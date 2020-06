Rapina un 15enne al Prato dopo essere evaso dagli arresti domiciliari

Ieri pomeriggio gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Arezzo hanno tratto in arresto per rapina aggravata e per evasione, B.F. di 21 anni originario del Kosovo, già gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

I fatti: alle 17,30 circa un quindicenne chiama disperato il 113 raccontando di aver subito una rapina al prato da un soggetto che gli prendeva con forza il polso intimandogli di consegnargli il denaro. Il ragazzo, intimorito dalla violenza del gesto, consegnava tutto il denaro che aveva con se- 20 euro- al rapinatore che fuggiva immediatamente imboccando le scale mobili che conducono al parcheggio “Pietri”. Immediatamente, sulla base delle descrizioni fornite dalla vittima e dai testimoni, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile attuavano un’accurata perlustrazione delle zone limitrofe al Prato per scovare il rapinatore. In particolare le ricerche degli investigatori della Squadra Mobile, per le modalità della rapina e per la descrizione fisica dell’autore, indicato come alto di statura e dalla carnagione chiara, si concentravano su un kosovaro di 21 anni, già protagonista la scorsa estate di 16 rapine compiute ad Arezzo ai danni di altrettanti minorenni e per le quali, dopo aver passato un periodo di detenzione presso la Casa Circondariale di Perugia, si trovava ristretto agli arresti domiciliari da circa un mese presso la sua residenza di Subbiano. I sospetti degli agenti della Squadra Mobile trovavano una prima conferma quando, recatisi immediatamente a Subbiano per verificare che il soggetto fosse regolarmente a casa, non veniva trovato nessuno. A questo punto le ricerche si concentravano soprattutto presso la Stazione di Arezzo, presupponendo che il rapinatore, dopo aver compiuto il fatto, potesse prendere il treno del Casentino per fare rientro alla sua abitazione. Infatti, dopo pochi minuti, F.B. si presentava regolarmente al binario 1 dove era in partenza il treno per Subbiano; ad attenderlo però c’erano anche gli agenti della Squadra Mobile che, dopo aver verificato che lo stesso indossava gli stessi capi d’abbigliamento indicati dai testimoni, lo arrestavano in flagranza per il reato di rapina aggravata e evasione.

Il giovane rapinato, per la distorsione al polso subita, è stato giudicato guaribile in 7 giorni.

L’arrestato, che dovrà anche rispondere dell’inosservanza al Foglio di Via con divieto di ritorno nel comune aretino, emesso dal Questore di Arezzo il 17 giugno 2019, è stato tradotto presso il carcere fiorentino di Sollicciano.

