ABC come Corona: decima giornata di letture

Proseguono le giornate di lettura del progetto “ABC come Corona” ideato dal sottoscritto (Gianni Micheli) insieme a BiMed e dedicato alle scuole e alle classi già partecipanti alla rinomata Staffetta di Scrittura Creativa nei giorni di quella che è passata alla storia come Fase 1.

Scopo del progetto/laboratorio è stato quello di ridare prestigio narrativo (ancora in forma di staffetta) a quel sostantivo, la corona, indicante il prezioso ornamento di tanti protagonisti dei racconti della nostra infanzia, oggi scalzato dal noto virus che sta cambiando tutte le nostre abitudini, in particolar modo quelle sociali, tra l’altro le più preziose. Per saperne di più vi invito a leggere il progetto nella sua forma integrale tenendo presente che alle classi partecipanti al progetto sono state poste, in aggiunta, delle limitazioni in merito alla struttura e alla composizione dei periodi.

Oggi leggiamo i racconti inviati dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone” di San Giovanni La Punta (CA), classe I C della Scuola Secondaria Inferiore. Il percorso è stato curato dalla docente Maria Grazia Caponnetto.

Se qualche spunto è di vostro gradimento potete segnalarlo sui social utilizzando l'hashtag #abccomecorona.

Buona lettura!

@GianniMicheli

* * *

Coronao e la sua corona

Tutto iniziò una mattina di un freddo inverno quando uno gnomo cinese di nome Coronao, smarrì la sua magica corona. La sua corona era molto bella e dai dettagli particolari: era di colore giallo brillante, aveva delle pietre color rosso fiammante, una lettera “C” coronata da pietre marine e una lettera “Q” per indicare che Coronao era il quinto re qualificato Cinese. La corona aveva un potere magico e chi la possedeva poteva fare avverare i desideri di tutti gli uomini. Lo gnomo era molto preoccupato per ciò che doveva fare, infatti aveva il compito segreto di salvare l’umanità da un virus che la stava distruggendo. Per far questo, aveva bisogno della sua preziosa corona che però ad un certo punto non trovò più. La cercò ovunque giorno e notte, ma senza alcun risultato, e quando ormai aveva perse le speranze, una notte all’improvviso sentì un forte rumore. Si alzò e dalla sua finestra vide una luce bellissima e molto intensa che illuminava la notte buia. Uscì in giardino e ritrovò lì la sua favolosa corona più bella che mai.

Coronao la indossò, ma da subito capì che non era la sua ma un perfetto clone ed iniziò a pensare allora chi poteva aver sostituito e rubato la sua corona. Subito penso a Sky, un suo ex amico, che era sempre stato invidioso della sua intelligenza e manualità. Coronao decise allora di andare a casa di Sky e di spiarlo per qualche giorno. Arrivato lì si posizionò sotto una finestra cominciando a scrutarlo e subito lo vide con la sua corona indosso mentre cercava di far avverare i suoi desideri. Coronao si accorse che Sky non ci riusciva e subito si ricordò che i desideri si avveravano solo se la persona che li esprime cerca di salvare il mondo oppure una altra persona in difficoltà, ma mai avrebbe realizzato desideri che avrebbero riguardato cose materiali come soldi e ricchezza. Sky non vedendo tutti i suoi desideri avverarsi pensò che la corona si fosse guastata e quindi uscì per andare da un suo amico mago per vedere se lui poteva aiutarlo a farla funzionare. Dopo che Sky uscì, Coronao iniziò ad hackerare il sistema d’allarme e dopo due minuti riuscì ad entrare. In tutta fretta prese la corona e mise al suo posto il clone. Tornò a casa e iniziò a lavorare su una teca dove mettere la corona in modo da non farsela più rubare.

Coronao dopo aver finito di lavorare sulla sua teca, stava per posizionare la corona e, magicamente, da questa venne fuori la lettera Q insieme a tantissime altre lettere che formarono una frase: “Quando tutto va male bisogna sperare”. A quel punto Coronao indossò la corona sperando che la magia si realizzasse. Fu allora che l’umanità guarì dal brutto virus da cui era stata colpita e tutto erano felici e contenti e cominciavano ad uscire dalle loro case e iniziavano a salutarsi e ad abbracciarsi. Tutto il mondo ricominciò a vivere serenamente e rimase immune da disgrazie e malattie per lungo tempo. Coronao da quel momento porta sempre con sé la sua teca con dentro la corona magica. Non si sa mai… perdere tempo a cercarla di nuovo potrebbe essere fatale!

Scritto da Maria Rita Seminerio I C

L’incoronazione

La farfalla Beatrice raccontava la realizzazione della sua bellissima corona di fiori, alla sua migliore amica: la talpa Monica.

