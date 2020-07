Andrea Crugnola vince il rally della ripartenza, suo il 40° Rally Internazionale del Casentino

Il 40° Rally del Casentino è ormai storia da ieri sera. La notizia più importante della giornata è assolutamente questa, perché il contesto di questa prima metà del 2020 appena terminata non può non avere un peso specifico pazzesco. Bene i risultati sportivi, ottima la gara – ne parleremo più avanti con tutti i dettagli forniti dall’ufficio stampa della Scuderia Etruria – ma prima va fatta una importante serie di plausi e di complimenti. Il 40° Rally del Casentino ha infatti rischiato, ovviamente, di non essere corso. Lo dimostra ampiamente il fatto che sia stata la prima gara del genere ad essere corsa dopo il lockdown. Tutte quelle che erano normalmente calendarizzate prima dell’appuntamento nella vallata aretina sono saltate o sono state annullate e rinviate. Il “Casentino” no. L’organizzazione della gara nostrana aveva già tante volte dimostrato di essere una vera e propria macchina da guerra. Lo ha confermato in questo caso. Non tanto nel mettere in piedi le prove speciali, il programma e tutto quello che ha permesso ad oltre 100 equipaggi di sfidarsi ieri, quanto perché tutto questo è stato possibile solo perché il lavoro a monte, quello organizzativo, non si è mai fermato. E soprattutto perché si è creduto fino alla fine di poter mettere in piedi la gara. Riuscirci alla perfezione è solo un risultato consueto e che non stupirebbe e non farebbe notizia, se non fosse quindi per il contesto dei primi mesi del 2020.

Le normative contro la diffusione del coronavirus che provoca il Covid-19, hanno imposto una serie di limitazioni e di protocolli perché la gara potesse svolgersi. Differenze sostanziali rispetto al passato ci sono state per tutti. Non è stata solo una questione di mascherine da indossare, quanto di distanziamento, limitazioni ai numeri del personale delle scuderie, alla libertà di movimento, alla lunghezza stessa della gara, che ha costretto gli organizzatori a delle scelte drastiche anche dal punto di vista delle prove speciali. Ma, ovviamente, la questione principale era quella del pubblico. Il 40° appuntamento con il Rally del Casentino è stata una gara a porte chiuse, senza il consueto e facilmente preventivabile grande pubblico. Punti spettacolari, palcoscenici naturali sempre pieni di gente, desolatamente vuoti. O quasi, perché nonostante tutto un po’ di appassionati, quasi esclusivamente i residenti lungo le strade, si sono comunque affacciati a bordo strada. Pochissimi, almeno nelle tre zone che avevamo scelto per raccontarvi con le nostre immagini la gara casentinese. All’interno delle prove speciali avrebbero dovuto essere presenti solo addetti ai lavori: commissari di gara, organizzazione, forze dell’ordine, macchina dei soccorsi, giornalisti, fotografi ed operatori accreditati. Non è stato così, ma erano certamente pochissimi, da contarsi sulle mani, quelli che non avevano un pass di servizio al collo ed assistevano alla gara. E non si può nemmeno addebitare questa presenza ad una carenza dell’organizzazione, perché sarebbe stato impossibile fermare chi avesse davvero voluto arrivare al percorso di gara. Erano stati predisposti dei blocchi alle auto lungo le strade che permettevano di avvicinarsi al percorso di gara, ma chi ha voluto proseguire a piedi per chilometri non poteva essere fermato. Sacrificio di pochi, che non hanno quindi dato luogo a problemi di sovraffollamento e assembramenti. Solo per fare un esempio, al cambio strada poco sopra Gello Biscardo, lungo la PS3 e PS7 denominata “Crocina”, era consuetudine vedere una vera e propria muraglia umana. Ovviamente nelle posizioni di sicurezza, ma centinaia di persone. Ieri non era così. Non c’era il vuoto totale che le “porte chiuse” avrebbero dovuto portare, ma c’erano forse venti persone in tutto, distanze di sicurezza e nessun assembramento.

Per quanto riguarda il lato sportivo invece, il Rally della ripartenza è di Andrea Crugnola. Il pilota varesino, con Pietro Ometto alle note e la Citroen C3 R5 della F.P.F. Sport, ha dominato il 40° Rally Internazionale del Casentino vincendo sei delle sette prove speciali. Alle sue spalle Damiano De Tommaso e Patrick Bernardi, su Skoda Fabia R5, hanno concluso staccati di 21.1 s, mentre Fabio Andolfi e Giorgia Ascalone, sempre su Skoda Fabia R5, hanno completato il podio con un distacco finale di 40.4 s.

Un podio festeggiato secondo le regole del distanziamento sociale: niente palco di arrivo, equipaggi con la mascherina e gradini separati tra loro (foto: Amico Rally). Cerimonia sobria e senza pubblico, come tutto il resto della manifestazione; il 40° Rally del Casentino – valido come prima prova dell’International Rally Cup Pirelli – passerà infatti alla storia come il primo rally in Europa dopo lo stop per l’emergenza COVID-19. Tutti gli occhi del mondo rallystico erano puntati sulla manifestazione e la Scuderia Etruria ha dato prova – ancora una volta – della sua grande capacità organizzativa e passione. Riordini e parco assistenza erano recintati con rigidi controlli all’ingresso e misurazione della temperatura, tutti gli addetti ai lavori hanno indossato le mascherine protettive e rispettato le distanze.

Crugnola è stato in testa dall’inizio alla fine, ma alle sue spalle c’è stata lotta serrata con lo sloveno Avbelj (Skoda Fabia R5) – quarto al traguardo a soli quattro secondi da Andolfi – capace di inserirsi tra i primi tre con una guida spettacolare.

Tutti gli altri hanno terminato la gara con distacchi superiori al minuto, da Porro-Cargnelutti (Ford Fiesta R5) quinti a 1’15’’ all’equipaggio locale Cresci-Ciabatti (Volkswagen Polo R5) che ha chiuso la Top10 con un distacco di 2’05’’.

“Casentino” da dimenticare, invece, per Felice Re e Mara Bariani, secondi dopo la PS1, ma costretti al ritiro per un problema tecnico alla loro Volkswagen Polo R5, e per Tosi-Del Barba, finiti fuori strada nell’ultima prova speciale.

Nelle altre categorie vittoria per Giovanella-Dresti (Renault Clio) in Super 1600 e per Straffi-Nesti su Peugeot 208 in R2B, classe che vedeva ben 19 vetture al via. Straffi si è così imposto tra le due ruote motrici precedendo Zorra e Griso.

Tra le auto storiche, infine, successo per Bertelli-Neri su Opel Kadett GSI, staccatissimi Zuppardi-Kratzin (BMW M3) e Marencsics-Beres (Lada VTFS), secondi e terzi al traguardo.

Numeri da capogiro per le dirette facebook delle prove speciali

Allo spettacolo offerto dai 108 equipaggi non hanno potuto assistere gli appassionati che hanno preso d’assalto le dirette trasmesse sulle pagine facebook. Rallydreamer TV ha presidiato il parco assistenza con approfondimenti e interviste, mentre la pagina Scuderia Etruria ha trasmesso in diretta da tutte e sette le prove con numeri da capogiro: oltre 500mila le persone raggiunte, più di 200mila visualizzazioni e punte di mille utenti collegati contemporaneamente.