò e rimase a bocca aperta: Oh! La corona era meravigliosa e splendente. Subito la prese e la indossò e, come per magia, si trasformò in un brutto drago. Harold, ormai diventato potente non pensò due volte a raggiungere il villaggio. I topolini rimasero sconvolti e spaventati nel vedere il drago che distruggeva tutto il bosco. Allora Jackson capì che aveva commesso un errore grave: aveva lasciato incustodita la corona e doveva fare di tutto per riprendersela.

Disperato, Jackson andò in piazza e guardò il quadro. “Devo assolutamente trovare una soluzione!”. Salì sulla torre e dietro il quadro c’era una piccola ampolla nera che era una pozione magica che faceva svanire le maledizioni.

Il drago ormai era arrivato fino al villaggio, Jackson allora cercò un modo per fare bere la pozione, ci riuscì grazie all’aiuto di una catapulta.

Harold il drago vede arrivare questa piccola ampolla che si spaccò sulla sua testa e per magia tornò un semplice topo.

Jackson a questo punto raccontò la leggenda della maledizione della corona. Tanto tempo fa c’è stato un patto tra il nonno di Jackson, Kevin e la regina Yara delle maledizioni. Se Kevin avesse sconfitto il nemico della regina le avrebbe consegnato una corona d’oro brillante. Però la Regina lo tradì, invece di dargli la corona d’oro gli donò una corona maledetta ma apparentemente preziosa.

Jackson capì, dopo aver sconfitto il drago, come togliere la maledizione grazie allo stregone di nome Xavier. Fece la pozione e si recò nella miniera: lanciò la pozione sulla ampolla che conteneva la corona e svanì l’incantesimo.

All’improvviso comparve la Regina Yara, ma era troppo tardi perché l’incantesimo era stato spezzato.

Gli abitanti del villaggio fecero una grande festa.

La corona, finalmente poteva essere indossata dal RE Jackson tranquillamente e insieme ad Harold che, nel frattempo si era arreso e si era unito alla festa facendo un patto di alleanza.

Scritto da Milanese Francesco, Classe 3^ Vaccarizzo Albanese

Una corona a Quararà

Qualche mese fa nel quartiere di Quararà cadde una corona che a vederla, era bella e meravigliosa, ma in realtà nascondeva qualcosa di tenebroso. Nelle sue famose pietre fucsia custodiva un filtro tossico. Chi la indossava o chi la toccava gli provocava febbre, tosse, starnuti e sudorazione. Nessuno mai aveva visto o capito come fosse accaduto ciò. La corona, per prima, era stata toccata da una famiglia di cinesi, che la indossarono e se la passarono tra di loro proprio come il famoso gioco della patata bollente. Ma non appena questo gioco finì, una tosse apparì e un malvagio starnuto colpì tutta la famiglia e a mano a mano tutto il quartiere si riempì di questo filtro tossico. In tutto il mondo non si fece altro che parlare di ciò, e tutti colpiti dalla curiosità vollero provare il famoso gioco della” corona bollente”. Ma più si giocava con questa corona e più la gente stava male. Un giorno, un bambino piccolo curioso e laborioso, di nome Jonas prese la corona e la portò dal grande saggio di Warloo. Jonas e il saggio capirono che per distruggere il potere negativo della corona bisognava isolarla e non giocare più con lei. Jonas tornò nel quartiere di Quararà e disse a tutti che non si poteva più giocare con la corona, non dovevano pensare ad essa. Così Jonas e il saggio misero la corona su un dirigibile diretto su un’isola sperduta lontano dalla gente. Inoltre Jonas e il saggio crearono una pozione magica da far bere a tutta la gente che aveva giocato con la corona. In un batter d’occhio tutto finì. Così la gente di Quararà, riuscì a dimenticare tutto ciò e i bambini continuarono a giocare tranquillamente e allegramente. E la corona? Chissà dove sarà… Ma noi la conosciamo solo come una leggenda e un gioiello di felicità.

Scritto da Giorgia Montalto

ABC come Corona 5

C’era una volta una corona che apparteneva ad un re di nome Juri. Abitava in Francia in un castello antichissimo.

La corona era fatta d’oro e stava su un cuscinetto. Era molto bella.

Il re si ammalò e mandò le sue guardie a prendere medicinali.