“Finalmente ho finito di intrecciare la mia bellissima corona di fiori” mormorava la farfalla Beatrice.

“Devo ringraziare la buffa marmotta, per i tanti fiori belli che mi ha trovato!”.

“Ho intrecciato tanti tralci di fiori, ho usato le margherite, le fresie, i biancospini, i fiordalisi, alternati con della felce e dei fiori di loto, mi stavo dimenticando ho messo anche delle magnolie e un po’ di mimosa. Per essere più precisi ho usato quattro di ogni fiore. Devi anche sapere che la mia corona non è fatta solo di fiori e tralci, ma ha come base una bellissima parte in oro brillante, perché io sono la figlia del re delle betulle del giardino più bello al mondo.”

E Monica rimase sbalordita.

La corona che Beatrice aveva rivestito era fatta con oro brillante e tanti rubini rossi.

Essa proveniva da una città molto lontana: Hollywood, chiamata anche la città dei Jeans, perché il re Walter, che era il re di quella città, li indossò per la prima vota in tutto il mondo, sotto il mantello reale.

Nessuno riusciva a vederli perché il mantello era lungo, ma un giorno sua figlia Viola entrò nella stanza del padre perché il suo grosso gatto John vi era entrato e il padre non voleva. Viola lo prese e quando si alzò vide sulla sedia degli strani pantaloni, erano i Jeans. Quando il padre tornò a casa, la figlia gli chiese molte cose tra cui che pantaloni fossero quelli sulla sedia. Il re Walter disse: “Io ti dirò tutto ma tu mi devi raccomandare di non dire niente a nessuno, altrimenti mi arrabbierò e butterò nel bosco quella lurida palla di pelo del tuo gatto!”

Viola non riuscì a mantenere il segreto e lo spifferò alla sua migliore amica. Quando suo padre lo scoprì andò su tutte le furie e decise di punirla.

Quando Re Walter buttò via John, il gatto di Viola, non si accorse che si stava tirando con sé la corona di rubini rossi.

Un giorno quando il padre di Beatrice, il re delle betulle del giardino più bello del mondo, andò nel bosco trovò questa corona e pensò che era perfetta per la sua incoronazione.

Tutti i ministri che organizzavano l’incoronazione si erano riuniti per discutere di faccende importanti, tra cui la scelta della corona che doveva indossare il nuovo re.

Il ministro principale aveva portato una splendida corona fatta di oro e piena di Swarovski.

Il futuro re, il padre di Beatrice, era sbalordito perché essa era splendida e dato che quella corona era più bella di quella da lui trovata, allora decise di regalarla a sua figlia.

Ovviamente Beatrice era contentissima. Aveva anche lei una corona importante, ma non le piaceva tanto il colore, perché il rosso non era il suo colore preferito, quindi decise di ricoprirla con dei fiori. Beatrice era felice solo al pensiero di indossare la sua corona. Decise allora di utilizzarla per l’incoronazione del re, suo padre. Al ballo che si sarebbe tenuto la sera dell’incoronazione, con la sua corona Beatrice avrebbe fatto colpo su tanti ragazzi, mettendoli tutti “KO”. Quella sera Beatrice e suo padre indossarono delle bellissime corone e zittirono tutti.

Scritto da Alessia Cotroneo 1 C

La magia della buffa corona

C’era una volta una regina di nome Elisabetta che viveva in un paese fantastico dove la gente era felice e contenta, tutti andavano d’accordo, si abbracciavano felicemente e vivevano in armonia. La regina era una persona un po’ stravagante, indossava vestiti particolari e possedeva una corona buffa ed eccentrica, dalla forma circolare che si montava e si smontava. La corona era particolare e unica al mondo perché era costituita da quattro piani e ciascuno rappresentava qualcosa.

Nel primo piano c’erano dei pagliacci che avevano in mano delle bolle di sapone e tramite un meccanismo riuscivano a riprodurle.

Nel secondo piano c’erano una quantità infinita di pietre preziose e all’ interno vi erano stampati i volti delle persone che vivevano nel regno.

Nel terzo piano c’erano strumenti musicali come: batteria, flauto, maracas, tromba, xilofono che suonavano davvero.

Il quarto e ultimo piano era il più sobrio, era fatto semplicemente di oro con la punta che emanava luci multicolore.

La regina era amata da tutti perché era molto umile e stava sempre a contatto con il popolo e la sua corona così buffa portava allegria e rendeva tutti molto felici.

Ah, dimenticavo una cosa! La corona era pesantissima per questo era a piani, infatti la regina toglieva e aggiungeva piani in base alle occasioni.

Arrivò il giorno della primavera e nel regno per tradizione si festeggiava.

