Un’estate di allenamenti a Foiano per la Chimera Nuoto

Un’estate di allenamenti per la Chimera Nuoto. La preparazione della società aretina è ripresa nella piscina comunale di Foiano della Chiana che, fino a venerdì 7 agosto, ospiterà tutti i gruppi sportivi dai più piccoli del settore pre-agonistico Propaganda, passando dai bambini e dai ragazzi del settore agonistico, e arrivando fino agli adulti del settore Master. In totale sono circa cento i nuotatori che hanno accolto la possibilità di tornare in vasca dopo quasi quattro mesi di stop, sfruttando la disponibilità e gli spazi all’aperto dell’impianto foianese per tornare a svolgere un’attività insieme, per recuperare la condizione fisica e per ritrovare i propri tecnici.

Gli allenamenti sono curati da Marco Licastro e Adriano Pacifici, con il coordinamento del direttore sportivo Marco Magara, e rappresentano un’opportunità fornita dalla Chimera Nuoto ai propri atleti di passare la prima parte dell’estate in vasca per un periodo prolungato rispetto alla tradizionale programmazione. Gli allenamenti del Propaganda sarebbero ad esempio stati interrotti all’inizio di giugno, ma la volontà di recuperare parte del tempo perso a causa del Covid19 e la disponibilità della Centro Nuoto Sportivo (società che gestisce la piscina comunale di Foiano) hanno permesso di posticipare questo termine. In quest’ottica, la possibilità di tornare ad allenarsi è stata accolta con entusiasmo e partecipazione dagli atleti e dalle loro famiglie, nonostante l’impegno della trasferta quotidiana da Arezzo a Foiano. «Questi allenamenti estivi – commenta Magara, – rappresentano un’opportunità che abbiamo fornito agli atleti per scendere in vasca anche in un periodo in cui non sono previste gare e in cui l’attività tradizionale sarebbe stata interrotta. La preparazione, ovviamente, segue le regole imposte dalle misure per la prevenzione del contagio da Covid19, ma intanto sta configurando una fantastica occasione per stare insieme e per tornare a vivere lo sport».

Share 0