Nel frattempo un virus si intrufolò nel castello e riuscì a rubare la corona e scappò. Le guardie, appena rientrate, erano furiose e si misero a cercare perfino sotto il letto e dietro gli armadi ma non la trovarono. Si misero a cercare anche in paese ma, nulla… Il virus era nella sua caverna e cominciò a usarla.

Il virus faceva formule magiche che lo facevano diventare sempre più forte così pure la sua corona.

Il virus si espanse grazie ai suoi poteri ed era diventato una “Corona virus”. Contagiò tutto il paese e decise di andare a espandersi in tutto il mondo causando molta sofferenza. I medici provarono a sconfiggerlo ma senza riuscirci.

Dopo un po’ di tempo, nacque il figlio del re e cominciò a crescere fin quando diventò un cavaliere che, con la sua spada infilzò il virus e lo distrusse per sempre.

Scritto da Giovanni Tocci III B

Un cambiamento un po’ strano

Nella città dove sorge il sole, c’era un castello infinito, dove vivevano: il re, la regina, i camerieri e le corone del re e della regina. Un giorno la corona del re si sentì male e incominciò a vomitare, a starnutire, ad avere insomma un forte raffreddore.

Dopo un po’ gli venne il mal di testa cosi forte che la fece svenire. Il re e la regina, preoccupati chiamarono il medico.

Quando il medico arrivò, trovò la corona completamente diversa: tutta grigia e con delle punte proteiche color rosso fuoco. Il medico spaventato di tutto ciò prese appunti e disse al re che sarebbe ritornato il giorno successivo.

Arrivato a casa il medico andò subito a studiare il perché la corona fosse cambiata da un momento all’altro. Intanto nel castello la situazione era peggiorata, la corona era diventata più strana e gli erano spuntate altre punte proteiche color grigio chiaro ed arancione scuro. Allora il re chiamò di nuovo il medico e gli descrisse le nuove caratteristiche che si erano formate alla sua povera corona.

Il medico sentito questo capì la medicina da dargli e gli disse che si sarebbe vestito e sarebbe arrivato lì in un lampo. Una volta arrivato il medico prese la valigetta e tirò fuori la medicina ed una grossa puntura. La corona vedendo la puntura, impazzì, e si mise a correre verso la porta di uscita.

La corona correndo ininterrottamente si mise a spruzzare il COVID-19, si tratta di un virus che ha il potere di aggirarsi senza meta per strada in cerca di abitanti da contagiare. È molto malvagio e ha il potere di conquistare la creatività di tutti, sulla Terra non era mai successa una cosa del genere, in fondo la malattia si è creata sul pianeta Marte. Intanto il medico chiamò degli scienziati esperti dei virus, e insieme crearono una tuta anti COVID-19 oppure coronavirus. Creato questo, il medico indossò la tuta e andò al castello per interrogare il re. Appena arrivato chiese alle guardie se gentilmente il re avesse un minuto per parlare. Entrato nella sala del re Terrus gli chiese cosa avesse fatto nei giorni prima che la corona si sentisse male. Il re iniziò a raccontare.

Due settimane prima erano partiti per il famoso pianeta Marte, per un contratto tra re. Appena arrivati il re e la regina, notarono che tutti i cittadini, compreso il re, erano strani, e molto assonnati, come se qualcuno gli avesse tolto la creatività. Quando entrarono nel castello del re Martus il re Terrus appoggiò la corona sul tavolo, e insieme alla regina salirono nella sala degli ospiti. Dopo qualche ora salutarono il re e la regina, presero la corona, e ritornarono a casa. Il medico capi tutto, salutò e ritornò nel suo studio a raccontare tutto ai suoi amici e colleghi scienziati.

Gli scienziati e il medico, scoprirono la medicina e la dissero a tutti. La medicina era: IORESTOACASA. Tutti gli abitanti di tutti i pianeti ascoltarono e piano piano il virus si indebolì sempre di più e dopo alcuni mesi scomparve. Tutti gli abitanti quando avevano saputo che il virus era finalmente sconfitto, si misero a far festa. Il re ancora preoccupato domandò al medico se la corona stava bene, il medico sorridendo gli rispose che la corona stava meglio che mai. Il re sapendo di questa notizia favolosa organizzò una festa in cui invito gli abitanti della terra e tutti gli altri abitanti del sistema solare, così si misero a far festa e vissero tutti felici e contenti.

Scritto da Rosa Angela Emanuela Buffone, Classe V

[Immagine di copertina by William Krause on Unsplash]