Tutti erano vestiti con abiti ricoperti di fiori, anche la regina partecipava e per l’occasione indossava la sua bellissima e pesantissima corona. Era uno spettacolo di fiori e di allegria per tutti.

La corona era completa di tutti i suoi quattro piani, i pagliacci erano in movimento e soffiavano le bolle di sapone, gli strumenti suonavano, i volti delle pietre sfoggiavano sorrisi e dal capo usciva una luce strepitosa.

Si ballava, si cantava, si mangiava, ma all’improvviso comparve un oggetto volante e con un vortice rubò la corona.

Tutti rimasero sconvolti e non sapevano cosa fare.

Passarono i giorni, la gente era triste e spenta e non usciva più di casa; è come se la corona in qualche modo fosse collegata con l’umore della gente.

Così la regina vedendo il suo popolo in quelle condizioni decise di andare alla ricerca della sua corona. Prese un cavallo e si incamminò lungo il bosco, anche se non sapeva dove andare.

All’improvviso comparve un essere che non aveva un aspetto proprio umano. Fermò la regina e disse: – Io so dov’è la tua corona; ricordati che l’invidia e la cattiveria sono la causa della sua scomparsa! – e indicò la strada del regno vicino.

All’improvviso sparì ma a terra lasciò una lettera che conteneva questo messaggio: IL GRANDE RE HANS JOHN WILSON VIVE NEL REGNO DELLA CATTIVERIA.

La regina incredula raccolse la lettera e andò verso il regno vicino.

Dopo un po’ arrivò davanti al cancello del castello, questo era chiuso.

Non sapeva come aprirlo, fu così che capì il senso di quell’incontro, d’istinto prese la lettera e lesse ciò che c’era scritto ad alta voce. Il cancello si aprì, il messaggio conteneva la formula magica per aprirlo.

La regina entrò titubante e spaventata. Si guardò intorno ed era tutto desolato, ma all’improvviso spuntò un uomo dall’aspetto lugubre.

Elisabetta si avvicinò e gli chiese: – Buon uomo qual è il tuo nome, io sono la regina del regno accanto e sono qui alla ricerca della mia corona.

L’ uomo un po’ perplesso rispose:-Il mio nome è Kim Xory detto Yang. So già della tua corona e so anche il motivo perché si trova qui. Devi sapere che tanto tempo fa questo regno era felice e allegro come il vostro, ma un giorno venne una strega di nome Zaira che maledì con un virus, denominato COVID 19, la corona del mio re, portando una terribile malattia in tutto il regno e da quel giorno tutti viviamo in casa e fu così che il nostro re si è incattivito. Lui ha rubato la corona perché non sopportava più la visione della vostra allegria.

La regina era sconvolta e chiese come poterla recuperare.

Kim Xory rispose: – Non saprei, so solo che re Wilson la tiene chiusa in una cassaforte dentro la Torre.

Così Elisabetta salutò l’uomo e si recò verso la Torre, vi entrò e salì un’infinità di scale. Trovò l’unica stanza in cima e si addentrò.

Lì dentro c’era un uomo trascurato con la barba lunga e capì subito che era il re Wilson. Si ritrovarono uno di fronte all’altro e il re con un tono di voce alto disse: – Cosa vuoi? Vattene via! So chi sei. Non ti ridarò mai la corona! Che tu sia maledetta come lo sono stato io!

Elisabetta non sapeva cosa fare, era molto spaventata e preoccupata. All’improvviso il tempo si fermò, solo Elisabetta si poteva muovere e dal nulla apparve la creatura che le avevo fornito la lettera con il messaggio. Era immersa da una luce abbagliante molto intensa che emanava un forte calore e subito le si avvicinò e le disse: – Elisabetta, cara regina, solo l’amore può distruggere la maledizione del COVID 19!

La regina disse: – Come? Cosa posso fare? Come potrò mai distruggere questo mostro?

La strana creatura però scomparve e il tempo riprese a scorrere.

Elisabetta pensò per un istante, vide poi le chiavi della cassaforte attaccati ad una catena del re e si buttò addosso a lui, gliele prese e subito si recò ad aprirla.

Indossò la corona e questa magicamente risplendeva di luce più del solito, si recò davanti al balcone della Torre e urlò: -Popolo di questo regno ho bisogno del vostro aiuto è finito il tempo di restare chiusi in casa, uscite e pensate a tutti i bei momenti d’amore che avete custodito nel cuore!

La gente impaurita uscì e incominciò a fare ciò che la regina disse.

Per magia tutto prese colore, le persone erano fuori; si abbracciavano, si baciavano e il re riprese l’aspetto di un tempo.

A quel punto si abbracciarono anche la Regina Elisabetta e il Re Wilson.

