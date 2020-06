ABC come Corona: dodicesima giornata di letture

Proseguono le giornate di lettura del progetto “ABC come Corona” ideato dal sottoscritto (Gianni Micheli) insieme a BiMed e dedicato alle scuole e alle classi già partecipanti alla rinomata Staffetta di Scrittura Creativa nei giorni di quella che è passata alla storia come Fase 1.

Scopo del progetto/laboratorio è stato quello di ridare prestigio narrativo (ancora in forma di staffetta) a quel sostantivo, la corona, indicante il prezioso ornamento di tanti protagonisti dei racconti della nostra infanzia, oggi scalzato dal noto virus che sta cambiando tutte le nostre abitudini, in particolar modo quelle sociali, tra l’altro le più preziose. Per saperne di più vi invito a leggere il progetto nella sua forma integrale tenendo presente che alle classi partecipanti al progetto sono state poste, in aggiunta, delle limitazioni in merito alla struttura e alla composizione dei periodi.

Oggi leggiamo i racconti inviati dell’Istituto Comprensivo “Ippolito Nievo” di San Donà di Piave (VE). Il percorso è stato curato dalla docente Rita Zanin.

Se qualche spunto è di vostro gradimento potete segnalarlo sui social utilizzando l’hashtag #abccomecorona.

Buona lettura!

@GianniMicheli

* * *

ABC della Quorona

Molto tempo fa, in una terra fra i monti Quisquilli, fu fabbricata una “Quorona” in oro molto bella, tutta fittamente adornata fra turchesi e quarzi molati finemente, ma molto insolita: era una “quorona” blaterante appellata Marta…

Abitava assieme all’illustre maestà Edward, ma alloggiava usualmente in testa alla moglie Belle: essa era alta, magra, folti boccoli acconciati in modo imperiale. Aveva una bocca minuta, ma tenera, occhi marroni e intensi e morbide fattezze. Aveva un animo onesto e magnanimo ed era anche molto empatica.

Edward, invece era alquanto all’opposto: era alto, massiccio, dalla testa fulva acconciato all’antica e una faccia quadrata e terrea. Aveva una bocca ampia e affilata, occhi azzurri, mentre il temperamento era “burbero” e asociale.

Marta era annoiata in quanto mai alcun mutamento interveniva al tran tran quotidiano. Illustrissima maestà Belle andava ininterrottamente fra i medesimi ambienti alloggiati internamente al maniero e quando era tenuta a frequentare una festa, la metteva internamente al forziere ed indossava un altro monile…

Marta era esausta, oltre a indicare i termini esatti agli incontri mondani a Belle quando ella era incapace di evocare il bon ton e le formalità, blaterava assiduamente ed essendo un oggetto, mai aveva bocca asciutta, mai beveva o mangiava e mai era ansimante (quindi manteneva un eloquio incessante).

Finché un mattino Belle, avendo terminato ogni tolleranza, accontentò Marta e…

Ricordandosi che voleva riposare inventò un gioco a nascondino in giardino ma contando non la incontrò.

La corona si era volatilizzata!

Cercava e cercava ma in nessun posto trovò la corona.

Un giorno importante la regina, sempre concentrata, vide che il vento cambiava in continuazione e rabbrividì: la corona rischiava di congelarsi ma la regina si rifiutò di ragionarci su.

Di notte continuava a girarsi nelle coperte ma vicino al cuscino ritrovò della carta ingiallita: strano ma vero!

Guardando le indicazioni della carta gialla, capì che la corona non era più la sua corona ma una corona completamente normale!

Nell’immagine rappresentata veniva indossata da un individuo notoriamente ricco; la regina capì che la corona era cambiata: da chiacchierona a impeccabile.

Per riaverla doveva considerare il costo incredibilmente caro.

Riflettendoci su non si ricordò di cosa aveva visto in giardino: una cosa molto insolita che le avrebbe fatto fare un’ipotesi….

