Podere Maremma Agriresort post Covid-19

Relax, natura, mare e tipicità sono il mix di piacevoli esperienze che il Podere Maremma (aperto tutto l’anno) riserva ai suoi ospiti.

Inaugurato il 18 maggio 2019, questo ‘Agriresort’, nato dalla lungimirante idea di Bruno Nocera, medico nutrizionista ed imprenditore nel settore turistico, si trova ad Albinia di Orbetello (Gr), a soli 2 km dalla costa toscana con alle spalle le colline maremmane.

La struttura, con ben ventuno unità abitative e quattro appartamenti per un totale di sessantacinque posti letto, si presenta con un design complessivamente moderno e di gusto, che ben si integra nel contesto rustico del territorio.

Alla spa, ai suoi molteplici servizi e alla piscina esterna, si aggiunge un’azienda agricola di proprietà del Podere, che si estende per sedici ettari intorno alla struttura e fornisce alcuni prodotti a ‘Km vero’ all’annesso ristorante ‘Il leccino’.

«In tutta la nostra struttura si percepisce l’amore per il territorio – esordisce il Direttore Emiliano Leuti, deus ex machine insieme a Martina, responsabile dell’accoglienza degli ospiti – l’intero agriturismo è stato realizzato, volutamente dal dottor Nocera da ditte del territorio. I nostri dipendenti sono tutti della zona e anche io, che non sono originario de Maremma, vivo qui da quindi anni. Chi arriva da noi deve sapere che viene in una zona sicura, con ambienti spaziosi in cui potersi godere la vacanze in piena libertà, serenità e sicurezza».

Per l’agriresort, infatti, non è stato difficile adeguarsi alle norme per il contrasto al Covid– 19 «A Podere Maremma, il cui motto è distanziamento naturale, c’è sempre stata l’idea del rispetto della privacy e con il senno del poi posso affermare che il nostro architetto è stato lungimirante avendo, forse, già previsto quel distanziamento che il Covid ha imposto» prosegue il Direttore.

Le camere, luminose e dotate di vari comfort per soggiornare in piena comodità, godono di uno spazio privato esterno fresco ed ombreggiato, con la caratteristica unica di poter vedere il verde della campagna direttamente dalla finestra, mentre la sauna viene concessa su prenotazione. «Per rispettare le norme è ad uso privato – conclude Leuti – su prenotazione ne possono usufruire i nuclei familiari. Poi, finito il turno, è sanificata e concessa a un altro nucleo familiare. Un servizio che così diventa ancora più esclusivo».

Legato al territorio anche con il ristorante ‘Il leccino’, ‘sancta sanctorurm’ del bravo chef Gianpiero Cesarini, che propone una cucina tradizionale toscana utilizzando selezionate materie prime, unitamente ad olio, frutta ed ortaggi prodotti dall’azienda agricola di proprietà. Da non perdere a tavola l’assaggio della ‘Tartare di gambero rosa, panzanella e barbabietola’, il ‘Tortello maremmano al ragù di Morellino’, il ‘Tonno a modo nostro con salsa maremmaky’ e il ‘Cremoso al cioccolato, banana laccata, platano e caramello’. Il tutto accompagnato da una valida carta dei vini ed un servizio garantito da giovani e professionali camerieri.

Consapevole dell’immenso valore paesaggistico della zona, Podere Maremma segue una filosofia eco-friendly utilizzando energia pulita, adoperandosi per una corretta gestione dei rifiuti. È infatti dotato di pannelli fotovoltaici e di pannelli solari ed effettua regolarmente la raccolta differenziata.

