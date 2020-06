Petra Magoni e Ferruccio Spinetti hanno alzato il sipario post lockdown

Fin troppo facile, scrivere “tutto esaurito” per lo spettacolo di ieri sera. Il primo dopo il lockdown. La prima esibizione in pubblico, davanti agli spettatori. Fin troppo semplice perché le misure di sicurezza contro la possibile diffusione di contagi da Covid-19, obbliga ancora al rispetto di numeri, misure e distanze minime. Obbliga ad evitare gli assembramenti. Ma proprio per questi motivi, non era per nulla scontata l’affluenza che si è comunque registrata. Tra l’altro per un concerto anche piuttosto particolare, dal punto di vista musicale. Sul palco Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, con il loro “Musica nuda”. Uno show diverso dal solito, perché i due unici strumenti in scena sono lo spettacolare contrabbasso suonato da Spinetti, ad accompagnare la meravigliosa voce di Petra Magoni.

Ma non ce ne vogliano gli artisti, la particolare attenzione di ieri era proprio per questa nuova “prima”. Una ripartenza che il mondo dello spettacolo attendeva da settimane, fermo come tutto il resto delle attività durante il lockdown, ultimo a ripartire per la stretta necessità di avere un pubblico pagante ad assistere alle performance, benzina economica di un motore che è linfa vitale per la cultura. Lo spettacolo di ieri sera in piazza San Domenico – organizzato da Comune di Arezzo, dalla Fondazione e dalla mente vulcanica di Mauro Valenti – ha dimostrato che si può riprendere l’attività di intrattenimento. Lo show può riprendere, anche se il rispetto delle normative di sicurezza impone un totale ripensamento di eventi e spazi. Ma le tante limitazioni sono certamente meglio che restare ancora fermi. Anche e soprattutto per gli artisti, cui l’assenza di confronto con il proprio pubblico è stato un danno grave quanto quello economico subito dal forzato stop. Certo, da ora in avanti e ancora per un po’ saremo costretti alle distanze di sicurezza, alle mascherine – ieri sera rimosse dalla maggior parte degli spettatori perché le distanze minime erano rispettate – alle tante attenzioni che negli ultimi mesi sono diventate pane quotidiano per tutti noi, ma potremo comunque di nuovo farlo anche ascoltando della buona musica o assistendo ad un bello spettacolo, come “Musica nuda” di Magoni e Spinetti, che hanno avuto l’onore ieri sera di far alzare di nuovo un sipario ad Arezzo.