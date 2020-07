A due passi da Chianciano, “Terme remise en forme” in sicurezza

La nuova offerta benessere ‘vicino a casa’ di Terme di Chianciano è un’opportunità da cogliere subito, per un week end di relax, anche solo per tre giorni, per staccare dallo stress quotidiano post Covid, senza lunghi spostamenti dal momento che le Terme si trovano nel sud della Toscana, tra la Valdichiana e la Val d’Orcia, in uno scenario paesaggistico, naturale ed artistico fra i più iconici al mondo.

Le acque termali sono consigliate dalla comunità scientifica per la loro azione terapeutica: hanno infatti un effetto antibatterico, antinfiammatorio e di rafforzamento del sistema immunitario. Le cure termali prevengono e curano le patologie croniche e, ad esempio, chi effettua le cure termali inalatorie è meno soggetto all’attacco di batteri e virus.

La riconcettualizzazione delle Terme 4.0 è il pacchetto “Remise en forme”, da tre, cinque o sette giorni. Dopo uno scrupoloso check up (compreso, se lo si desidera, il test sierologico Covid -19), assistito costantemente dai medici e dal “tutor del benessere”, l’ospite segue un programma giornaliero di cure, trattamenti, massaggi, bagni rilassanti nelle sconfinate piscine di acqua termale Theia, percorsi alimentari sani, sport all’aperto e in palestra, sofisticata diagnostica – in collaborazione con il partner sanitario “UPMC Italy”, divisione italiana dell’University of Pittsburgh Medical Center.

Per detossinare l’apparato digerente affaticato dal lungo confinamento, la proposta ideale è il “Rituale Detox” per disintossicare il fegato con pochi gesti naturali, insieme alla cura con Acqua Santa da bere alla Fonte al mattino e da potenziare con i Sali pronti di Terme di Chianciano, cura da continuare in seguito anche a casa propria, acquistando l’Acqua Santa in bottiglia di vetro.

La vocazione sportiva della Val d’Orcia e della Valdichiana, ricche di percorsi da fare in bici, a piedi – quali l’emozionante camminata lungo l’antica Via Francigena, sulle orme dei pellegrini – a cavallo, e perfette per esperienze in canoa, voli in mongolfiera, per tutte le età e per tutti i target, single, coppie e famiglie, è un valido aiuto per cambiare la propria routine e abbracciare stili di vita sani.

Tutti i servizi, benessere e cure, devono essere prenotati chiamando lo 057868501, per mail inviando richiesta a prenotazione@termechianciano.it

Per ogni singolo accesso viene effettuato un triage che escluda febbre e sintomi influenzali; la sicurezza è garantita.