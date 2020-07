Daniele Farsetti: Patto Civico a fianco dei lavoratori ex Clouditalia

La questione si è aperta nel gennaio scorso quando Irideos, la società di servizi per la telecomunicazione che ha acquisito la ex Clouditalia, ha informato i sindacati dell’intenzione di spostare nella sede del capoluogo regionale, dove sono presenti una trentina di dipendenti, tutte le attività toscane del gruppo.

Daniele Farsetti – candidato Sindaco per Patto Civico per Arezzo – critica la scelta: “non comprendiamo la scelta industriale della proprietà di spostare 76 lavoratori dalla filiale principale, per numero di addetti, verso una struttura secondaria.

La nostra preoccupazione è che questa scelta possa essere interpretata come una forma di mobbing mascherato. Centinaia di persone, coinvolgendo i familiari degli addetti, costrette a riprogrammare i propri ritmi di vita in negativo, quando la specifica tipologia lavorativa dell’azienda, software e le telecomunicazioni, dovrebbe incoraggiare con ancora più convinzione allo smart working e al telelavoro in modo da evitare spostamenti obbligatori scelta questa che consentirebbe di ridurre i disagi e di non impoverire il tessuto produttivo del territorio.”

Prosegue l’esponente di Patto Civico censurando l’assenza delle Istituzioni locali al tavolo della trattativa: ”uno degli aspetti più tristi della vicenda è l’assenza del Comune di Arezzo a fianco di tanti concittadini in un momento, per loro, così delicato. Assente il Sindaco Ghinelli o un suo rappresentante al tavolo di confronto del 5 giugno scorso tenutosi presso la Regione Toscana.”

Per Patto Civico Il confronto deve proseguire, chiediamo all’azienda di ripensare questa scelta, che potrebbe rappresentare oltre che motivo di disagio per i lavoratori e le lavoratrici anche una riduzione occupazionale e di “know how” per Arezzo.

Troppe volte negli ultimi anni abbiamo assistito ad amministrazioni comunali distanti e troppo deboli, mai realmente convinte nel supportare i lavoratori e difendere i livelli occupazionali della nostra città.