Senza aspettare la luce del dì, iniziò subito a pensare al possibile lestofante. Dopo pochi istanti precipitò sul pavimento. Lo scendiletto era davvero lussuoso: decise di appisolarsi li.

Il pomeriggio seguente avvisò Edward dell’accaduto. Inizialmente pensò ad uno scherzo, successivamente, sopraffatto dal dolore, ordinò ai “seguaci” di non lasciare l’edificio. Lei disse di sapere l’identità del ladro. I due diedero un’occhiata all’immagine e interrogarono la servitù.

Edward pensava ad un imbucato e perciò avrebbe arrestato ogni individuo del suo stesso sesso. Lei lo interruppe parlandogli serenamente. Spiegò lui dove aveva avvistato strani individui allontanarsi dalla siepe.

Seguirono le impronte e arrivarono in un piccolo insediamento abbandonato e abbastanza lontano dal punto di partenza.

Dopo essere entrati esaminarono la struttura. Udirono delle persone sotto il pavimento; l’entrata era sotto di loro. Le sentivano parlare, un lunghissimo lamento. Edward, ormai senza pazienza, prese a pugni la porta; quest’ultima si sdraiò sul pavimento. La servitù, imboscata, li scrutò e aspettò il secondo perfetto per sfoderare le armi e arrestarlo insieme ai suoi scagnozzi.

Ora lei splende, sempre guardata però protetta.

Aureola

In un bel momento d’estate un’aureola appartenente a un martire, improvvisamente iniziò a mutare tonalità e si trasformò in un basco di tonalità turchese a forma di imperiale, quindi adagiato su allori per un’incoronazione…

Era rimasta inutilizzata vari anni, in un castello, come aveva voluto il vecchio re eroe.

Infatti, avrebbe indossato una corona con aureola esclusivamente chi avesse vissuto in armonia creandola anche nella gente. Nessuno vi era ancora riuscito!

Un giorno arrivò al castello un cavaliere che voleva impadronirsene, naturalmente non considerando alcuna regola. Così, a notte inoltrata, aggredì i guardiani ed entrò nella reggia. Giunse nella camera reale e vedendo che il re non c’era, rubò il copricapo e corse via velocemente. Visto che il cavaliere aveva impropriamente indossato il copricapo, all’improvviso esso cambiò colore: grigio e il cavaliere cadde a terra immobile.

Cadde anche il copricapo, che rotolò verso valle, incontrando numerosi viandanti e appoggiandosi come corona in ciascuno, generando in essi cattiveria e ostilità.

Nella sua corsa il diadema si adagiò sui piedi del principe Lorenzo, che tutti sapevano essere il più gentile, buono, altruista e premuroso cavaliere della contea di Suffolk. Il diadema si illuminò all’improvviso e fluttuò e si posò sulla testa del principe, trasformandosi in una corona piena di zaffiri e smeraldi. Da quel giorno il principe buono diventò re della contea di Suffolk e regnò per molti anni nella pace e sposò la principessa Karen ed ebbero due figli: Xenia e Yanis.

Queeny

Molto tempo fa, Queeny, bellissima tiara ferrosa, fu messa in una fortezza quadrata, bloccata da feroci caimani.

Wolfango un nanetto con grosso naso rosso vide la corona e con un volteggio la rubò.

Il nanetto corse velocemente verso un villaggio chiamato Coronavirus. Con grande coraggio nascose la corona nel misterioso cerchio di nome Jo-Jo.

– Ha-ha-ha che gioia! – esclamò Wolfango.

Eh sì, da settimane il popolo della zona dormiva senza sosta. Il silenzio era pauroso: le persone avevano perso la parola. La corona preziosa era lì per liberarle dalla situazione. In una sera di luna piena le persone sognarono distese di lillà profumati e laghi dorati. A poco a poco, il desiderio di primavera le svegliò dal lungo sonno. Subito le piazze si popolarono, il silenzio lasciò spazio a sinfonie. La corona aveva portato di nuovo la libertà di sorridere, di passeggiare e di sentire il dolce suono dei pettirossi.

[Photo by rolf neumann on Unsplash]