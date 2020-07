I piloti scaldano i motori per il 40° Rally del Casentino

Siamo alla vigilia del 40° Rally del Casentino. Nei piani degli organizzatori, questa avrebbe dovuto essere un’edizione speciale della storica gara che va in scena ai primi di luglio nella nostra vallata. Effettivamente lo sarà, anche se non era certo questo che da oltre un anno era allo studio. Sarà la prima gara post Covid-19, con addosso gli occhi puntati di tutto il mondo rallistico italiano, non solo per la parte agonistica. Sarà infatti un 40° Rally del Casentino orfano del suo consueto ed immancabile grande pubblico. Sul percorso di gara hanno infatti accesso solo gli addetti ai lavori accreditati, oltre a giornalisti, operatori e fotografi, che devono comunque indossare sempre la mascherina ed evitare in ogni modo gli assembramenti. Sarà un rally tra l’altro ridotto nella sua lunghezza totale per rispettare le normative ancora in vigore contro la diffusione del coronavirus. Ma sarà comunque un grande spettacolo. Semplicemente, invece che seguirlo a bordo strada come di consueto, gli appassionati dovranno seguirlo grazie alla mastodontica macchina organizzativa, che ha messo in piedi una colossale diretta streaming dell’intero evento. A partire già da questo pomeriggio.

Alle 14:30 ha infatti preso il via lo Shakedown, in località Lonnano, pochi chilometri sopra Stia. Per i meno esperti, si tratta di un tratto di strada simile a quello che i piloti dovranno affrontare nelle prove speciali della gara di domani, a disposizione dei piloti che possono provare assetti e mettere a punto tutti i particolari, in vista del via vero e proprio alla gara. Solo prove quindi, ma non per questo meno appassionanti, ed utili anche ad oliare i meccanismi della grande diretta prevista per domani. Nessuna importante notazione tecnica ovviamente. Essendo solo prove i tempi contano relativamente. Ma è intanto un gran bell’antipasto in attesa del via.