La maledizione era finita e tutto ritornò come prima.

Vissero così tutti felici e contenti.

Scritto da Linda Zingarino 1 C

La corona del regno della fantasia

La corona di cui voglio parlare è la mia personale corona della Fantasia, che si trova in una terra lontana ai confini della magia, in un labirinto chiamato Isola della Bellezza.

Simbolo tradizionale della famiglia monarchica del luogo, quasi sempre usata nelle cerimonie importanti. La funzione di questa corona è quindi sempre esplicita, rappresenta la forza e la potenza.

Al solo guardarla emana bagliore e fierezza e un odore di frutta fresca che mette sicuramente di buonumore. È bella, modellata in maniera molto fine e fantasiosa, ha un valore mistico e quindi è rappresenta un vero tesoro. Realizzata in argento dorato, dispone di quattro archi che rappresentano i quattro regni su cui governano quattro figure femminili d’immenso fascino. Ha un diametro di quattrocento millimetri, pesa meno di un chilogrammo, oggi il suo valore materiale potrebbe essere di qualche migliaia di euro. È di forma tonda, tempestata di croci, in particolare tre, che richiamano la forma di alcune foglie di quercia oppure fiori di metallo finemente lavorato, alternati a quattro grosse perle bianche e, sulla base, mostra meravigliose pietre blu, dal taglio rotondo, che suppongo trattasi di topazi o quarzi.

All’interno è rivestita di tessuto fucsia, colore che rappresenta la forza, il mistero e il movimento di una terra ricca di tradizioni. Non è visibile a tutti e l’ultima volta che è stata utilizzata fu per la cerimonia dell’ascesa al trono della principessa Tiara del Regno della Fantasia.

Questa corona è ricercata da tanti personaggi dell’isola, sia per il suo valore sia per il potere che emana.

Sul versante opposto dell’isola, in una grotta chiamata White House, perché avvolta da una fitta nebbia bianca, vive un mago giovane e crudele, di nome Hans, di statura alta, con i capelli ricci e occhi neri come il carbone, noto per la sua violenza e ferocia e che, mosso dal desiderio di vendetta e invidioso della ricchezza e della celebrità della regina Tiara, si addentra nel labirinto che conduce al regno della Fantasia, insieme ai suoi due amici gnomi Javer e Jacopo, che sono due sue creature fantastiche e, insieme a loro, inizia ad incendiare quella siepe verde che vista dall’alto sembra un dipinto. Giunge così davanti ad uno scrigno che contiene la corona e, con uno dei suoi incantesimi, lo apre e ruba l’oggetto tanto desiderato. Velocemente lo trasporta nella sua grotta, ma la corona perde tutto il suo chiarore, perché è un oggetto che ha un’anima propria e ha compreso che non è più la gentile regina a detenerla, ma una persona dal cuore avido e cattivo.

Dopo una settimana di attesa e preoccupazione, la regina Tiara e le sue tre sorelle Kira, Xenia e Yara cercano di progettare un piano che per recuperare la corona tanto amata.

Aspettando il sopraggiungere della notte, con l’aiuto di uno dei principi, in particolare di Zaki, innamorato della dolce regina, realizzano una zattera che li porta sulla sponda opposta dell’isola.

Devono fermare necessariamente il mago Hans ad ogni costo. Si avviano lentamente verso l’ingresso della grotta, ma al loro arrivo sentono pronunciare una serie di formule magiche che li immobilizzano.

La regina, nonostante fosse contraria ad usare pozioni magiche e sortilegi, chiede aiuto alla Fata dell’Aria, di nome Zaira, dominatrice del cielo, delicata e femminile, ma irrequieta come il vento, libera e amichevole, ma capace di arrabbiarsi e trasformarsi in una strega spaventosa che con la forza delle sue ali smuove i venti, scatena uragani e piogge violente. Facendo luce sul percorso e indicando loro una strategia, denominata “pioggia dei cattivi odori”, consegna nelle mani del principe Zaki, una sfera di cristallo, che agitata per un certo numero di volte, diffonde tutt’intorno una serie di odori sgradevoli e maleodoranti che privano l’aria di ossigeno e costringono il mago ad uscire dalla grotta ed abbandonare incustodito lo scrigno del tesoro. Scappando velocemente dal suo nascondiglio, il mago inciampa su un sasso e cadendo sbatte la testa e finisce per annegare nelle acque che delimitano l’isola.

Il principe e la regina entrano nella grotta buia e si riappropriano della corona, che sentendo di essere tornata nelle mani della legittima proprietaria, recupera tutto il suo splendore e la sua lucentezza, rendendo più piacevole il viaggio di ritorno verso il Regno della Fantasia.

Scritto da Anna Strazzulla I C

